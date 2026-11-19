La escena puede parecerle familiar. Dos amigas que llevan meses sin verse logran finalmente alinear sus agendas en algún punto intermedio de la ciudad. Se sientan a la mesa de un café, abren la carta y, apenas el mozo se retira, una de ellas exclama con una mezcla de entusiasmo y vértigo: “¡Bueno, poneme al día, contame todo lo que pasó desde la última vez!”. Lo que sigue es una hora y media de monólogos alternados, un racconto cronológico y eficiente de eventos laborales, mudanzas, crisis domésticas, viajes y anécdotas digeridas en viñetas rápidas. Al terminar, la cuenta se divide, se cruzan abrazos veloces en la vereda y se desliza la promesa inevitable: “No dejemos pasar tanto tiempo para la próxima”. Pero el tiempo pasa y pasa otra vez.

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También puede que repase y note que esas mismas personas, 20 o 25 años atrás, habitaban el tiempo de otra manera. Cuando eran adolescentes, juntarse no requería de una negociación previa de horarios ni de un temario de novedades para justificar el encuentro. Podrían pasar tardes enteras sentados en el cordón de una vereda o tirados en el sillón de un living, compartiendo un mate y dejando que las horas se estiraran sin un propósito definido. Había espacio para el silencio compartido, para la divagación absurda, para el aburrimiento de a dos y para el descubrimiento lento de quiénes estaban siendo. No se juntaban a contarse la vida porque la vida estaba ocurriendo ahí mismo, en ese tiempo compartido.

Hoy, en cambio, la amistad adulta parece haber mutado hacia lo que en el mundo anglosajón ya dieron en denominar catch-up culture, que sería la cultura de ponerse al día. Esto es, sostener los vínculos a través de encuentros esporádicos, dedicados exclusivamente a intercambiar reportes del pasado reciente, en lugar de construir nuevos relatos o experiencias compartidas hacia el futuro.

El célebre Estudio de Desarrollo Adulto de la Universidad de Harvard, que lleva 85 años siguiendo la vida de 700 personas, demuestra que la calidad de nuestros vínculos cercanos es el predictor más fiable de la salud física y mental a lo largo de la vida, por encima del éxito profesional o el nivel socioeconómico.

A su vez, diversas investigaciones sociológicas y psicológicas publicadas en los últimos años coinciden en diagnosticar lo que algunos expertos han llamado una “recesión de la amistad”, es decir, que los adultos reportan tener cada vez menos amigos cercanos y dedicarles menos horas presenciales.

Pero ¿en qué momento los amigos dejamos de vivir en común para dedicarnos a auditar lo que nos pasó mientras no estábamos juntos?

Amistad como necesidad vital

Si miramos hacia ese origen donde se forjan muchos de los lazos más duraderos, la respuesta empieza a aclararse. Desde la psicología, Juan Pablo Cibils, especialista en adolescentes, sostiene que la amistad posee un valor trascendental y funciona como un gran factor protector para la salud mental. Durante la adolescencia, explica, una de las necesidades vitales más fuertes es la de pertenecer y sentirse parte de un grupo de pares. Es en ese territorio, lejos de la mirada adulta, donde los jóvenes comienzan a explorar su intimidad, a moldear su identidad y a ensayar quiénes quieren ser. Incluso desde la neurociencia, señala Cibils, el estar con otros es una de las experiencias que mayor placer produce en el cerebro adolescente. “No es que lo hagan por capricho, el encuentro social es el motor de su propia existencia”, apunta el especialista.

Pero al crecer el mapa cambia. Las responsabilidades laborales, la vida familiar y la escasez de horas libres tensionan aquella disponibilidad absoluta. Cuando esos mismos amigos de la adolescencia se reencuentran a los 40 años, suele aparecer la tentación de refugiarse en la nostalgia de lo que hicieron años atrás, o bien de caer en la trampa del reporte veloz. Para Cibils, el desafío para que una amistad sobreviva al paso de los años radica en comprender que las personas se transforman. “Sería un error pretender encontrarse con el mismo que fuiste a los 16. Para que la amistad dure, necesita ir actualizándose y necesita seguir encontrándose con los que somos ahora, entendiendo y aceptando que nuestras vidas cambian”, reflexiona en diálogo con Galería.

En este tránsito hacia la adultez, las redes sociales juegan un papel ambiguo. Muchas veces, el hábito de mirar las publicaciones o las historias de un amigo en Instagram causa la ilusión de que ya sabemos en qué anda y le restamos urgencia o profundidad al encuentro presencial.

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Sin embargo, Cibils —autor de los libros Adolesienten y Adolesienten recargado— evita demonizar lo digital y pone el foco en la calidad del intercambio, independientemente del canal. El problema, advierte, no es ponerse al día, sino quedarse encerrado solo en ese formato. “Si lo digital es la única forma que tengo para encontrarme con esa persona, el ponerme al día (a través de las redes) te diría que me limita. Pero si a partir de eso yo puedo abrir un espacio para preguntar, tener un interés genuino, ver algo en una publicación y levantar el teléfono para llamarlo, entonces se convierte en un generador de cosas nuevas”, afirma.

El psicólogo también desarma la creencia de que cultivar una amistad exige planes extraordinarios, como organizar un viaje compartido o vivir juntos experiencias fuera de lo común. “El vínculo con el otro se cuida desde el interés real en quién es el otro hoy, con los desafíos de su etapa vital. A veces nos olvidamos de que lo extraordinario puede ser simplemente estar charlando con alguien, tomando un mate en tu casa sin hacer nada. Con el estilo de vida acelerado que llevamos, el estar sin hacer nada con otro se vuelve sumamente valioso porque se sale de la rutina”, señala.

El limitante del tiempo

El antropólogo Nicolás Guigou define este fenómeno como “amistades discontinuas” y las ve como el reflejo de una época en la que el tiempo se ha vuelto un bien escaso y altamente colonizado. Para Guigou, el ritual de ponerse al día funciona hoy como una suerte de salvavidas vincular. “El ponerse al día es un pacto mínimo para que esa amistad se conserve, un mínimo de mantenimiento del contrato amistoso”, observa. Sin embargo, advierte que esta modalidad responde a una lógica opuesta a la de una amistad proyectiva, es decir, aquella que se plantea hacer o construir algo en común hacia adelante. En este punto ejemplifica con la escena clásica de los amigos que se ven una vez al año, se actualizan, repiten el consabido “tenemos que hacer tal cosa juntos” y vuelven a separarse sin que ese proyecto se concrete jamás.

En esa lógica utilitaria, se pierde la “buena temporalidad” que requiere el amigo, un tiempo que no se mide necesariamente en cantidad de horas ni en vacaciones compartidas, sino en la plenitud del instante y en la disposición real a escuchar y devolverle algo sensato al otro.

Guigou encuentra las causas de esta discontinuidad en una combinación de factores culturales y tecnológicos. Por un lado, la invasión total del mundo del trabajo y la hipercomunicación han alterado nuestra percepción del tiempo. En la era de las redes sociales, el encuentro cara a cara suele estar mediado por lo que él llama un “tercero virtual”: nos sentamos a tomar un café y la charla arranca citando lo que vimos en el perfil digital del otro, una versión muchas veces ficcionada de su vida que condiciona la narrativa del encuentro. “Las condiciones de actualización a través de las redes no son suficientes para mantener una amistad en términos profundos”, sentencia el antropólogo.

Pero hay algo más hondo en esta preferencia por los encuentros breves y pautados. Para Guigou, vivimos en un momento histórico atravesado por el individualismo, la desconfianza y una fuerte crisis de la afectividad, acentuada en la pospandemia. En este contexto, el formato controlado del catch-up opera también como un mecanismo de defensa. La amistad profunda siempre conlleva un riesgo: implica abrirse, tolerar las diferencias, atravesar discusiones, lidiar con las comparaciones inevitables y exponerse a la mirada del otro. Al reducir el encuentro a un protocolo amable —llevar algo rico para compartir, ser cordial, intercambiar novedades superficiales y despedirse—, se evitan las zonas incómodas del vínculo. “Con ese contacto controlado cubrís tus necesidades afectivas básicas, pero no desarrollás un espacio profundo de conocimiento del otro. Y así corremos el riesgo de descubrir, al cabo de los años, que ese amigo de toda la vida se ha vuelto un gran desconocido”, advierte.

Cuando la amistad se vuelve tan frágil y funcional, el costo cultural es alto. Guigou alerta sobre el peligro de que los afectos terminen replicándose exclusivamente hacia el interior de la familia consanguínea o el núcleo más íntimo. La amistad, recuerda, es el espacio de la fraternidad elegida, “un vínculo que nos saca de la endogamia biológica y nos permite experimentar sentimientos de empatía profunda hacia un otro que no es de nuestra sangre”.

Ser con el otro

Esta tensión entre la velocidad del mundo moderno y la necesidad de sentido encuentra un eco revelador en la filosofía existencialista. Desde esta rama, el doctor en Filosofía, docente y divulgador Santiago de Arteaga dice que la cultura de ponerse al día pone en jaque una dimensión central de la condición humana. Retomando la noción heideggeriana de que somos inherentemente “seres con los otros”, De Arteaga señala que la amistad verdadera tiene que ver con “hacer mundos juntos” y proyectar un horizonte en común.

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Cuando nos juntamos solo a narrar lo que ya fue, esa dimensión compartida queda trunca. “Nuestra obsesión por optimizar el tiempo recorta muchísimos espacios de sentido en nuestra vida”, sostiene de Arteaga. Bajo el imperativo del rendimiento, tendemos a priorizar lo más inmediato y evidente de nuestra agenda: “Optimicemos, te cuento lo esencial de mis últimas semanas y adiós”. En esa lógica utilitaria, se pierde la “buena temporalidad” que requiere el amigo, un tiempo que no se mide necesariamente en cantidad de horas ni en vacaciones compartidas, sino en la plenitud del instante y en la disposición real a escuchar y devolverle algo sensato al otro.

De Arteaga distingue entre tener “tiempo libre” —que muchas veces significa apenas estar libre de la obligación laboral mientras seguimos autoexigidos a la productividad o disociados frente a una pantalla— y tener una “experiencia libre del tiempo”, un espacio donde el reloj deja de mandar. Ante esto, el filósofo propone una vuelta de tuerca para esta práctica ya extendida. El acto de ponerse al día, argumenta, no está condenado de antemano a la trivialidad si logramos resignificar el valor del pasado.

Ponerse al día como reflejo del ser

“Un amigo de verdad es el espejo de lo que uno fue, y en ese sentido te devuelve quién sos y te pone de frente con lo fundamental: cómo querés vivir, cómo estás viviendo en virtud de lo que fuiste y alguna vez quisiste ser”, explica De Arteaga. Desde esta perspectiva, repasar la historia reciente con alguien que nos conoce desde hace años no es solo acumular datos sueltos; es rendir cuentas ante un testigo privilegiado de nuestros propios ideales. Incluso cuando la conversación parece limitarse a un listado de hechos cotidianos —dónde estuve, qué trabajo acepté, qué problemas tuve—, en el relato dirigido a un amigo auténtico siempre se filtra algo más profundo, manifiesta. El otro, porque conoce nuestra historia y nuestras promesas pasadas, puede leer entre líneas aquello que nosotros mismos no vemos y devolvérnoslo.

“Un pasado no necesariamente es una memoria estéril, sino también un horizonte de significado que se puede poner delante de los ojos otra vez. Volver al pasado con un amigo permite redoblar la apuesta y volver a poner el sentido de la amistad hacia adelante”, concluye el filósofo.