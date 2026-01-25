¡Hola !

Desfile a beneficio de la Unidad de Quemados del Pereira Rossell

La modelo argentina Valeria Mazza fue distinguida por su trayectoria en Punta del Este

Valeria Mazza.

Valeria Mazza.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Silvia Moscardi, directora de la Unidad de Quemados y Rehabilitación Pediátrica del Pereira Rossell Beatriz Manaro y organizador del desfile Renato Papiccio.

Silvia Moscardi, directora de la Unidad de Quemados y Rehabilitación Pediátrica del Pereira Rossell Beatriz Manaro y organizador del desfile Renato Papiccio.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Diego y Bianca Lugano.

Diego y Bianca Lugano.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cristina Berenbau y Mónica Baudson.

Cristina Berenbau y Mónica Baudson.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Marcelo Carro y Sergio Goloubintseff.

Marcelo Carro y Sergio Goloubintseff.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Florencia Guarino, Delfina Lala y Maqui Giardini.

Florencia Guarino, Delfina Lala y Maqui Giardini.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Se realizó el Summer Runway en Punta del Este con la presencia de la modelo argentina Valeria Mazza, el miércoles 7. Los encargados de la producción del desfile fueron Marcia Blanco y Renato Papiccio (exproductor del peluquero Roberto Giordano).

Entre los diseñadores que mostraron sus creaciones, se destacaron los argentinos Santiago Artemis, Gustavo Pucheta y Fabián Paz. Además, Mazza fue distinguida por la alcaldesa interina de Punta del Este, María Antía, por su trayectoria en la ciudad.

En total, desfilaron 40 modelos, hombres y mujeres, y la locación elegida fue el edificio Trump Tower, de la parada 9 de la playa Brava. El desfile fue a beneficio de la Unidad de Quemados y Rehabilitación Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Representando a la institución de salud, asistió la directora de la Unidad, Beatriz Manaro. Esta dijo a Galería que lo recaudado será destinado a insumos que faltan, sobre todo mobiliario. “Necesitamos algunas camas y sillones nuevos. No hay que olvidar que algunos niños están hasta 10 meses internados y sus padres tienen que permanecer a su lado las 24 horas al día. Necesitamos darles cierta comodidad”, explicó. En la actualidad, el centro tiene 16 camas de piso.

