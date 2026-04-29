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Climaterio y bienestar: una apuesta en común entre especialistas de la salud

Medicina Personalizada convocó a profesionales para profundizar el abordaje integral de esta etapa y su impacto en la calidad de vida de las mujeres

Doctor del Programa de Piso Pélvico de Clínica Mujer MP Rodrigo Martín, doctora del Programa de Climaterio de Clínica Mujer MP Paula Berro, doctora Maritza Busquets y doctor consultante en Ginecología MP Enrique Pons.

Doctor del Programa de Piso Pélvico de Clínica Mujer MP Rodrigo Martín, doctora del Programa de Climaterio de Clínica Mujer MP Paula Berro, doctora Maritza Busquets y doctor consultante en Ginecología MP Enrique Pons.

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Adrián Echeverriaga
Patricia Gortari, Lucía Viera y Florencia Rodríguez.

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Gabriela Souto y Virginia García.

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Adrián Echeverriaga
Paula Gauthier y Mariana Pías.

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Adrián Echeverriaga
Mariela Ravia y Rosa Finozzi.

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Adrián Echeverriaga

En el Hyatt Centric Montevideo, profesionales de la salud se reunieron en una nueva propuesta de Medicina Personalizada (MP) con el objetivo de poner en común miradas sobre el climaterio y su abordaje integral.

La jornada tuvo como única expositora a la doctora Maritza Busquets, referente en climaterio y piso pélvico, quien viajó desde Chile para la ocasión.

La moderación estuvo a cargo de la doctora Paula Berro, del Programa de Climaterio de Clínica Mujer MP, y del doctor Rodrigo Martín, del Programa de Piso Pélvico.

Organizado en dos bloques, el encuentro propuso recorrer el climaterio desde una perspectiva amplia, integrando los cambios hormonales con su impacto en la funcionalidad y el bienestar general.

El intercambio no quedó solo en la exposición: una ronda de preguntas abrió el diálogo con los asistentes y permitió profundizar en experiencias clínicas concretas.

Durante su presentación, Busquets se detuvo en los principales cambios metabólicos y hormonales que atraviesan las mujeres en esta etapa y subrayó la importancia de sostener hábitos saludables: alimentación equilibrada, actividad física, evitar el tabaco y mantener una vida social activa.

También abordó las herramientas terapéuticas disponibles y la necesidad de personalizar cada tratamiento. La indicación hormonal, planteó, requiere una evaluación individual que contemple la historia y las necesidades de cada mujer, y que se aleje de soluciones estandarizadas.

El valor del trabajo en equipo fue otro de los ejes que atravesó la jornada. Desde Clínica Mujer MP, este enfoque se traduce en la articulación entre distintas especialidades, con un seguimiento cercano y coordinado.

En ese esquema, el rol de la nurse referente aparece como un punto de apoyo clave en el acompañamiento de las pacientes a lo largo de todo el proceso. Con este tipo de instancias, MP continúa impulsando la formación médica y el desarrollo de modelos de atención que ponen el foco en la mujer y en su bienestar en cada etapa de la vida.

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