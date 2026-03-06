¡Hola !

Corredores e invitados celebraron con Porto Seguro el cierre de temporada

El parador I’marangatú fue escenario de un encuentro al atardecer que combinó música, gastronomía y un clima relajado

Presidente de Porto Seguro Uruguay Fernando Viera y CEO de la vertical Seguros de Porto para Brasil y Uruguay Rivaldo Leite.

Presidente de Porto Seguro Uruguay Fernando Viera y CEO de la vertical Seguros de Porto para Brasil y Uruguay Rivaldo Leite.

FOTO

Concepción Iglesias, Federico Moalli, Alejandro Iglesias y Sandra Caballero.

Concepción Iglesias, Federico Moalli, Alejandro Iglesias y Sandra Caballero.

FOTO

Rodrigo Méndez, Federico Botello, Liliana Domínguez e Iván Alonzo.

Rodrigo Méndez, Federico Botello, Liliana Domínguez e Iván Alonzo.

FOTO

Marta Barrabino, Juan Lorenzo, Mariela Barrios y Daniel Ceriani.

Marta Barrabino, Juan Lorenzo, Mariela Barrios y Daniel Ceriani.

FOTO

Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Porto Seguro despidió la temporada de verano con un sunset en el parador I’marangatú, en Punta del Este. Pasadas las seis de la tarde del viernes 27, corredores asesores, colaboradores de la sucursal local e invitados especiales se acercaron hasta la parada 7 de la Mansa para disfrutar de una hermosa vista a orillas del mar.

El encuentro se realizó en la Zona Porto del parador, un espacio en la playa I’marangatú especialmente ambientado por la compañía con el objetivo de brindarles a sus asegurados y corredores asesores un servicio de sombrillas y sillas que mejoraron su experiencia veraniega. Desde el inicio de la temporada, se contó también con un anfitrión que se encargaba de recibirlos y asistirlos en su estadía.

A medida que transcurría la puesta de sol, los invitados compartieron una reunión de camaradería en un entorno relajado, con música y gastronomía especial para la ocasión.

El presidente de Porto Seguro Uruguay, Fernando Viera, señaló que, “para Porto, el vínculo con los corredores es fundamental. Estos encuentros nos permiten salir de lo cotidiano, estar cerca y seguir construyendo confianza juntos”. El CEO de la vertical Seguros de Porto para Brasil y Uruguay, Rivaldo Leite, también estuvo presente en I’marangatú y se sumó a la celebración del equipo local. “Uruguay tiene un lugar muy especial para Porto. Cada visita es una oportunidad para seguir consolidando este trabajo en conjunto entre ambos equipos”, afirmó.

Al estilo Porto, esta velada reflejó el foco de la compañía en fortalecer vínculos y generar espacios de encuentro.

