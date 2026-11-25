Con una propuesta renovada y más de 5.000 productos para el hogar, Divino amplió su presencia en Montevideo Shopping con un local de dos niveles que reúne mobiliario, descanso, decoración y opciones para distintos ambientes
Carlos y Carolina Lecueder junto a la gerenta de Marketing de Divino Victoria Dutra, director de Divino Joaquín Soler y Federico Durán, gerente comercial de Divino.
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Mauricio Rodríguez
Gerente de Retail de Divino Yonathan Soares, gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León y gerente comercial en Montevideo Shopping Rodrigo Ferreiro.
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De Divino: gerenta de Planeamiento Lucía Canclini, gerenta de Sistemas Inés Olivera, gerente de Operaciones Gabriel Cassese y gerente de Finanzas Federico Herrmann.
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Jefa de Trade y Eventos Shirley Núñez, jefa de Comunicación Eugenia García da Rosa, directora de Medios de Notable Natalia Delgado y directora de Operaciones de Cardinal Lucía Lorenzo.
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Luciana Sanguinetti y Valeria González.
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Alejandra Wiedemann, Victoria Gonzáles y María Noel Castellá.
Divino remodeló su local en Montevideo Shopping, en un espacio de 1.900 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, que forman parte de la reciente ampliación del centro comercial. Ambos pisos están conectados por una escalera mecánica ubicada dentro del propio local, lo que permite recorrer cómodamente los diferentes sectores de la tienda.
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La presentación oficial tuvo lugar el jueves 19, sobre el mediodía, y reunió a autoridades de Divino y Montevideo Shopping, funcionarios, amigos y clientes en un encuentro exclusivo que contó con un cóctel de bienvenida y unas palabras de las autoridades. Recordaron en su intervención la historia de Divino en Montevideo Shopping, la cual comenzó hace 20 años con una tienda de apenas 100 metros cuadrados dedicada exclusivamente a la venta de colchones. Desde entonces, la marca fue creciendo junto con el centro comercial y acompañó sus distintas etapas de desarrollo. Amplió así tanto su superficie como su oferta de productos, hasta contar hoy con más de 5.000 productos dedicados al hogar y más de 14 categorías con propuestas de mobiliario, descanso, living, comedor, cocina y decoración, entre otras.
Durante la presentación también se proyectó un video que repasó el crecimiento y la evolución de la empresa a lo largo de los años. Un recorrido que, según destacaron, los encuentra hoy en su mejor momento y que estuvo marcado por una larga obra que los mantuvo unidos.
“En Divino creemos que cada hogar es único y que son los detalles los que hacen que una casa se transforme en un hogar. Por eso buscamos que quienes nos visitan encuentren en un mismo lugar todo lo que necesitan, con una amplia variedad de productos y opciones para cada ambiente”, aseguró Federico Durán, gerente comercial de Divino.