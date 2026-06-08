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El Instituto Clemente Estable celebró el Día Internacional del Medio Ambiente con varias actividades

La jornada reunió a investigadores, estudiantes e invitados para reflexionar sobre biodiversidad, sostenibilidad y el vínculo entre ciencia, comunidad y cultura

Subdirector del CICA Federico Battistoni, directiva del IIBCE Mariana Cosse y directora del CICA Claudia Piccini.

Subdirector del CICA Federico Battistoni, directiva del IIBCE Mariana Cosse y directora del CICA Claudia Piccini.

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Mauricio Rodríguez
El Clemente Estable realizó una jornada dedicada a la divulgación científica.

El Clemente Estable realizó una jornada dedicada a la divulgación científica.

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Mauricio Rodríguez
María José González y Paola Scavone.

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Mauricio Rodríguez
Anita Aisenberg, Susana González e Inés Ponce de León.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) realizó una jornada especial dedicada a la divulgación científica, la reflexión ambiental y el intercambio de conocimientos, con actividades que combinaron presentaciones académicas y propuestas artísticas inmersivas.

La celebración tuvo lugar el viernes 5 durante toda la jornada y convocó a investigadores, estudiantes, integrantes de organizaciones vinculadas al ambiente e invitados interesados en conocer el trabajo que se desarrolla desde el instituto en materia de conservación, biodiversidad y sostenibilidad.

Durante la mañana, la directora del Centro de Investigaciones en Ciencias Ambientales (CICA-IIBCE), Claudia Piccini, presentó un balance de los primeros tres años de funcionamiento del centro y compartió los principales avances alcanzados durante este período.

Durante su exposición, Piccini destacó el crecimiento del CICA como un espacio de articulación entre distintas disciplinas científicas y presentó uno de los logros más relevantes impulsados por el centro: la Base de Metadatos de Biodiversidad. La investigadora explicó que este tipo de iniciativas resultan fundamentales para mejorar la generación de conocimiento científico y contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia en temas relacionados con la conservación ambiental.

Asimismo, repasó los principales objetivos que orientan el trabajo del centro, entre los que destacó el fomento de la investigación interdisciplinaria, que promueve la colaboración entre especialistas de distintas áreas para abordar problemáticas ambientales cada vez más complejas. También subrayó­ la importancia de construir equipos de trabajo amplios y diversos, integrar los saberes locales y fortalecer el vínculo entre la investigación científica y las experiencias cotidianas de las comunidades. En ese sentido, señaló que la generación de conocimiento ambiental no debe limitarse únicamente a los laboratorios o ámbitos académicos, sino que también debe incorporar prácticas, aprendizajes y experiencias desarrolladas en los hogares y territorios. Otro de los ejes destacados durante la presentación fue la contribución del centro a la conservación de los ecosistemas y al uso responsable de los bienes comunes, que estimula una mirada integral sobre la sostenibilidad y la gestión de los recursos naturales.

Las actividades continuaron durante la tarde con una propuesta diferente que buscó acercar el ambiente y la ciencia desde una perspectiva artística y sensorial. Los asistentes fueron invitados a participar de Radio Clemente, una experiencia artística inmersiva desarrollada por Alexandra Galceran y Félix Marchand, integrantes de Error Producciones. La propuesta combinó sonido, narrativa y exploración sensorial para generar nuevas formas de aproximación a los temas ambientales y científicos.

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