¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El baile que une generaciones y mantiene viva la cultura escocesa

Con tartanes, gaitas y coreografías tradicionales, el Caledonian Ball celebró una nueva edición de una tradición que la St. Andrew’s Society mantiene viva desde hace más de un siglo

De St. Andrew’s Society de Uruguay: presidente Germán Villar, Juan Francisco Hill, vicepresidenta Patricia Arroyo, tesorero Edward McCubbin y secretario Daniel Stewart.

De St. Andrew’s Society de Uruguay: presidente Germán Villar, Juan Francisco Hill, vicepresidenta Patricia Arroyo, tesorero Edward McCubbin y secretario Daniel Stewart.

FOTO

Valentina Weikert
Mónica Aquino, Fernando Rassori y Adriana Rodríguez.

Mónica Aquino, Fernando Rassori y Adriana Rodríguez.

FOTO

Valentina Weikert
Cris García, Ondine Aenlle, Annie Milburn y María Inés Machiñena.

Cris García, Ondine Aenlle, Annie Milburn y María Inés Machiñena.

FOTO

Valentina Weikert
Bettina Danvila, Alejandra Oddino, Raquel Rubio y María Helena Freyre.

Bettina Danvila, Alejandra Oddino, Raquel Rubio y María Helena Freyre.

FOTO

Valentina Weikert
Jackie Archer, Dalehl Geuskens, Salian Cooper y Adriana Ponzoni.

Jackie Archer, Dalehl Geuskens, Salian Cooper y Adriana Ponzoni.

FOTO

Valentina Weikert
Flavia Faedo y Tina Rodwell.&nbsp;

Flavia Faedo y Tina Rodwell. 

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La St. Andrew’s Society de Uruguay volvió a reunir a su comunidad el sábado 1 para celebrar una de sus tradiciones más emblemáticas: el Caledonian Ball, el baile de gala que desde hace más de un siglo conecta a Uruguay con la herencia cultural de Escocia. El encuentro fue en los salones de la Escuela Naval, donde socios, invitados y amigos revivieron una costumbre que llegó al país con los descendientes de inmigrantes escoceses a fines del siglo XIX.

Fundada en 1895, la St. Andrew’s Society de Uruguay se propuso desde sus inicios promover la música, la danza y los valores comunitarios de sus orígenes. A lo largo de 130 años, la institución se consolidó como un espacio de encuentro para familias que crecieron dentro de la tradición y para nuevas generaciones que se acercan movidas por la curiosidad, el interés cultural o el vínculo histórico con Escocia. Su calendario incluye celebraciones, como la Burns’ Night, el St. Andrew’s Family Picnic, la Junior Scottish Country Dances Competition, y las prácticas previas al gran baile anual.

En esta edición del Caledonian Ball, el salón se transformó en una postal escocesa: tartanes y kilts en movimiento, melodías de gaita que marcaron el ritmo de las danzas y un ambiente festivo que destacó por su calidez. Entre coreografías grupales, mesas compartidas y saludos entre generaciones, la noche reflejó el espíritu que distingue a la Society. Para muchos asistentes, fue también una oportunidad de mantener viva una tradición que pasa de padres a hijos y que sigue convocando a un público diverso.

Salvo en 2020, cuando la pandemia obligó a suspenderlo, el Caledonian Ball se mantuvo sin interrupciones durante 130 años, lo que lo convierte en una de las celebraciones culturales más antiguas y singulares del país. Su vigencia confirma no solo la fuerza de una tradición que viajó miles de kilómetros, sino también la capacidad de cada generación para apropiarse de ella y mantenerla en movimiento.

Selección semanal
Interpelación a Lustemberg

Álvaro Danza: la oposición busca su renuncia y el oficialismo espera que auditorías den herramientas para el contragolpe

Por Leonel García
Seguridad Pública

Drogas en envíos postales: la Policía busca que paquetes sospechosos se abran sin autorización judicial

Por Juan Francisco Pittaluga
Agro

La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

Por Mauro Florentín
Contexto argentino

La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

Por Damian Szvalb

TE PUEDE INTERESAR

Casa Flor.

Uruguay suma dos hoteles con llave Michelin, ubicados a pocos minutos de Punta del Este

Por Gabriela Pallares
Harry James.

Baldcafe: la comunidad que transformó la calvicie en confianza

Por Felipe Barbeito
Auroras boreales en Alaska. 

¿Por qué 2026 se perfila como un año excepcional para ver auroras boreales?

Por Santiago Perroni
Una receta de Lucía Soria ideal para las fiestas

Una receta de Lucía Soria ideal para las fiestas

Por Lucía Soria