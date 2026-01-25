Desfile a beneficio de la Unidad de Quemados del Pereira Rossell

Se realizó el Summer Runway en Punta del Este con la presencia de la modelo argentina Valeria Mazza, el miércoles 7. Los encargados de la producción del desfile fueron Marcia Blanco y Renato Papiccio (exproductor del peluquero Roberto Giordano).
La modelo argentina Valeria Mazza fue distinguida por su trayectoria en Punta del Este
Entre los diseñadores que mostraron sus creaciones, se destacaron los argentinos Santiago Artemis, Gustavo Pucheta y Fabián Paz. Además, Mazza fue distinguida por la alcaldesa interina de Punta del Este, María Antía, por su trayectoria en la ciudad.
En total, desfilaron 40 modelos, hombres y mujeres, y la locación elegida fue el edificio Trump Tower, de la parada 9 de la playa Brava. El desfile fue a beneficio de la Unidad de Quemados y Rehabilitación Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rossell.
Representando a la institución de salud, asistió la directora de la Unidad, Beatriz Manaro. Esta dijo a Galería que lo recaudado será destinado a insumos que faltan, sobre todo mobiliario. “Necesitamos algunas camas y sillones nuevos. No hay que olvidar que algunos niños están hasta 10 meses internados y sus padres tienen que permanecer a su lado las 24 horas al día. Necesitamos darles cierta comodidad”, explicó. En la actualidad, el centro tiene 16 camas de piso.