Divino volvió a encender el fuego con una nueva edición de Gustito a Hogar

En Punta del Este, Divino realizó la segunda edición de Gustito a Hogar, una experiencia gastronómica en el local de la marca, ubicado en Pascual Gattás y bulevar Artigas, centrada en la cocina, la participación y el disfrute.
Lucía Soria y Aldo Cauteruccio diseñaron un menú especialmente pensado para la ocasión, con preparaciones a la parrilla y sabores bien definidos.
La propuesta convocó a un grupo reducido de invitados y estuvo pensada para compartir. Gustito a Hogar se presenta como un espacio donde la cocina es protagonista y el encuentro sucede alrededor del fuego, las recetas y la charla.
Luego del buen recibimiento de la primera edición, la iniciativa regresó de la mano de los chefs Lucía Soria y Aldo Cauteruccio, quienes diseñaron un menú especialmente pensado para la ocasión, con preparaciones a la parrilla y sabores bien definidos.
El recorrido gastronómico comenzó con entradas, como morcilla con boniato a la plancha, repollo y naranja, y empanadas fritas de queso y verdeo. Entre los platos principales, se destacaron la pechuga de pollo aplastada con panceta y salsa verde, y la picaña con pico de gallo. El cierre llegó con ciruelas caramelizadas acompañadas de mascarpone.
Los platos se prepararon en fogones especialmente montados para la experiencia. Acompañados por los cocineros, los participantes formaron parte de cada etapa de la preparación, en una dinámica cercana, práctica y relajada.
Como cierre, los invitados recibieron obsequios especiales y beneficios exclusivos para futuras compras. La segunda edición de Gustito a Hogar volvió a poner el foco en la cocina como excusa para compartir y disfrutar sin apuros.