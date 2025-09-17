¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Con la presencia de Álvaro García, se inauguró el stand del BROU en la Expo Prado

El presidente de la institución bancaria presentó la tarjeta de crédito BROU Agro Visa

Del BROU: gerenta general Mariela Espino y presidente Álvaro García.

Del BROU: gerenta general Mariela Espino y presidente Álvaro García.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Del BROU: Federico Bonapelch, Jesús Pérez Ramos, Diego Sartore y Marta Alzáibar.

Del BROU: Federico Bonapelch, Jesús Pérez Ramos, Diego Sartore y Marta Alzáibar.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Daniel Etcheverry y Leonardo Dieste.

Daniel Etcheverry y Leonardo Dieste.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Manuelita Manini Ríos y Gabriela Fernández.

Manuelita Manini Ríos y Gabriela Fernández.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Rosario Querejazu, Carlos de Freitas y José Aramburu.

Rosario Querejazu, Carlos de Freitas y José Aramburu.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Un año más el Banco República (BROU) se hizo presente con un stand en la Expo Prado 2025. En la inauguración, el presidente de la institución bancaria, Álvaro García, presentó un nuevo producto: la tarjeta de crédito BROU Agro Visa. Se trata de un instrumento que permite pagar las compras según el ciclo productivo. Puede ser de manera mensual, trimestral y semestral (dependiendo de la actividad). García dijo que es una forma única y de un medio de pago específico para el campo, con una tasa de interés “muy bonificada”. Con una tarjeta normal se hace una compra y al mes se exige el pago. A partir de ese momento corren tasas de financiamiento. En este caso el pago se hace exigible, según lo solicite la persona. “Esto permite a un productor hacer, por ejemplo, una compra de semillas, insumos para la plantación o para la siembra, y al momento de cobrar, pagan. El costo de la tarjeta no es gratuito, sino que, en cinco de los seis meses, tiene una tasa muy bonificada. En pesos es de menos de 50%, y en dólares tiene un 30% de rebaja”, explicó García a Galería.

En la inauguración, realizada el miércoles 10, García aseguró que hay una relación de 130 años entre el BROU y el sector del agro. Afirmó que el directorio actual pretende profundizar este vínculo reforzando la cercanía con los productores de todo el país. Destacó la implementación de la digitalización, de la sostenibilidad y el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.

Selección semanal
Fuerzas Armadas

Trump busca recortar gastos ‘woke’ y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

Por Juan Francisco Pittaluga
Caso Besozzi

La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
Banco Central del Uruguay

El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

Por Redacción Búsqueda
Cárceles

Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

Ulises Beisso.

Ulises Beisso, el artista uruguayo que "salió del clóset" 30 años después de su muerte

Por Magdalena Cabrera
El primer tren solar de Latinoamérica está en Argentina, Jujuy.

Turismo sobre rieles: 5 rutas panorámicas para hacer en tren sin salir de la región

Por Milene Breito Pistón
Mel Robbins es la cradora de un exitoso podcast que lleva su nombre.

Ni estoicismo ni budismo: un manual moderno para aprender a soltar

Por Patricia Mántaras de la Orden
10 películas de Robert Redford para ver en streaming

10 películas de Robert Redford para ver en streaming

Por Redacción Galería