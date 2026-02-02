El Abierto Uruguayo de Polo definió a su campeón en Santa Cruz Polo Club

Se jugó la final del 73° Abierto Uruguayo de Polo, en Santa Cruz Polo Club, en una jornada marcada por la amenaza de lluvia. La definición se adelantó por el pronóstico, pero el desarrollo del partido mantuvo la atención puesta en la cancha hasta el final.
Río Negro Los Tapiales Indarte se consagró campeón tras imponerse por 11 a 9 frente a Cría Opatí Polo Team, en un encuentro parejo y de ritmo sostenido. La diferencia se marcó sobre el cierre, luego de un partido disputado, con el público siguiendo de cerca cada jugada.
El campeonato contó con la participación de cinco equipos. La jornada final también marcó el cierre del Abierto Femenino, que tuvo su primera edición y sumó una nueva instancia al calendario del polo uruguayo.
El equipo campeón estuvo integrado por Santino Taranco, Alejandro Elhordoy, Lucas Criado y Gonzalo Ferrari, que mostraron solidez colectiva a lo largo del torneo. Por Cría Opatí, Milo Laguarda, Mauricio Arocena, Matías Carrique y Facundo Cruz Llosa sostuvieron el partido durante gran parte del encuentro, dejando una actuación competitiva.
Con la lluvia comenzando a caer, se realizó la entrega de premios. Los festejos fueron breves, alrededor de la cancha.