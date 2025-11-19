¡Hola !

Divino celebro sus 90 años junto a sus colaboradores

El encuentro, realizado en el predio de la Criolla Elías Regules, contó con música en vivo del Dúo Piranha y La Furia

De Divino: gerenta de Marketing Victoria Dutra, gerenta de Planeamiento Lucía Canclini y gerente de Finanzas Federico Herrmann.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De Divino: gerente de Retail Yonathan Soares, gerenta de Fábrica Mónica Pitzer y&nbsp;gerenta de Infraestructura Edilicia Gloria Novoa.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Federico Durán, Rafael Gomensoro, Agustina Echegoyen y&nbsp;Hernán Berro.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Shirley Núñez, Eugenia García da Rosa y Lourdes Álvarez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Joaquín Soler y Gabriel Cassese.&nbsp;

FOTO

Adrián Echeverriaga
Jimena Pirotto, Florencia Dotti, Maia Stein, Clementina Enciso y Tahis Gugliotta.&nbsp;

FOTO

Adrián Echeverriaga

Divino, la empresa líder en retail para el hogar, celebró su aniversario 90 con una fiesta que reflejó la alegría, energía y el orgullo de todo su equipo.

El encuentro, realizado en el predio de la Criolla Elías Regules, reunió a colaboradores de todo el país en una noche de emociones, sorteos y música en vivo del Dúo Piranha y La Furia. Además se destacó la proyección de un video especial que recorrió los hitos más importantes de la historia de la empresa.

Los invitados fueron recibidos en un gran salón cuidadosamente ambientado con los colores de la marca, donde destacaban amplias decoraciones y detalles pensados para la ocasión. Allí, las principales autoridades dieron la bienvenida de manera cercana y cordial, marcando el inicio de una velada elegante y bien organizada.

En el marco del aniversario, Divino reafirmó su orgullo como industria nacional, generando empleo en todo el país y apostando desde sus orígenes al diseño, la producción y la calidad local.

Con más de 17 tiendas físicas y un sólido e-commerce, la compañía continúa acompañando a los uruguayos en cada etapa de su vida, transformando sus casas en hogares llenos de diseño, calidad y confort.

Una noche para celebrar nueve décadas de historia, trabajo y pasión, junto a sus más de 600 colaboradores.

