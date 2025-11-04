El Museo Zorrilla inauguró la exposición ‘De Punta Brava a Punta Carretas’

La muestra propone un viaje por la transformación del barrio Punta Carretas a través de la figura de Juan Zorrilla de San Martín

Se inauguró el jueves 2 de octubre en el Museo Zorrilla la exposición De Punta Brava a Punta Carretas, una propuesta curada por Magdalena Cerantes que invita a redescubrir cómo este territorio agreste y periférico de Montevideo fue construyendo su identidad y resignificándose a lo largo del tiempo.

La muestra propone un recorrido por la historia del barrio y sus habitantes durante el período en que vivió Juan Zorrilla de San Martín, desde fines del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX. A través de fotografías, objetos y memorias, los visitantes pueden reflexionar sobre la evolución del entorno, sus transformaciones urbanas y su proyección hacia el futuro.

La exhibición reúne piezas del Museo Nacional de Historia Natural, la Biblioteca Nacional de Uruguay, la República de Parva Domus Magna Quies y colecciones particulares, que enriquecen un relato visual y afectivo sobre Punta Carretas. En diálogo con la figura de Zorrilla, la propuesta busca mostrar cómo el barrio pasó de ser un territorio periférico y agreste a consolidarse como parte integral de la ciudad, con sus propias dinámicas sociales, culturales y simbólicas.

El texto curatorial subraya que los habitantes y sus prácticas fueron clave en este proceso de transformación y que el paisaje no solo cambió visualmente, sino también en los modos de habitarlo y representarlo. “Las alteraciones que vivió el territorio no solo responden a cambios en el paisaje visual, sino también a las distintas formas de habitarlo y los usos que le dieron sus pobladores”, explicó Cerantes.