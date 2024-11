Clínica Sanlucar despidió el año con un after office en Carrasco

Clínica Sanlucar despidió el año con un after office al aire libre organizado por su directora, Claudia Massironi. En la tarde distendida del jueves 14, decenas de invitados se reunieron en las instalaciones de la clínica para celebrar y cerrar el 2024 de la mejor manera, en compañía del equipo de trabajo, pacientes, familiares y amigos.

Uno de los momentos más esperados fue el de los sorteos y regalos especiales, gracias a marcas reconocidas como Invisalign, Vitis, BlueCross & BlueShield, Milagros Bonasso y The Shell of The Parrot. Estos obsequios hicieron que los invitados se llevaran un recuerdo especial de la jornada.