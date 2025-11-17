El baile que une generaciones y mantiene viva la cultura escocesa

Con tartanes, gaitas y coreografías tradicionales, el Caledonian Ball celebró una nueva edición de una tradición que la St. Andrew’s Society mantiene viva desde hace más de un siglo

La St. Andrew’s Society de Uruguay volvió a reunir a su comunidad el sábado 1 para celebrar una de sus tradiciones más emblemáticas: el Caledonian Ball, el baile de gala que desde hace más de un siglo conecta a Uruguay con la herencia cultural de Escocia. El encuentro fue en los salones de la Escuela Naval, donde socios, invitados y amigos revivieron una costumbre que llegó al país con los descendientes de inmigrantes escoceses a fines del siglo XIX.

Fundada en 1895, la St. Andrew’s Society de Uruguay se propuso desde sus inicios promover la música, la danza y los valores comunitarios de sus orígenes. A lo largo de 130 años, la institución se consolidó como un espacio de encuentro para familias que crecieron dentro de la tradición y para nuevas generaciones que se acercan movidas por la curiosidad, el interés cultural o el vínculo histórico con Escocia. Su calendario incluye celebraciones, como la Burns’ Night, el St. Andrew’s Family Picnic, la Junior Scottish Country Dances Competition, y las prácticas previas al gran baile anual.

En esta edición del Caledonian Ball, el salón se transformó en una postal escocesa: tartanes y kilts en movimiento, melodías de gaita que marcaron el ritmo de las danzas y un ambiente festivo que destacó por su calidez. Entre coreografías grupales, mesas compartidas y saludos entre generaciones, la noche reflejó el espíritu que distingue a la Society. Para muchos asistentes, fue también una oportunidad de mantener viva una tradición que pasa de padres a hijos y que sigue convocando a un público diverso.