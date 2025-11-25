Conversatorio de Thelma Fardin sobre reparación, activismo y violencia sexual

La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la lucha contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

La actriz y activista argentina Thelma Fardin protagonizó un conversatorio centrado en las posibilidades y desafíos de los procesos de reparación, militancia y activismo en torno a la violencia sexual.

El encuentro tuvo lugar en el cálido patio de Cultural Alfabeta, en una noche cargada de sensibilidad y reflexión, junto al Proyecto Ikove, un colectivo de militantes contra la violencia sexual que trabaja en prevención, reparación y acceso a la justicia.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la lucha contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Durante la jornada, se conversó, se escuchó e intercambió con el objetivo de construir de manera colectiva una narrativa diferente sobre las experiencias de vida de sobrevivientes y víctimas de violencia sexual.

Desde Ikove, se señaló que los procesos de reparación requieren tiempo, pero que habilitan futuros posibles y permiten una reconexión profunda con la vida. El grupo recuperó la palabra reparación como un conjuro, como una práctica emancipadora y urgente, un rito de esperanza y certeza nacido del hacer cotidiano, de la militancia sostenida y de la resistencia personal y ancestral. Subrayaron que estas trayectorias se dan en un espiral atravesado por complejidades, pero también por la gestación de nuevas oportunidades.