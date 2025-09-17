¡Hola !

El pabellón británico volvió a la Rural

El acto inaugural contó con la presencia del presidente de Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, Rodrigo Granja, quien destacó al pabellón como “uno de los puntos altos de la Expo Prado”

Embajador británico Malcolm Green y presidente de Exposiciones de la ARU Rodrigo Granja.

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Del Anglo: Diego Santi, Gabriela Gorriti, Carolina Clavier y Pablo Rodríguez.&nbsp;

FOTO

Mauricio Rodríguez 

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Tienda Inglesa: Verónica Burgueño, Valentina Amespil, Fernanda Gómez y Pablo Rego.

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Inés Machiñena, Ricardo Romero, directora de Uruguay XXI&nbsp;Mariana Ferreira y Chris Andino de la Embajada de Estados Unidos.

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El tradicional pabellón británico volvió a estar presente en la Expo Prado y reafirmó una relación de más de una década con el público uruguayo.

En la inauguración, el embajador británico, Malcolm Green, recibió a los visitantes y destacó que, aunque esta es solo su segunda participación personal en la feria, el Reino Unido lleva 12 años consecutivos acercando su cultura y sus productos a esta gran vidriera del agro y la innovación.

Green definió a la expo como “un escenario ideal para mostrar la diversidad de productos y servicios británicos, compartir nuestra cultura y celebrar la estrecha relación que une a ambos países”. También confesó su entusiasmo por uno de los clásicos de la feria: las 12 razas británicas de ganado que participan cada año y que, según dijo, son un símbolo del intercambio histórico entre el agro británico y el uruguayo.

El embajador se detuvo en la calidez de los visitantes uruguayos: “Aquí se encuentra de todo, desde empresarios y emprendedores hasta fanáticos de la realeza, de Harry Potter, de la música y de la cultura británica en general”, comentó con una sonrisa.

Este 2025, la propuesta se presentó especialmente lúdica y cinematográfica. Escenarios inspirados en locaciones de películas y series icónicas filmadas en el Reino Unido invitaron a tomarse fotos, mientras que juegos de preguntas y respuestas, un set de “fotos mágicas” y el célebre sombrero seleccionador de la saga Harry­ Potter despertaron la imaginación de grandes y chicos. A lo largo de los días también hubo demostraciones de cocina, food trucks con sabores británicos y una charla sobre la cultura del whisky escocés con degustaciones.

El acto inaugural contó con la presencia del presidente de Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, Rodrigo Granja, quien destacó al pabellón británico como “uno de los puntos altos de la Expo Prado”. Junto con el embajador, realizó el tradicional corte de cinta, que dio por iniciadas oficialmente las actividades.

