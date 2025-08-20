¡Hola !

Divino cumplió 90 años y lo celebró en su casa central

La empresa celebró su aniversario con amigos, proveedores, clientes y autoridades

De Divino: gerente de Producto Hernán Berro, gerenta de Marketing y Comunicación Corporativa Victoria Dutra, gerente comercial Federico Durán y gerenta de Planeamiento Lucia Canclini.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De Divino: gerente de Retail Yonathan Soares, brand manager María Paz Macchi y director Joaquín Soler.

FOTO

Adrián Echeverriaga
La Orquesta de las Mil Melodias.

FOTO

Adrián Echeverriaga
María Noel Riccetto e Ignacio Guani.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Jefa de Trade BTL y Eventos de Divino Shirley Nuñez, Daniel Estévez y coordinadora de Comunicaciones Corporativas de Divino Lourdes Álvarez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
La promotora Delfina Flores junto al robot que sacaba fotos a los invitados.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Luis Bajac y Fiorella Carlone.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Una futura madre eligiendo la cuna de su primer hijo, una pareja joven decidiendo qué mobiliario será el que decore su dormitorio, una mujer que escoge su nuevo escritorio, estas son algunas de las escenas que, seguro, se dieron en estos 90 años de existencia de Divino.

El cumpleaños tuvo lugar el jueves 14 en la casa central, ubicada en avenida Italia e Irlanda, y fue una excelente oportunidad para que amigos, proveedores, clientes y autoridades festejaran juntos.

“Para nuestra organización, es un verdadero orgullo celebrar 90 años. Somos una empresa nacional que acompañó las historias de varias generaciones y los 90 años nos encuentran con más 600 colaboradores directos en todo el país, generando mano de obra nacional, con una fábrica de colchones que abastece gran parte del mercado local y con un centro logístico modelo que nos permite llegar en forma directa a cada rincón de nuestro país”, afirmó la gerenta de Marketing y Comunicación Corporativa de Divino, Victoria Dutra.

Además, agregó que es una “responsabilidad grande ser la empresa más valorada por los uruguayos en la categoría de equipamiento del hogar y de colchones, según un reciente relevamiento de la encuestadora Cifra”.

Por su parte, el gerente comercial, Federico Durán, sostuvo que “hoy la empresa se encuentra en un momento de permanente crecimiento, buscando innovar, no solo en la cantidad de productos —hoy ya son más de 5.000 en más de 14 categorías—, sino también en la mejora continua de la experiencia de los clientes”.

La Orquesta de las Mil Melodías amenizó el encuentro con un atuendo estilo años 20 y un repertorio que abarcó las nueve décadas de la empresa. Además, durante toda la noche un robot circuló entre los asistentes sacando fotos, que quedarán para el recuerdo de quienes asistieron a la fiesta.

