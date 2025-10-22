¡Hola !

El Hotel Costanero MGallery organizó un té junto a la Fundación Clarita Berenbau, para concientizar sobre el cáncer de mama

La cita reafirmó la importancia de las redes de apoyo y del trabajo conjunto entre organizaciones, empresas y comunidad

Gerenta de Cauce Loly López, Cristina Berenbau, de la Fundación Clarita Berenbau, y Fabiana Kanovich y Francisco Lorente del Hotel Costanero.

FOTO

Valentina Weikert
Mónica Devoto y Laren Bálsamo.

FOTO

Valentina Weikert
María José Amestoy y Lourdes Álvarez.

FOTO

Valentina Weikert
Como gesto simbólico, el hotel se sumó a la iniciativa entregando pañuelos diseñados por Delfina Lorente.

FOTO

Valentina Weikert

Octubre es el mes rosa, un tiempo dedicado a reflexionar, informar y sensibilizar sobre el cáncer de mama. En ese marco, la Fundación Clarita Berenbau, que desde hace años trabaja en la contención y el acompañamiento a personas con cáncer y sus familias, organizó un encuentro de té que combinó calidez, solidaridad y esperanza.

La cita tuvo lugar en el restaurante Cauce­, del Hotel Costanero MGallery, un espacio luminoso y elegante con vista a la rambla y al mar. En una tarde soleada, de esas que anuncian la cercanía del verano, las participantes se reunieron para compartir un momento de encuentro y conversación, acompañadas por el té de Mónica Devoto, quien estuvo presente en la jornada.

Leé además

Jorge Gerez, Carlitos Arévalo, Fernando Petracci, Juan José Cossa, Enrique Pons y Diego Touya.
B-content

MP profundizó en la innovación y el enfoque integral en cáncer de mama
en uruguay se registran cada dia cinco casos nuevos de cancer de mama
Salud

En Uruguay se registran cada día cinco casos nuevos de cáncer de mama

Por Federica Chiarino Vanrell

Entre tazas, aromas y sonrisas, la actividad se convirtió en un espacio para celebrar la vida y fortalecer los lazos entre quienes atraviesan —o acompañan— procesos de enfermedad. Como gesto simbólico, el hotel se sumó a la iniciativa entregando pañuelos diseñados por Delfina Lorente, especialmente creados para la ocasión. Con tonos vibrantes y estampas alegres, los pañuelos buscan transmitir energía positiva y ofrecer un toque diferente entre los obsequios de la fundación.

El encuentro, además de rendir homenaje a la lucha y la resiliencia, reafirmó la importancia de las redes de apoyo y del trabajo conjunto entre organizaciones, empresas y comunidad. Se trató de una tarde que combinó empatía y compromiso, y en la que se recordó que cada gesto, por pequeño que parezca, puede ser una forma de acompañar.

