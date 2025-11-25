¡Hola !

Conversatorio de Thelma Fardin sobre reparación, activismo y violencia sexual

La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la lucha contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

_VAL_0424
Thelma Fardin junto al equipo de Proyecto Ikove.

Thelma Fardin junto al equipo de Proyecto Ikove.

FOTO

Valentina Weikert
Agustina y Florencia García.

Agustina y Florencia García.

FOTO

Valentina Weikert
Ana Canales y Daniel Marichal.

Ana Canales y Daniel Marichal. 

FOTO

Valentina Weikert
Melissa Solimano y Victoria Almirón.

Melissa Solimano y Victoria Almirón. 

FOTO

Valentina Weikert
Clarisa Gervickas y Mariana Cami Aguilar.

Clarisa Gervickas y Mariana Cami Aguilar. 

FOTO

Valentina Weikert
Sofía González, Fiorella de Ambrosio y Carolina Ábalo.

Sofía González, Fiorella de Ambrosio y Carolina Ábalo.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La actriz y activista argentina Thelma Fardin protagonizó un conversatorio centrado en las posibilidades y desafíos de los procesos de reparación, militancia y activismo en torno a la violencia sexual.

El encuentro tuvo lugar en el cálido patio de Cultural Alfabeta, en una noche cargada de sensibilidad y reflexión, junto al Proyecto Ikove, un colectivo de militantes contra la violencia sexual que trabaja en prevención, reparación y acceso a la justicia.

Siete años después de que la actriz Thelma Fardin lo denunciara, el actor Juan Darthés fue sentenciado en junio del 2024 a la pena de seis años de prisión por abuso sexualmente agravado, una condena que la justicia de Brasil ratificó en marzo de este año. 
Tejer caminos hacia la reparación

Thelma Fardin: “Soy de las poquísimas que consiguió justicia en la Justicia”

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la lucha contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Durante la jornada, se conversó, se escuchó e intercambió con el objetivo de construir de manera colectiva una narrativa diferente sobre las experiencias de vida de sobrevivientes y víctimas de violencia sexual.

Desde Ikove, se señaló que los procesos de reparación requieren tiempo, pero que habilitan futuros posibles y permiten una reconexión profunda con la vida. El grupo recuperó la palabra reparación como un conjuro, como una práctica emancipadora y urgente, un rito de esperanza y certeza nacido del hacer cotidiano, de la militancia sostenida y de la resistencia personal y ancestral. Subrayaron que estas trayectorias se dan en un espiral atravesado por complejidades, pero también por la gestación de nuevas oportunidades.

La lucha contra la violencia sexual, afirmaron, exige justicia sin revictimización, acompañamiento sensible y especializado en trauma, redes afectivas que sostengan, políticas públicas que protejan sus derechos y una comunidad comprometida que no mire hacia otro lado. Esta convicción atravesó todo el conversatorio, que buscó tender puentes, fortalecer voces y reafirmar la importancia de construir espacios seguros para la palabra y la reparación colectiva.

