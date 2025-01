Diana Mines, Ana Rosa y Fernando "Lobo" Núñez fueron premiados con la medalla Delmira Agustini 2024

“No parece muy atinado iniciar estas breves palabras en una ceremonia culturalmente tan relevante, con una autorreferencia. No obstante, lo voy a hacer”, bromeó Jorge Bolani al comenzar con su discurso. El actor continuó con un agradecimiento a la galardonada Ana Rosa, a quien describió como una “excepcional artista y formidable actriz” con quien compartió su pasión por el teatro. Ella, por su parte, subió luego al escenario y, aunque hablar no estaba en sus planes, terminó por reflexionar acerca del impacto que tuvo su trabajo: “No me esperaba las opiniones de grandes compañeros con los que he trabajado. Realmente nunca pensé que las actuaciones de toda mi vida, que eran como pedacitos de vida unidas, iban a provocar esto”.