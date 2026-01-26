Con la presencia del actor Willem Dafoe, se desarrolla una nueva edición del JIIFF

Un año más, se realiza el José Ignacio International Film Festival (JIIFF), con la participación en esta edición del destacado actor Willem Dafoe , célebre por sus interpretaciones en producciones como Spider-Man y Poor Things (del director griego Yorgos Lanthimos), entre otras.

El segundo día del festival estuvo marcado por una de las proyecciones más esperadas de esta 16ª edición: The Souffleur. El filme está dirigido por el cineasta argentino Gastón Solnicki y es protagonizado por Dafoe. Los organizadores comentaron a Galería que la visita fue posible gracias a la intervención de Solnicki, quien ya conocía el festival.

La proyección tuvo lugar el domingo 25 en Pavilion Vik, un escenario que volvió a consolidarse como uno de los espacios más singulares del festival. La jornada comenzó a las 19.30 horas con un cóctel al atardecer, con la playa como telón de fondo y el característico espíritu del JIIFF: cine de autor, encuentros cercanos y una experiencia sensorial que va más allá de la pantalla.

A las 20.30 inició la primera función de la película. Antes de la proyección, los organizadores del festival subieron al escenario para agradecer la presencia del público y reafirmar su compromiso con el cine independiente y las voces autorales. Luego, dieron la bienvenida a Solnicki y a Dafoe, quienes ingresaron entre aplausos y compartieron unas breves palabras con los asistentes, anticipando el intercambio que tendría lugar tras la función.

Finalizada la proyección, se llevó a cabo un espacio de preguntas y respuestas, en el que tanto el director como el protagonista profundizaron en el proceso creativo de la película, su construcción narrativa y los desafíos del rodaje, generando un diálogo cercano y enriquecedor con el público.

El inicio del festival

El sábado 24 fue la inauguración. Ese día se proyectó la película No Other Choice tras un recital del grupo Rueda de Candombe, que entretuvo a los espectadores con un completo repertorio del cancionero uruguayo.

No Other Choice es dirigida por el surcoreano Park Chan-wook, creador de la aclamada Oldboy (2003), entre otras películas. En esta oportunidad, el protagonista Yoo Man-soo (Lee Byung Hun, El juego del calamar) es un especialista en la fabricación de papel que se queda sin trabajo tras 25 años de experiencia. Después de un año sin empleo decide hacer algo para obtener uno.

En conversación con Galería, la directora del JIIFF, Fiona Pittaluga, dijo que este año “hay un gran balance” entre las películas elegidas para ser proyectadas en la playa del balneario. “Arrancar con No Other Choice es una bomba”, declaró, y destacó que fue la primera vez que se proyectó un filme de Chan-wook.

Por su parte, Pablo Mazzola, socio fundador, director de Working y uno de los programadores del JIIFF, comentó que se trata de un director “amado” por ciertas “tribus cinematográficas”, por lo que la propuesta de incluir la película en el JIIFF fue una oportunidad para que más personas puedan apreciar la maestría de Chan-wook.

En tanto, el director argentino Armando Bó Jr., que además es benefactor del festival, comentó a Galería que está contento con el crecimiento de la convocatoria. Sostuvo que le parece una experiencia “increíble” poder ver cine en un entorno natural y después del atardecer. Con relación a su carrera, anunció que para 2026 está preparando la adaptación a la pantalla grande de la novela Las malas, de la escritora argentina Camila Sosa Villada. La filmación va a ser en Uruguay y la novela trata sobre las experiencias de un grupo de mujeres trans en un mundo que las condena.

El día de la apertura se anunció la donación de un terreno para construir la primera sala de cine en José Ignacio. Se trata de un predio cedido por Sandra Sakai y Ricardo Torres. La 16ª edición del José Ignacio International Film Festival se extenderá hasta el domingo 1 de febrero.