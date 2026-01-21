El Yacht Club Punta del Este celebró sus 102 años con una fiesta de disfraces

El Yacht Club Punta del Este cumplió 102 años y lo celebró con una fiesta de disfraces. Si bien el club se fundó el 14 de enero, la fecha elegida para el agasajo fue el sábado 17. En esta ocasión, la mayoría de los invitados se sumó a un dress code con temática pirata.
Este año, la elección favoreció un ambiente lúdico, potenciado por la presencia de cuatro actores en una puesta escenográfica que invitó a la diversión y continuó con un baile acompañado por una cuidada musicalización. De esta manera, el Yacht intenta retomar una vieja costumbre: realizar las mejores fiestas de Punta del Este.
Si bien la misión del club es apoyar el deporte, en estos años acompañó el crecimiento de la ciudad fernandina. El aniversario fue una oportunidad para homenajear a la institución que nació cuando Punta del Este aún era un enclave en crecimiento, cuando no había grandes edificios ni infraestructura urbana. La fundación fue a inicios de 1924, como consta en el libro de actas Nº 1, pero su primera asamblea se realizó en el Hotel España, tres meses después, el 26 de mayo. En 1932 se consiguió la concesión del predio que hoy ocupa la sede del club, la que se construyó en 1946, y en 1980 la institución extendió sus instalaciones tras la construcción del edificio Yateste, a escasos cien metros de la sede principal. En 1985, se adquirió la casa lindera al Yateste, con lo que aumentaron los servicios sociales.
El Yacht Club Punta del Este se dedica a organizar grandes encuentros náuticos, con un calendario de actividades que hoy es referencia en Sudamérica y el mundo, y que lo posiciona como un actor clave dentro del yachting. El comodoro, Juan Etcheverrito, dijo a Galería que el Yacht Club Punta del Este “tiene una historia muy importante en Maldonado. Se fundó en un momento en el que no había nada y colaboró con el inicio del desarrollo de Punta del Este”.
En la actualidad, una embarcación con el nombre del club compite con otras 36 naves en la Clipper Race Around the World, una carrera alrededor del mundo, un desafío de resistencia.