Divino celebro sus 90 años junto a sus colaboradores

Divino, la empresa líder en retail para el hogar, celebró su aniversario 90 con una fiesta que reflejó la alegría, energía y el orgullo de todo su equipo.
El encuentro, realizado en el predio de la Criolla Elías Regules, contó con música en vivo del Dúo Piranha y La Furia
El encuentro, realizado en el predio de la Criolla Elías Regules, reunió a colaboradores de todo el país en una noche de emociones, sorteos y música en vivo del Dúo Piranha y La Furia. Además se destacó la proyección de un video especial que recorrió los hitos más importantes de la historia de la empresa.
Los invitados fueron recibidos en un gran salón cuidadosamente ambientado con los colores de la marca, donde destacaban amplias decoraciones y detalles pensados para la ocasión. Allí, las principales autoridades dieron la bienvenida de manera cercana y cordial, marcando el inicio de una velada elegante y bien organizada.
En el marco del aniversario, Divino reafirmó su orgullo como industria nacional, generando empleo en todo el país y apostando desde sus orígenes al diseño, la producción y la calidad local.
Con más de 17 tiendas físicas y un sólido e-commerce, la compañía continúa acompañando a los uruguayos en cada etapa de su vida, transformando sus casas en hogares llenos de diseño, calidad y confort.
Una noche para celebrar nueve décadas de historia, trabajo y pasión, junto a sus más de 600 colaboradores.