Mudarse a otro país también significa aprender sus pequeños rituales. Descubrir cuándo se cena, cómo se saluda, qué quiere decir ese ta que aparece en todas las conversaciones o por qué hay gente que sale a tomar sol a la vereda. Algunas costumbres se incorporan casi sin darse cuenta; otras siguen siendo un misterio, incluso después de varios años.

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Nueve extranjeros que hoy viven en Uruguay reconstruyen ese proceso de adaptación y cuentan qué los sorprendió, qué aprendieron a querer y qué extrañan de sus lugares de origen.

Peter es neerlandés y vive en Colonia del Sacramento desde febrero de este año con su esposa uruguaya. La pareja pasó cinco años en Países Bajos y decidió mudarse a Uruguay para formar una familia. Desde su llegada, se sorprendió especialmente por la amabilidad de los locales y por una frase que escuchó varias veces: “Cualquier cosa que necesites, a las órdenes”.

También incorporó los asados semanales y la espontaneidad para aceptar planes sobre la marcha. Para integrarse y practicar español, creó con su esposa la cuenta de Instagram @holandesenuruguay , donde recibió cientos de mensajes de bienvenida. “Nunca imaginé sentirme tan en casa”, afirma.

Llegó a Uruguay luego de terminar el liceo en Colombia, siguiendo el camino que su madre había hecho antes por motivos laborales. Decidió continuar sus estudios acá, en parte por la posibilidad de acceder a la universidad pública y gratuita. Una de las primeras cosas que le llamó la atención fue el mate: ver a tanta gente con el termo debajo del brazo y descubrir que una ronda podía ser también una forma de hacer amigos.

Con el tiempo incorporó palabras y expresiones uruguayas, además de la costumbre de juntarse o improvisar un asado. “Siento que entrar en un círculo social uruguayo puede llevar un poquito más de tiempo, pero una vez que entrás es muy lindo el valor que les dan a esos vínculos”. Valora especialmente la calidad de vida de Uruguay, aunque hay algo que todavía extraña de Colombia: la variedad de frutas.

Irina Lahoda (Ucrania, 43 años)

Irina Lahoda.

Aprender que no todo tiene que resolverse rápido fue uno de los primeros cambios que experimentó al llegar a Uruguay. “Todo tranquilo” y “mañana” eran respuestas que al principio la irritaban, pero que con el tiempo terminó aceptando como parte de otra forma de vivir.

Llegó en octubre de 2019 junto con su hija, atraída por la seguridad y por la posibilidad de regularizar su situación migratoria. También adoptó el mate y ahora forma parte de su rutina, muchas veces acompañado de galletitas o bizcochos. Destaca, además, la forma en que fue recibida: nunca se burlaron de su acento ni de sus errores al aprender español y, a diferencia de lo que le había ocurrido durante los cinco años que vivió en Polonia, nunca le dijeron que se volviera a su país. Le fascina sentarse frente al mar a mirar el atardecer.

Daria Fadeeva (Rusia, 32 años)

Daria Fadeeva.

Creció en Rusia, rodeada de nieve, pero siempre soñó con vivir en un lugar más cálido, donde se pudiera escuchar el canto de los pájaros. Hace tres años aterrizó en Uruguay junto con su esposo, después de haber dejado Rusia sin un plan definido y de pasar por distintos países. Cuando conocieron Montevideo, encontraron lo que buscaban: un lugar donde establecerse y llevar una vida tranquila y segura.

Una de las cosas que más le llamó la atención fue la calma de los uruguayos. “Trabajar para vivir y no vivir para trabajar”, dice, una idea que asegura haber aprendido acá. Además, destaca la amabilidad que encontró pese a hablar poco español. “Aunque soy extranjera, no soy una extraña acá. Y para mí, acá también hay un lugar”.

Lo que menos le gusta es el costo de vida, aunque todavía está aprendiendo a ahorrar y a hacer compras más inteligentes.

Sophie Hauser (Alemania, 26 años)

Sophie Hauser.

Trabaja con alquileres turísticos en la costa, principalmente en Sauce de Portezuelo y Punta del Diablo, donde también reforma casas antiguas. Arribó a Uruguay atraída por la seguridad y estabilidad, además de la calidad de vida y el contacto con la naturaleza.

Una de las primeras diferencias que notó fue el horario de la cena: en Alemania es habitual comer alrededor de las seis de la tarde, mientras que en Uruguay suele ser sobre las nueve. Todavía le cuesta acostumbrarse.

Valora especialmente la tranquilidad y la posibilidad de llegar en poco tiempo a lugares muy diferentes. El costo de vida, sin embargo, fue una sorpresa: algunos productos y materiales pueden ser hasta cuatro veces más caros que en Alemania.

Amanda Garrett (Brasil, 32 años)

Amanda Garrett.

Las meriendas para dos fueron una de las primeras cosas que llamaron la atención de la cocinera Amanda Garrett cuando recaló en el país. Aunque en Brasil también acostumbraba a tomar café por la tarde, le sorprendió que acá la merienda sea una parte tan instalada de la vida cotidiana, al punto de que muchos restaurantes la incluyen en su menú.

Migró con su novio uruguayo, a quien conoció en Australia, donde vivieron durante algunos años. Después se mudaron a Brasil y el año pasado decidieron buscar un lugar más tranquilo y en contacto con la naturaleza. Vivían en San Pablo, por lo que Uruguay terminó siendo una opción natural. Desde entonces incorporó el mate, que comparte todos los días con su novio, y las caminatas por la rambla. “Como dice mi pareja, el día recién empieza después del mate”.

Amber Stewart (Estados Unidos, 37 años)

Amber Stewart.

Saludar con un beso en la mejilla es una de las costumbres locales que Amber incorporó al llegar. “Ahora se siente raro no hacerlo”, acota. Vino con su pareja buscando un ritmo de vida más lento y un lugar con protección legal para las personas LGBTQ+.

Lo que más le sorprendió fue la importancia que aquí se les da a los vínculos. Al principio le frustraba sentir que para resolver algo necesitaba conocer a alguien que conociera a otra persona, pero terminó entendiendo que esa lógica también la acercaba a los demás. “Te obliga, en cierto modo, a formar parte de una comunidad”, explica. La burocracia y los tiempos de algunos trámites todavía le cuestan, aunque reconoce que es parte del ritmo de vida que buscaba.

Amber escribió un libro sobre su mudanza a Uruguay, In the Garden: An Almanac for Uprooting, disponible en Amazon.

Joshua Mendoza (México, 30 años)

Joshua Mendoza.

Ta es una de las palabras que Joshua incorporó a su vocabulario desde que reside en el país. Vino desde México junto con su madre y su hermana, buscando un lugar más seguro para vivir. Como su madre es uruguaya, podían instalarse con mayor facilidad y acceder a la salud y la educación públicas. Desde el primer día se sintió bien recibido y nunca sufrió discriminación por ser extranjero.

Una de las costumbres que más le llamó la atención fue ver a personas salir a tomar el sol con su “posadera” en la vereda, especialmente en Punta del Este. Lo que más valora es el sentido de comunidad y solidaridad. “Siempre puedo acercarme a algún desconocido a pedir ayuda o información sin problema”. Lo que todavía le cuesta es la tendencia de los uruguayos a quejarse y pensar que viven en el peor país del mundo. Para alguien que dejó atrás una situación más complicada, escuchar esas críticas puede resultar difícil de entender.

Daryna Barysiuk (24 años, Bielorrusia)

Daryna Barysiuk.

Las fiestas de 15 fueron una de las costumbres que más le impactaron a Daryna cuando llegó a Uruguay, por la cantidad de gente que reúnen. Trabaja a distancia y eligió el país por sus playas, su clima, las facilidades para residir y acceder a la educación y la salud, sus valores democráticos y la posibilidad de aprender español, después de haber vivido en Serbia y Georgia.

Saludar con un beso en la mejilla, en cambio, sigue siendo algo a lo que no logra acostumbrarse. Desde que llegó, dice haberse sentido tratada con cariño; resalta la paciencia de los uruguayos y cuenta que nunca escuchó comentarios despectivos sobre ella ni sobre su país. Aunque todavía le preocupa no poder caminar por Montevideo de noche sin miedo. “No estoy acostumbrada a eso”, explica.