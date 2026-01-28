¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Divino volvió a encender el fuego con una nueva edición de Gustito a Hogar

Lucía Soria y Aldo Cauteruccio diseñaron un menú especialmente pensado para la ocasión, con preparaciones a la parrilla y sabores bien definidos.

Shirley Núñez y Victoria Delgado.

Shirley Núñez y Victoria Delgado.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Lucía Soria, gerenta de Marketing y Comunicación de Divino&nbsp;Victoria Dutra y Aldo Cauteruccio.

Lucía Soria, gerenta de Marketing y Comunicación de Divino Victoria Dutra y Aldo Cauteruccio.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Caro Criado, Eugenia García da Rosa y Martina Casas&nbsp;con Federica Bernini.

Caro Criado, Eugenia García da Rosa y Martina Casas con Federica Bernini.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Andrés Airaldi y María Noel Riccetto.

Andrés Airaldi y María Noel Riccetto.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Diego Messano y Sofía Maldonado con Bella&nbsp;y Vitaclara Messano.

Diego Messano y Sofía Maldonado con Bella y Vitaclara Messano.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

En Punta del Este, Divino realizó la segunda edición de Gustito a Hogar­, una experiencia gastronómica en el local de la marca, ubicado en Pascual Gattás y bulevar Artigas, centrada en la cocina, la participación y el disfrute.

La propuesta convocó a un grupo reducido de invitados y estuvo pensada para compartir. Gustito a Hogar se presenta como un espacio donde la cocina es protagonista y el encuentro sucede alrededor del fuego, las recetas y la charla.

Luego del buen recibimiento de la primera edición, la iniciativa regresó de la mano de los chefs Lucía Soria y Aldo Cauteruccio, quienes diseñaron un menú especialmente pensado para la ocasión, con preparaciones a la parrilla y sabores bien definidos.

El recorrido gastronómico comenzó con entradas, como morcilla con boniato a la plancha, repollo y naranja, y empanadas fritas de queso y verdeo. Entre los platos principales, se destacaron la pechuga de pollo aplastada con panceta y salsa verde, y la picaña con pico de gallo. El cierre llegó con ciruelas caramelizadas acompañadas de mascarpone.

Los platos se prepararon en fogones especialmente montados para la experiencia. Acompañados por los cocineros, los participantes formaron parte de cada etapa de la preparación, en una dinámica cercana, práctica y relajada.

Como cierre, los invitados recibieron obsequios especiales y beneficios exclusivos para futuras compras. La segunda edición de Gustito a Hogar volvió a poner el foco en la cocina como excusa para compartir y disfrutar sin apuros.

Selección semanal
Entrevista

Gabriel Oddone descarta competir en 2029: “Mi horizonte es este gobierno y punto”

Por  Ismael Grau  y Guillermo Draper
Cardama

Antes de enviar el borrador de la garantía de EuroCommerce, Cardama presentó uno casi idéntico de un banco camerunés

Por Guillermo Draper
Viaje oficial

Más de 30 funcionarios y jerarcas viajan a China

Por Santiago Sánchez
DGI

“Retos” y “oportunidades” para las oficinas recaudadoras: desde retener personal hasta uso de IA

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Williem Dafoe posa para Galería.
Video

Willem Dafoe: “Actuar no tiene que ver con emociones, tiene que ver con acciones”

Por Federica Chiarino Vanrell
Para los niños, la biopiscina es una de las grandes atracciones de Portal Bosque.

Portal Bosque, un club familiar en La Barra que une cultura, educación y gastronomía

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

Por Milene Breito Pistón
Rovos Rail.
Video

Viajar como antes, con el lujo de hoy: 8 trenes para disfrutar sin apuro

Por Santiago Perroni