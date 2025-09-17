Con la presencia de Álvaro García, se inauguró el stand del BROU en la Expo Prado

Un año más el Banco República (BROU) se hizo presente con un stand en la Expo Prado 2025. En la inauguración, el presidente de la institución bancaria, Álvaro García, presentó un nuevo producto: la tarjeta de crédito BROU Agro Visa. Se trata de un instrumento que permite pagar las compras según el ciclo productivo. Puede ser de manera mensual, trimestral y semestral (dependiendo de la actividad). García dijo que es una forma única y de un medio de pago específico para el campo, con una tasa de interés “muy bonificada”. Con una tarjeta normal se hace una compra y al mes se exige el pago. A partir de ese momento corren tasas de financiamiento. En este caso el pago se hace exigible, según lo solicite la persona. “Esto permite a un productor hacer, por ejemplo, una compra de semillas, insumos para la plantación o para la siembra, y al momento de cobrar, pagan. El costo de la tarjeta no es gratuito, sino que, en cinco de los seis meses, tiene una tasa muy bonificada. En pesos es de menos de 50%, y en dólares tiene un 30% de rebaja”, explicó García a Galería.