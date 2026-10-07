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El Ballet Nacional del Sodre ofreció una función de Coppélia a beneficio de la Fundación Sophia

Lo recaudado fue destinado al Elenco Sophia, que brinda formación en danza, canto y actuación

El Elenco Sophia cantó antes de la función.

El Elenco Sophia cantó antes de la función.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De la Fundación Sophia: asistente de Fundraising Facundo Silva, encargada de Becas y Padrinazgos Luciana Miranda y directora de Relaciones Institucionales Rossana Supparo.

De la Fundación Sophia: asistente de Fundraising Facundo Silva, encargada de Becas y Padrinazgos Luciana Miranda y directora de Relaciones Institucionales Rossana Supparo.

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Mauricio Rodríguez
Gabriela Benavides, Eunice Castro y Andrea Figueroa.

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Mauricio Rodríguez
Adriana Vázquez y Verónica Bentos de Bonomi.

Adriana Vázquez y Verónica Bentos de Bonomi.

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Mauricio Rodríguez
Patricia Galipolo.

Patricia Galipolo.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El Ballet Nacional del Sodre brindó una función de Coppélia a beneficio del Elenco Sophia. La presentación fue el 29 de setiembre en el Auditorio Nacional Adela Reta.

El Elenco Sophia es un proyecto que brinda formación en danza, canto y actuación a los alumnos de la red de colegios de la Fundación Sophia: centros educativos católicos, sin fines de lucro y pertenecientes a la Iglesia. La Fundación gestiona 29 colegios y ocho clubes de niños, con la meta de brindar una educación innovadora y de calidad. Los centros están en 10 departamentos y alcanzan a más de 5.000 alumnos entre los dos y los 18 años, con más de mil educadores.

Por su parte, Elenco Sophia es una formación artística gratuita para los alumnos de la red, que viven la experiencia de crear y presentar un espectáculo musical, lo que potencia su desarrollo personal. Este año, está integrado por 90 alumnos de entre seis y 17 años, de distintos barrios de Montevideo.

A través del programa Construí Oportunidades se otorgan becas y padrinazgos a niños y adolescentes de contextos vulnerables. La fundación también recauda fondos para mejorar la infraestructura de los centros y tener mejores espacios de aprendizaje en cada comunidad.

En lo que refiere al espectáculo, trata sobre el doctor Coppélius, que tiene una nueva creación en su tienda: su adorada muñeca Coppélia. A través de un juego de enredos, los muñecos del titiritero y dos jóvenes amantes quedan atrapados en una trama que envuelve al público y que tendrá un desenlace feliz. En este caso, la coreografía y dramaturgia fue de Marina Sánchez.

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