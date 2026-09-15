El Reino Unido vuelve a la Expo Prado con un pabellón dedicado al turismo y la cultura británica

La Embajada Británica en Uruguay inauguró el pabellón del Reino Unido en la Rural del Prado 2026. Este es el decimotercer año consecutivo en el que expone sus productos, para darlos a conocer y acercar aún más la cultura del Reino Unido a todos los uruguayos.
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El pabellón es una muestra de cómo la embajada contribuye al intercambio entre las naciones. Este año, el objetivo es promover al Reino Unido como destino turístico y dar a conocer la diversidad de experiencias que ofrecen Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Se hace especial énfasis en la difusión del Programa de Movilidad Juvenil (también conocido como visa Working Holiday), que permite a jóvenes uruguayos de entre 18 y 30 años vivir, trabajar y viajar en el Reino Unido por un período de hasta dos años y a jóvenes británicos venir a Uruguay por el mismo período. Hay 500 cupos por año en ambos sentidos y todavía quedan lugares para este año. No hay requisitos de idioma, trabajo o aptitudes.
Los visitantes de la Expo serán invitados a participar de un juego de preguntas y respuestas para descubrir qué perfil de viajero son y recibir itinerarios para las cuatro naciones según cada uno de los cinco perfiles: aventurero, amante de la historia, buscador de sabores, explorador cultural y coleccionista de íconos.
Además, hay un espacio para tomarse fotos en el South Bank de Londres (la ribera sur del Támesis), frente al Parlamento y el Big Ben, y que los visitantes puedan sentir que están en uno de los lugares más emblemáticos y fotografiados del Reino Unido.
Como todos los años, la embajada entregará 19 premios a los mejores ejemplares de las razas británicas que se presentan en la Expo Prado, como hereford, aberdeen angus y jersey.
El pabellón reúne propuestas vinculadas a distintos ámbitos de la cultura y la vida británica, entre ellos, automóviles, indumentaria, educación, turismo, tratamiento y purificación de agua, entretenimiento, producción agropecuaria y gastronomía. La oferta gastronómica incluye una selección de cervezas y platos típicos británicos, por ejemplo, fish and chips.