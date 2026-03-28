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El estudio Posadas formó parte de la conferencia de la IBA en Punta del Este

La firma cumplió 100 años y lo celebró dándole la bienvenida a colegas del exterior

Matías Rachetti, Lucía Carbajal, Lucía Barrios y Diego Cuenca.&nbsp;

Matías Rachetti, Lucía Carbajal, Lucía Barrios y Diego Cuenca. 

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Fernando de Posadas, Victoria Garabato y Andrés Aznárez.&nbsp;

Fernando de Posadas, Victoria Garabato y Andrés Aznárez. 

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Daniel González, Valeria Techera y Camilo Preve junto a la abogada responsable del estudio en Punta del Este Micaela Muto.

Daniel González, Valeria Techera y Camilo Preve junto a la abogada responsable del estudio en Punta del Este Micaela Muto.

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Lorena Speranza, Alexandra Aguirre, Turenna Ramírez y MarianaFernández Fasciolo.&nbsp;

Lorena Speranza, Alexandra Aguirre, Turenna Ramírez y Mariana Fernández Fasciolo. 

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Raimundo Moreno y Juan Manuel Marchán con María Elena de Posadas yDiego Pérez Ordóñez.

Raimundo Moreno y Juan Manuel Marchán con María Elena de Posadas y Diego Pérez Ordóñez.

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Tomás Guerrero, María José Fernández, José Rodríguez y Luis Nin.&nbsp;

Tomás Guerrero, María José Fernández, José Rodríguez y Luis Nin. 

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Tomás Gurméndez, Felipe Boisset, Gabriel Sánchez y Martina Reyes.&nbsp;

Tomás Gurméndez, Felipe Boisset, Gabriel Sánchez y Martina Reyes. 

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Fabio Marques, Pablo Silván y Alessandro Orizzo.&nbsp;

Fabio Marques, Pablo Silván y Alessandro Orizzo. 

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Juan Defféminis con Juan Carlos Oreggia.&nbsp;

Juan Defféminis con Juan Carlos Oreggia. 

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Por Branded Content

En el marco de la conferencia de la International Bar Association (IBA) —encuentro que reúne a profesionales del derecho del mundo—, el estudio Posadas organizó una cena en Posto 5 de Punta del Este, el domingo 22. Esta instancia sirvió para agasajar a los invitados del exterior del país y, además, fue una oportunidad para celebrar los 100 años del estudio.

En este contexto, se estrenó un documental por el aniversario que resaltó el espíritu del estudio, con un mensaje que trasciende los festejos: su historia es parte de la del Uruguay. La pieza, titulada La pluma mágica, fue creada en conjunto por Avisa Publicidad y Mueca Films, dirigida por Juan Ponce de León, y contó además con la participación de profesionales de la firma.

Luego de disfrutar del atardecer, uno de los socios de la firma, Fernando de Posadas, dio un discurso en el que destacó que en este siglo se han creado vínculos de confianza y que “se trata de una manera particular de entender la profesión, con espíritu innovador, creativo e inquieto”. Recordó que al momento de la fundación eran solo dos personas trabajando y hoy son alrededor de 400 integrantes. “Sí tenían algo muy claro: que su trabajo debía hacerse sobre una dimensión humana”, dijo.

Sobre las personas que han pasado por la empresa, resaltó que cada una dejó su huella, “su dedicación y su compromiso”. De Posadas valoró los principios de la firma: la profesionalidad, ética y cercanía. “Hoy celebramos el pasado con orgullo, vivimos el presente con intensidad y miramos el futuro con entusiasmo y esperanza”, aseguró.

IBA es la organización global más importante que reúne a abogados, estudios jurídicos, colegios de abogados y profesionales del derecho de todo el mundo. Fue creada en 1947 y hoy tiene miembros en más de 170 países. Su función principal es promover el Estado de derecho, impulsar buenas prácticas legales, fomentar la cooperación internacional entre abogados y ser un espacio donde se analizan los grandes temas jurídicos globales.

Para Posadas, la conferencia supone una gran visibilidad internacional. Recibe en el país a potenciales clientes y aliados, se posiciona como actor central en la región, multiplica reuniones estratégicas y es una plataforma de posicionamiento que lleva años construir. Para el país, se trata de una mejora de la percepción internacional sobre la seguridad jurídica, atrae atención de inversores y empresas, proyecta al país como plaza confiable para hacer negocios, genera movimiento económico (hoteles y servicios), fortalece la imagen institucional del sistema legal local y, en la práctica, funciona como una vidriera internacional del país y de su ecosistema profesional.

La conferencia, que se denominó “Mergers and acquisitions in Latin America — building bridges through business: rethinking M&A in the Americas”, se realizó del 23 al 25 de marzo en Enjoy Punta del Este Resort & Casino.

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