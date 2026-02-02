¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El Abierto Uruguayo de Polo definió a su campeón en Santa Cruz Polo Club

Río Negro Los Tapiales Indarte ganó por 11 a 9 frente a Cría Opatí Polo Team

MAU_0959
Ganadores Santino Taranco, Alejandro Elhordoy, Lucas Criado y Gonzalo Ferrari.

Ganadores Santino Taranco, Alejandro Elhordoy, Lucas Criado y Gonzalo Ferrari.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Justina Boismenu y María Elena Páez con Mía y Violeta Boismenu.

Justina Boismenu y María Elena Páez con Mía y Violeta Boismenu.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Nicolás Estrada y Eduardo Perinotti.

Nicolás Estrada y Eduardo Perinotti.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Stéfano Raineri y Sebastián Sarazola.

Stéfano Raineri y Sebastián Sarazola.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pablo Menéndez, César Blaquier y Valentín Martínez.

Pablo Menéndez, César Blaquier y Valentín Martínez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Comisión directiva de la AUP: Aparicio Oddo, Alejandro Lorenzelli, Juan Bogo, Horacio Stirling, Alexis Guynot de Boismenu, José Ignacio Michael Klein, Valentín Martínez y Martín Stirling.

Comisión directiva de la AUP: Aparicio Oddo, Alejandro Lorenzelli, Juan Bogo, Horacio Stirling, Alexis Guynot de Boismenu, José Ignacio Michael Klein, Valentín Martínez y Martín Stirling.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Catalina Andorno y Camila Pedrotti.

Catalina Andorno y Camila Pedrotti.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Presidente de la AUP Alexis Guynot de Boismenu.

Presidente de la AUP Alexis Guynot de Boismenu.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Florencia Etcheverry, Soledad Cardoso y Mercedes Regusci.

Florencia Etcheverry, Soledad Cardoso y Mercedes Regusci.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mechi Madera con Nicolás y Juan Justo Falco.

Mechi Madera con Nicolás y Juan Justo Falco.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gina Roemmers, Alana Savoir y Paola Carpintero.

Gina Roemmers, Alana Savoir y Paola Carpintero.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Milagros Stewart y Magdalena Nicola.

Milagros Stewart y Magdalena Nicola.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Christian, Cathrine y Maxi Roemmers.

Christian, Cathrine y Maxi Roemmers.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Simone Ensslin, Anna Rodrigues, Lucía Ensslin y Sofía Menezes.

Simone Ensslin, Anna Rodrigues, Lucía Ensslin y Sofía Menezes.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Nina Zuberbühler y Zelmira Busto.

Nina Zuberbühler y Zelmira Busto.

FOTO

Mauricio Rodríguez
MAU_0950
MAU_0947
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Se jugó la final del 73° Abierto Uruguayo de Polo, en Santa Cruz Polo Club, en una jornada marcada por la amenaza de lluvia. La definición se adelantó por el pronóstico, pero el desarrollo del partido mantuvo la atención puesta en la cancha hasta el final.

Río Negro Los Tapiales Indarte se consagró campeón tras imponerse por 11 a 9 frente a Cría Opatí Polo Team, en un encuentro parejo y de ritmo sostenido. La diferencia se marcó sobre el cierre, luego de un partido disputado, con el público siguiendo de cerca cada jugada.

El campeonato contó con la participación de cinco equipos. La jornada final también marcó el cierre del Abierto Femenino, que tuvo su primera edición y sumó una nueva instancia al calendario del polo uruguayo.

El equipo campeón estuvo integrado por Santino Taranco, Alejandro Elhordoy, Lucas Criado y Gonzalo Ferrari, que mostraron solidez colectiva a lo largo del torneo. Por Cría Opatí, Milo Laguarda, Mauricio Arocena, Matías Carrique y Facundo Cruz Llosa sostuvieron el partido durante gran parte del encuentro, dejando una actuación competitiva.

Con la lluvia comenzando a caer, se realizó la entrega de premios. Los festejos fueron breves, alrededor de la cancha.

Selección semanal
Partido Nacional

Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

Por Federico Castillo
Infecciones respiratorias

Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

Por Leonel García
Fútbol Uruguayo

Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

Por Juan Francisco Pittaluga
Parlamento

Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

Por Victoria Fernández

TE PUEDE INTERESAR

Nominado junto con celebridades de habla inglesa, como Lady Gaga, Billie Eilish, Bruno Mars y Kendrick Lamar, el británico Harry Styles pronunció su nombre y la ovación estalló en el Crypto Arena de Los Ángeles.
Video

Premios Grammy 2026: Bad Bunny hizo historia en una gala marcada por la consigna “Fuera ICE”

Por Redacción Galería
La cuarta temporada de The White Lotus se filmará en el Château de La Messardière, un resort de lujo en Saint-Tropez.

Así es el hotel en Francia donde se filmará la cuarta temporada de la serie ‘The White Lotus’, de HBO

Por Redacción Galería
Con la aprobación del Decreto 41/2024, se habilita en el país la elaboración, comercialización y rotulado de vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados.

Bebidas desalcoholizadas: qué son, dónde conseguirlas y cómo es el arte de tomar sin alcohol

Por Milene Breito Pistón
Williem Dafoe posa para Galería.
Video

Willem Dafoe: “Actuar no tiene que ver con emociones, tiene que ver con acciones”

Por Federica Chiarino Vanrell