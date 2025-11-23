Diez miradas creativas que marcaron el año fueron reconocidas en el Sodre

En la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre se realizó la cuarta Gala de Reconocimientos a las Industrias Creativas. La entrega fue el miércoles 19 y la organización corrió por parte de la Plataforma Multicanal Diseñarte.
Diseñarte organizó una gala que puso en valor la innovación, la proyección internacional y el compromiso con la identidad del diseño nacional
La gala distinguió 10 proyectos y trayectorias que promueven la innovación, la sustentabilidad, la identidad y la proyección internacional del diseño uruguayo. En esta edición, los galardones estuvieron realizados en amatistas (piedra que simboliza al departamento de Artigas).
Los proyectos reconocidos fueron: la Capilla del Encuentro de la Universidad Católica del Uruguay; el colectivo La Reconquista; la muestra de vestuarios femeninos barrocos de la EMAD; Sol Corsino y Paula Delgado, por Punoxound; Aziza, por su proyecto de joyería sostenible; Ana Laura Luján, por Yuyos Ilustrados; Andrea Cukerman, por Manos de Héroes; Erika Valecillos, por Kinoto Food Studio, y Opi Rubio y Carolina Schandy, por Ágata Collection.
Además, se destacó a The Farra, marca uruguaya que tuvo presencia en los Latin American Fashion Awards, y se otorgó un reconocimiento especial a la exvicepresidenta de la República Beatriz Argimón por su papel en el nacimiento y consolidación de Diseñarte, así como por su trayectoria, antes de asumir como representante de Uruguay ante la Unesco.
La ceremonia tuvo el apoyo de Dinapyme (del Ministerio de Industria, Energía y Minería), Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay XXI, Cámara de Diseño de Uruguay, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Ministerio de Relaciones Exteriores y Asociación Latinoamericana de Diseño. Este año, el gobierno departamental de Artigas fue invitado.