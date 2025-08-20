Ecuador celebró su independencia

En el Club Naval se celebró un nuevo aniversario de la independencia de Ecuador. La conmemoración fue el martes 12 al mediodía y asistieron autoridades diplomáticas y nacionales. La fecha del 10 de agosto de 1809 es un “momento de gran importancia de la historia ecuatoriana”, según la embajadora de Ecuador en Uruguay, Isabel Wagner.
La diplomática expresó que existe un rico intercambio comercial entre los países y aseguró que durante su misión procurará que se expanda. También destacó la hermandad de las naciones, con una relación de más de 130 años de amistad que fortalece las economías y “da oportunidades a los empresarios y a las comunidades”.
La diplomática dijo además que el intercambio entre ambos países promueve los valores democráticos y de derechos humanos y adelantó que el presidente Daniel Noboa visitará Montevideo el 18 de agosto, algo que reforzará la relación en áreas de interés común.
“Esperamos concretar a partir del próximo año vuelos directos entre Ecuador y Uruguay”, anunció. Sobre la comunidad de su país en Uruguay sostuvo que es una manera de enriquecer la cultura y agradeció la voluntad de integración de sus compatriotas.