De un sorteo al altar: así fue la primera "boda" en un cine en Uruguay

El 1º de abril, Life Cinemas publicó en sus redes un mensaje para convocar a parejas que quisieran contraer matrimonio en una de sus salas: “¿Un casamiento en un cine? Necesitamos encontrar a la pareja que quiera hacerlo realidad”, decía la publicación. Los organizadores esperaban que, por lo menos, se anotara una decena de personas, pero terminaron respondiendo más de mil parejas. Además 4.000 personas se anotaron para presenciar el festejo y ver la película El drama, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. La condición fue que asistieran vestidos de manera formal.
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Entre las parejas participantes estaban Francisca Crisosto y Julián Moreno, quienes, gracias a un sorteo, resultaron ser la dupla ganadora. Así lo contaron a Galería la gerenta comercial de Life Cinemas, Mariana Arbelo, y el gerente de Marketing, Daniel Vergara. La ceremonia se realizó el viernes 10 en la antesala del cine en Tres Cruces Shopping. Como parte del premio, la pareja recibió una giftcard y una semana en Punta del Este como luna de miel.
Julián contó a Galería que la impulsora de todo fue su pareja, que decidió anotarse y a los pocos días le dijo que fueron sorteados. “Yo la sigo a todos lados”, confesó, y afirmó que es Francisca la que se dedica más a las redes. Si bien él es colombiano y ella chilena, el destino los trajo a Uruguay. El novio contó que siempre buscan descubrir nuevas culturas, por lo que viajar forma parte de sus vidas. Se conocieron hace 13 años trabajando en una barra de tragos y, desde entonces, no se separaron; hoy son padres de dos hijos. Ante una sala colmada, el “juez” encabezó una ceremonia civil simbólica. La oficial será a fin de año.
Tras unas breves palabras y el compromiso de compartir “pop dulce y salado”, la novia lanzó el ramo y la pareja se retiró para una sesión de fotos, mientras comenzaba la proyección de la película. Al finalizar, Francisca y Julián regresaron y atravesaron el hall bajo un arco de flores blancas, al ritmo de Sarà perché ti amo. En lugar de arroz, los invitados les arrojaron pop, en sintonía con la temática. La celebración continuó con una torta para compartir y un DJ que musicalizó la noche, invitando a los asistentes a disfrutar de una propuesta original y distendida.