El Premio Figari celebró sus 30 años

La primera edición del Premio Figari fue en 1995 como una iniciativa para valorar la trayectoria de artistas plásticos en actividad

Cocuradora de la muestra por el BCU María Laura Pintos, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y director general de Secretaría del MEC Carlos Varela

Cocuradora de la muestra por el BCU María Laura Pintos, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y director general de Secretaría del MEC Carlos Varela

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Director del Banco Central del Uruguay Julio Luis Sanguinetti, intendente de Montevideo Mario Bergara, subsecretaria de Educación y Cultura Gabriela Verde y director del Museo Figari Pablo Thiago Rocca

Director del Banco Central del Uruguay Julio Luis Sanguinetti, intendente de Montevideo Mario Bergara, subsecretaria de Educación y Cultura Gabriela Verde y director del Museo Figari Pablo Thiago Rocca

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Coordinadora del Instituto de Letras Valeria Tanco y coordinador del Instituto de Artes Visuales Martín Craciun

Coordinadora del Instituto de Letras Valeria Tanco y coordinador del Instituto de Artes Visuales Martín Craciun

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pedro Livni y Marcelo Legrand

Pedro Livni y Marcelo Legrand

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El Museo Figari se llenó de historia y arte el martes 5 de agosto con la inauguración de Trayectorias y legados, una exposición que conmemora tres décadas de la creación del Premio Figari, una distinción clave en el reconocimiento a artistas visuales uruguayos. La muestra también marca un nuevo hito para el museo: la apertura al público de su segunda planta, recientemente restaurada gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Banco Central del Uruguay (BCU).

Impulsado originalmente por Ricardo Pascale durante su presidencia en el BCU, el Premio Figari surgió en 1995 como una iniciativa para valorar la trayectoria de artistas plásticos en actividad. La exposición actual honra ese recorrido y reúne obras donadas por los premiados desde 2010, cuando la gestión del galardón pasó a manos del museo. Además, incluye piezas que son invitadas de honor, como esculturas de Pascale, Águeda Dicancro y Octavio Podestá.

Leé además

Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 25 de octubre, cuenta con la cocuraduría de Pablo Thiago Rocca (Museo Figari) y María Laura Pintos (BCU). Participan artistas como Carlos Capelán, Juan de Andrés, Linda Kohen, Marco Maggi, Virginia Patrone y Margaret Whyte, entre muchos otros.

