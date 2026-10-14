Costanero MGallery celebró Octubre Rosa junto a la Fundación Clarita Berenbau
Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama
De la Fundación Clarita Berenbau: miembro del Consejo Eduardo García Yanneo, presidenta Cristina Giuria de Berenbau, miembro del Consejo Cecilia Torrendell con el gerente general de hotel Costanero MGallery Francisco Lorente.
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Lucila Castillo
Carolina Rodríguez, Soledad Yaquinta, Pamela Strongitharm y Ximena Arrieta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve durante octubre acciones para reducir la incidencia del cáncer de mama, cuyo día mundial se conmemora el 19 de octubre. En este marco, Costanero MGallery, junto con la Fundación Clarita Berenbau, organizó una serie de iniciativas, entre las que se destacaron un té a beneficio, el ploteo de la fachada del hotel, el uso de lazos rosas por parte de todos los trabajadores y charlas internas de concientización a cargo de la fundación.
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En conversación con Galería, el gerente general de Costanero, Francisco Lorente, dijo que es el tercer año consecutivo que trabajan con la fundación y aseguró que Pink October es una acción mundial que intenta concientizar sobre esta dolencia. “Lo que hace la fundación nos identifica y queremos promocionar este Octubre Rosa con una propuesta que involucre también a nuestros colaboradores”.
Por su parte, la presidenta de la Fundación Clarita Berenbau, Cristina Giuria de Berenbau, contó a Galería algunas de las acciones que llevan adelante, como la atención telefónica a través del 0800 8857, el préstamo de pelucas gracias a El Club del Gato, reuniones semanales para pacientes y familiares con psicólogos especializados, acompañamiento presencial en la sala de espera del Hospital de Clínicas y clases gratuitas de yoga para pacientes oncológicos.
El martes 6, amigos de la fundación y de Costanero se reunieron para tomar un té, el mismo que el público puede pedir, para dos, en el restaurante Cauce, de lunes a domingos de 16.30 a 19 horas. Se trata de una selección de tés a cargo de Mónica Devoto, acompañados de bocados dulces y salados.