Divino cumplió 90 años y lo celebró en su casa central

La promotora Delfina Flores junto al robot que sacaba fotos a los invitados.

Jefa de Trade BTL y Eventos de Divino Shirley Nuñez, Daniel Estévez y coordinadora de Comunicaciones Corporativas de Divino Lourdes Álvarez.

De Divino: gerente de Producto Hernán Berro, gerenta de Marketing y Comunicación Corporativa Victoria Dutra, gerente comercial Federico Durán y gerenta de Planeamiento Lucia Canclini.

Una futura madre eligiendo la cuna de su primer hijo, una pareja joven decidiendo qué mobiliario será el que decore su dormitorio, una mujer que escoge su nuevo escritorio, estas son algunas de las escenas que, seguro, se dieron en estos 90 años de existencia de Divino.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El cumpleaños tuvo lugar el jueves 14 en la casa central, ubicada en avenida Italia e Irlanda, y fue una excelente oportunidad para que amigos, proveedores, clientes y autoridades festejaran juntos.

“Para nuestra organización, es un verdadero orgullo celebrar 90 años. Somos una empresa nacional que acompañó las historias de varias generaciones y los 90 años nos encuentran con más 600 colaboradores directos en todo el país, generando mano de obra nacional, con una fábrica de colchones que abastece gran parte del mercado local y con un centro logístico modelo que nos permite llegar en forma directa a cada rincón de nuestro país”, afirmó la gerenta de Marketing y Comunicación Corporativa de Divino, Victoria Dutra.

Además, agregó que es una “responsabilidad grande ser la empresa más valorada por los uruguayos en la categoría de equipamiento del hogar y de colchones, según un reciente relevamiento de la encuestadora Cifra”.

Por su parte, el gerente comercial, Federico Durán, sostuvo que “hoy la empresa se encuentra en un momento de permanente crecimiento, buscando innovar, no solo en la cantidad de productos —hoy ya son más de 5.000 en más de 14 categorías—, sino también en la mejora continua de la experiencia de los clientes”.