¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El Programa Argo cerró su último encuentro con jóvenes preseleccionados para 2026

En esta instancia, los preseleccionados realizaron un recorrido por las instalaciones de Katoen Natie y participaron de talleres interactivos pensados para acercarlos a la dinámica de la empresa y a los valores del programa

Del Programa Argo: fundadora Katherine Valkeniers y directiva Lourdes Denis.

Del Programa Argo: fundadora Katherine Valkeniers y directiva Lourdes Denis.

FOTO

Valentina Weikert
De Katoen Natie: gerente de Costumer Service Andrés Tommasino y gerente de HSEQ Mónica Acosta.&nbsp;

De Katoen Natie: gerente de Costumer Service Andrés Tommasino y gerente de HSEQ Mónica Acosta. 

FOTO

Valentina Weikert
Jhoan y Rocío Marichal.

Jhoan y Rocío Marichal.

FOTO

Valentina Weikert
Yohana Saavedra, fundadora del Programa Argo Katherine Valkeniers, Valentina Gómez y Francis López.

Yohana Saavedra, fundadora del Programa Argo Katherine Valkeniers, Valentina Gómez y Francis López.

FOTO

Valentina Weikert
Alicia Ramírez, Valentina Pereyra y fundadora del Programa Argo Katherine Valkeniers.&nbsp;

Alicia Ramírez, Valentina Pereyra y fundadora del Programa Argo Katherine Valkeniers. 

FOTO

Valentina Weikert
Jade Vázquez y Micaela Barreiro.

Jade Vázquez y Micaela Barreiro.

FOTO

Valentina Weikert
Ana Aguiar y Abril Monteblanco.

Ana Aguiar y Abril Monteblanco.

FOTO

Valentina Weikert
Paula Villarreal, Candela Corbo y Daysi y Sara Correa.

Paula Villarreal, Candela Corbo y Daysi y Sara Correa.

FOTO

Valentina Weikert
Valentín Martínez, Esteban Soria y fundadora del Programa Argo Katherine Valkeniers.&nbsp;

Valentín Martínez, Esteban Soria y fundadora del Programa Argo Katherine Valkeniers. 

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Impulsado por Katoen Natie, el Programa Argo llevó adelante su último encuentro con jóvenes preseleccionados que forman parte de una nueva etapa del proceso. Se trata de una iniciativa que nació hace tres años como un plan piloto con tres mujeres de Rivera que soñaban con estudiar abogacía y que, con el tiempo, fue creciendo y consolidándose.

El programa está orientado a acompañar a estudiantes talentosos provenientes de contextos vulnerables que desean iniciar una carrera universitaria, pero enfrentan distintas barreras, ya sea por razones logísticas —como vivir en el interior del país—, dificultades económicas o situaciones de inestabilidad en su núcleo familiar.

Argo brinda un apoyo integral durante todo el trayecto educativo. Esto incluye el acceso a la universidad y la cobertura de gran parte de los costos asociados a los estudios, como materiales, libros y otros insumos académicos. Además, el programa contempla apoyo en alimentación, transporte y vivienda, ya que todos los estudiantes residen en una casa estudiantil.

Cada alumno cuenta con un mentor personalizado, alguien que ya recorrió ese camino y cumple un rol clave como guía y referente durante la transición hacia la vida universitaria. A su vez, el programa promueve el desarrollo extracurricular, incentivando actividades, como el deporte, la escritura, el aprendizaje de idiomas u otras áreas de interés personal. “Siempre es bueno tener una mirada amplia, de acuerdo con la pasión de cada estudiante”, expresó la presidenta y fundadora del programa, Katherine­ Valkeniers.

Argo también impulsa el acercamiento gradual al mundo laboral, brindándoles la posibilidad de tener sus primeras experiencias profesionales y facilitar su inserción futura.

Durante la jornada, los chicos y sus familias conocieron a los referentes de la organización y autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, visitaron la residencia de Argo, participaron de talleres y compartieron un almuerzo de integración

Selección semanal
Finanzas públicas

Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

Por Ismael Grau
Turismo

Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

Por Redacción Búsqueda
Inconstitucionalidad

Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

Por Leonel García
Enseñanza

ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

25 ingredientes que cambiaron la forma de comer en Uruguay

25 ingredientes que cambiaron la forma de comer en Uruguay

Por Clementina Delacroix Cardeza
25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

Por Milene Breito Pistón
“El algoritmo es el antiperiodismo”
Video

“El algoritmo es el antiperiodismo”

Por Carolina Villamonte
25 ideas uruguayas que se transformaron en emprendimientos exitosos en el último cuarto de siglo

25 ideas uruguayas que se transformaron en emprendimientos exitosos en el último cuarto de siglo

Por Federica Chiarino Vanrell