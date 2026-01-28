De Catupecu Machu a León Gieco: Medio y Medio festeja 30 veranos

Para celebrar sus 30 años, el Festival Medio y Medio organizó una propuesta variada que reúne música y gastronomía en un ambiente familiar e íntimo. El camino, en el que sortearon todo tipo de aventuras, comenzó en diciembre de 1995 y a lo largo de todos esos veranos han pasado cientos de artistas.
El toque de Catupecu Machu, del viernes 16 de enero, convocó a un público diverso, algunos llegaron temprano para aprovechar el atardecer en Punta Ballena mientras que otros, con un abrigo en mano, aparecieron minutos antes de comenzar. La banda argentina ofreció un show enérgico que incluyó temas como A veces vuelvo y Mañana en el Abasto. La sorpresa de la noche fue la participación especial de Zorrito Von Quintiero, otra de las figuras asiduas al escenario de Medio y Medio.
Uno de los espectáculos más convocantes fue el de León Gieco con Agarrate Catalina (sábado 24), que contó entre el público nada menos que con la presencia de Charly García. El ícono del rock acompañó el espectáculo al costado del escenario, en silla de ruedas y fumando un cigarrillo. El público pidió que se sumara a cantar, pero el músico prefirió mantenerse al margen.
Leandro Quiroga Ferreres, director de Medio y Medio, explicó a Galería que, lejos de tratarse de una improvisación, la visita venía planeándose hacía meses. El público y García, felices.