El Hotel Costanero MGallery organizó un té junto a la Fundación Clarita Berenbau, para concientizar sobre el cáncer de mama
La cita reafirmó la importancia de las redes de apoyo y del trabajo conjunto entre organizaciones, empresas y comunidad
Gerenta de Cauce Loly López, Cristina Berenbau, de la Fundación Clarita Berenbau, y Fabiana Kanovich y Francisco Lorente del Hotel Costanero.
FOTO
Valentina Weikert
Mónica Devoto y Laren Bálsamo.
FOTO
Valentina Weikert
María José Amestoy y Lourdes Álvarez.
FOTO
Valentina Weikert
Como gesto simbólico, el hotel se sumó a la iniciativa entregando pañuelos diseñados por Delfina Lorente.
FOTO
Valentina Weikert
Octubre es el mes rosa, un tiempo dedicado a reflexionar, informar y sensibilizar sobre el cáncer de mama. En ese marco, la Fundación Clarita Berenbau, que desde hace años trabaja en la contención y el acompañamiento a personas con cáncer y sus familias, organizó un encuentro de té que combinó calidez, solidaridad y esperanza.
La cita tuvo lugar en el restaurante Cauce, del Hotel Costanero MGallery, un espacio luminoso y elegante con vista a la rambla y al mar. En una tarde soleada, de esas que anuncian la cercanía del verano, las participantes se reunieron para compartir un momento de encuentro y conversación, acompañadas por el té de Mónica Devoto, quien estuvo presente en la jornada.
Entre tazas, aromas y sonrisas, la actividad se convirtió en un espacio para celebrar la vida y fortalecer los lazos entre quienes atraviesan —o acompañan— procesos de enfermedad. Como gesto simbólico, el hotel se sumó a la iniciativa entregando pañuelos diseñados por Delfina Lorente, especialmente creados para la ocasión. Con tonos vibrantes y estampas alegres, los pañuelos buscan transmitir energía positiva y ofrecer un toque diferente entre los obsequios de la fundación.
El encuentro, además de rendir homenaje a la lucha y la resiliencia, reafirmó la importancia de las redes de apoyo y del trabajo conjunto entre organizaciones, empresas y comunidad. Se trató de una tarde que combinó empatía y compromiso, y en la que se recordó que cada gesto, por pequeño que parezca, puede ser una forma de acompañar.