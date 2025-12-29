El Programa Argo cerró su último encuentro con jóvenes preseleccionados para 2026
En esta instancia, los preseleccionados realizaron un recorrido por las instalaciones de Katoen Natie y participaron de talleres interactivos pensados para acercarlos a la dinámica de la empresa y a los valores del programa
Del Programa Argo: fundadora Katherine Valkeniers y directiva Lourdes Denis.
FOTO
Valentina Weikert
De Katoen Natie: gerente de Costumer Service Andrés Tommasino y gerente de HSEQ Mónica Acosta.
FOTO
Valentina Weikert
Jhoan y Rocío Marichal.
FOTO
Valentina Weikert
Yohana Saavedra, fundadora del Programa Argo Katherine Valkeniers, Valentina Gómez y Francis López.
FOTO
Valentina Weikert
Alicia Ramírez, Valentina Pereyra y fundadora del Programa Argo Katherine Valkeniers.
FOTO
Valentina Weikert
Jade Vázquez y Micaela Barreiro.
FOTO
Valentina Weikert
Ana Aguiar y Abril Monteblanco.
FOTO
Valentina Weikert
Paula Villarreal, Candela Corbo y Daysi y Sara Correa.
FOTO
Valentina Weikert
Valentín Martínez, Esteban Soria y fundadora del Programa Argo Katherine Valkeniers.
Impulsado por Katoen Natie, el Programa Argo llevó adelante su último encuentro con jóvenes preseleccionados que forman parte de una nueva etapa del proceso. Se trata de una iniciativa que nació hace tres años como un plan piloto con tres mujeres de Rivera que soñaban con estudiar abogacía y que, con el tiempo, fue creciendo y consolidándose.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El programa está orientado a acompañar a estudiantes talentosos provenientes de contextos vulnerables que desean iniciar una carrera universitaria, pero enfrentan distintas barreras, ya sea por razones logísticas —como vivir en el interior del país—, dificultades económicas o situaciones de inestabilidad en su núcleo familiar.
Argo brinda un apoyo integral durante todo el trayecto educativo. Esto incluye el acceso a la universidad y la cobertura de gran parte de los costos asociados a los estudios, como materiales, libros y otros insumos académicos. Además, el programa contempla apoyo en alimentación, transporte y vivienda, ya que todos los estudiantes residen en una casa estudiantil.
Cada alumno cuenta con un mentor personalizado, alguien que ya recorrió ese camino y cumple un rol clave como guía y referente durante la transición hacia la vida universitaria. A su vez, el programa promueve el desarrollo extracurricular, incentivando actividades, como el deporte, la escritura, el aprendizaje de idiomas u otras áreas de interés personal. “Siempre es bueno tener una mirada amplia, de acuerdo con la pasión de cada estudiante”, expresó la presidenta y fundadora del programa, Katherine Valkeniers.
Argo también impulsa el acercamiento gradual al mundo laboral, brindándoles la posibilidad de tener sus primeras experiencias profesionales y facilitar su inserción futura.
Durante la jornada, los chicos y sus familias conocieron a los referentes de la organización y autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, visitaron la residencia de Argo, participaron de talleres y compartieron un almuerzo de integración