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Conaprole celebró sus 90 años con un encuentro en su nuevo edificio corporativo

La cooperativa conmemoró su trayectoria destacando el legado construido durante nueve décadas y los desafíos que marcarán su futuro

Directores de Conaprole Daniel Laborde Goñi, Álvaro Lapido y Juan Parra junto a la ministra de Industria Fernanda Cardona, el presidente de Conaprole Gabriel Fernández Secco, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el CEO de Conaprole Gabriel Valdés y el subsecretario de Ganadería Matías Carámbula.&nbsp;

Directores de Conaprole Daniel Laborde Goñi, Álvaro Lapido y Juan Parra junto a la ministra de Industria Fernanda Cardona, el presidente de Conaprole Gabriel Fernández Secco, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el CEO de Conaprole Gabriel Valdés y el subsecretario de Ganadería Matías Carámbula. 

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Mauricio Rodríguez
De Conaprole: coordinadora de Marketing Estefanía Sanchis y jefa de Medios Eleonora Fain.

De Conaprole: coordinadora de Marketing Estefanía Sanchis y jefa de Medios Eleonora Fain.

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Mauricio Rodríguez
Vicepresidente de Conaprole Alejandro Pérez, presidente de Prolesa Carlos Félix y presidente de la Cámara de Industrias Leonardo García.&nbsp;

Vicepresidente de Conaprole Alejandro Pérez, presidente de Prolesa Carlos Félix y presidente de la Cámara de Industrias Leonardo García. 

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Mauricio Rodríguez
Presidente del BROU Álvaro García, gerente financiero de Conaprole José Luís Rial y country head de Santander Gustavo Trelles.&nbsp;

Presidente del BROU Álvaro García, gerente financiero de Conaprole José Luís Rial y country head de Santander Gustavo Trelles. 

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Mauricio Rodríguez
De Conaprole: gerente de Exportación Gastón Pescetto y gerente comercial Francisco Petrungaro.&nbsp;

De Conaprole: gerente de Exportación Gastón Pescetto y gerente comercial Francisco Petrungaro. 

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Mauricio Rodríguez
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Por Branded Content

En un encuentro institucional que reunió a autoridades nacionales, exmandatarios, representantes departamentales, referentes del sector productivo y actores de la organización, Conaprole celebró sus 90 años.

La actividad se desarrolló en el recién inaugurado edificio corporativo de la calle Magallanes y fue especialmente significativa por la coincidencia de dos hitos: la celebración del 90º aniversario de la cooperativa y la puesta en marcha de su nueva sede, concebida para acompañar los desafíos de las próximas décadas. La velada permitió recorrer la historia de una organización que ha sido protagonista del desarrollo productivo nacional y, al mismo tiempo, compartir una mirada sobre su futuro y del sector lácteo uruguayo.

Durante el acto, el presidente de Conaprole Gabriel Fernández Secco y el CEO de la cooperativa Gabriel Valdés repasaron los principales hitos que marcaron su evolución desde la fundación hasta la actualidad. Ambos destacaron el crecimiento sostenido de la cooperativa, su capacidad de adaptación a los cambios del contexto nacional e internacional y el compromiso de miles de productores, trabajadores y familias que hicieron posible consolidar el proyecto cooperativo a lo largo de nueve décadas.

Durante sus intervenciones, los oradores pusieron énfasis en dos conceptos que atravesaron toda la celebración: la historia y el futuro. Por un lado, recordaron el legado construido desde sus orígenes, por lo que destacaron los valores de esfuerzo colectivo, innovación, compromiso con la calidad y trabajo en conjunto que han definido la identidad de Conaprole desde sus comienzos. Por el otro, plantearon una mirada orientada hacia los desafíos que enfrenta el sector en un contexto de transformación tecnológica, cambios en los mercados internacionales y nuevas exigencias en materia de sostenibilidad, productividad e innovación.

La inauguración del nuevo edificio corporativo fue presentada como un símbolo de esa visión de futuro: una infraestructura diseñada para acompañar el crecimiento de la organización y fortalecer su capacidad de gestión en los próximos años. Además de su dimensión internacional, se destacó su impacto en el desarrollo productivo del país al integrar a miles de productores y familias que forman parte de una cadena de valor estratégica para la generación de empleo, la producción y el crecimiento económico nacional.

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