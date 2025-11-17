El baile que une generaciones y mantiene viva la cultura escocesa

La St. Andrew’s Society de Uruguay volvió a reunir a su comunidad el sábado 1 para celebrar una de sus tradiciones más emblemáticas: el Caledonian Ball, el baile de gala que desde hace más de un siglo conecta a Uruguay con la herencia cultural de Escocia. El encuentro fue en los salones de la Escuela Naval, donde socios, invitados y amigos revivieron una costumbre que llegó al país con los descendientes de inmigrantes escoceses a fines del siglo XIX.
Fundada en 1895, la St. Andrew’s Society de Uruguay se propuso desde sus inicios promover la música, la danza y los valores comunitarios de sus orígenes. A lo largo de 130 años, la institución se consolidó como un espacio de encuentro para familias que crecieron dentro de la tradición y para nuevas generaciones que se acercan movidas por la curiosidad, el interés cultural o el vínculo histórico con Escocia. Su calendario incluye celebraciones, como la Burns’ Night, el St. Andrew’s Family Picnic, la Junior Scottish Country Dances Competition, y las prácticas previas al gran baile anual.
En esta edición del Caledonian Ball, el salón se transformó en una postal escocesa: tartanes y kilts en movimiento, melodías de gaita que marcaron el ritmo de las danzas y un ambiente festivo que destacó por su calidez. Entre coreografías grupales, mesas compartidas y saludos entre generaciones, la noche reflejó el espíritu que distingue a la Society. Para muchos asistentes, fue también una oportunidad de mantener viva una tradición que pasa de padres a hijos y que sigue convocando a un público diverso.
Salvo en 2020, cuando la pandemia obligó a suspenderlo, el Caledonian Ball se mantuvo sin interrupciones durante 130 años, lo que lo convierte en una de las celebraciones culturales más antiguas y singulares del país. Su vigencia confirma no solo la fuerza de una tradición que viajó miles de kilómetros, sino también la capacidad de cada generación para apropiarse de ella y mantenerla en movimiento.