El Museo Zorrilla inauguró la exposición ‘De Punta Brava a Punta Carretas’

La muestra propone un viaje por la transformación del barrio Punta Carretas a través de la figura de Juan Zorrilla de San Martín

Romina Zorrilla de San Martín y Victoria Solé.

FOTO

Directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y directora del Museo Zorrilla Micaela Villaba.

FOTO

Amalia Gadola, Sofía Supervielle y Magdalena Pérez del Castillo.

FOTO

Daniel Supervielle.

FOTO

Alfredo Ghierra y Diego Barnabé.

FOTO

Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Se inauguró el jueves 2 de octubre en el Museo Zorrilla la exposición De Punta Brava a Punta Carretas, una propuesta curada por Magdalena Cerantes que invita a redescubrir cómo este territorio agreste y periférico de Montevideo fue construyendo su identidad y resignificándose a lo largo del tiempo.

La muestra propone un recorrido por la historia del barrio y sus habitantes durante el período en que vivió Juan Zorrilla de San Martín, desde fines del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX. A través de fotografías, objetos y memorias, los visitantes pueden reflexionar sobre la evolución del entorno, sus transformaciones urbanas y su proyección hacia el futuro.

La exhibición reúne piezas del Museo Nacional de Historia Natural, la Biblioteca Nacional de Uruguay, la República de Parva Domus Magna Quies y colecciones particulares, que enriquecen un relato visual y afectivo sobre Punta Carretas. En diálogo con la figura de Zorrilla, la propuesta busca mostrar cómo el barrio pasó de ser un territorio periférico y agreste a consolidarse como parte integral de la ciudad, con sus propias dinámicas sociales, culturales y simbólicas.

El texto curatorial subraya que los habitantes y sus prácticas fueron clave en este proceso de transformación y que el paisaje no solo cambió visualmente, sino también en los modos de habitarlo y representarlo. “Las alteraciones que vivió el territorio no solo responden a cambios en el paisaje visual, sino también a las distintas formas de habitarlo y los usos que le dieron sus pobladores”, explicó Cerantes.

Tras la muerte del poeta en 1936, su hogar se convirtió en casa museo y se posicionó como un espacio público abierto a la comunidad. Desde allí, se observa el barrio y se tejen memorias colectivas que vinculan pasado y presente. De Punta Brava a Punta Carretas podrá visitarse hasta el 21 de febrero de 2026 de lunes a viernes de 14 a 19 horas y los sábados de 11 a 16 horas.

