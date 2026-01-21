¡Hola !

El Yacht Club Punta del Este celebró sus 102 años con una fiesta de disfraces

La temática elegida fueron los piratas

Los actores Francisco Atchugarry, Lucía Morales, Agustín Acuña y Silvana Lewi.

Los actores Francisco Atchugarry, Lucía Morales, Agustín Acuña y Silvana Lewi.

FOTO

Valentina Weikert
Melania Valente, vicecomodoro del Yacht Club Punta del Este Daniel Sielecki, comodoro del club Juan Etcheverrito y Marta Etcheverrito.

Melania Valente, vicecomodoro del Yacht Club Punta del Este Daniel Sielecki, comodoro del club Juan Etcheverrito y Marta Etcheverrito.

FOTO

Valentina Weikert
Kaia, Nathalie y Calilo Sielecki.

Kaia, Nathalie y Calilo Sielecki.

FOTO

Valentina Weikert
María Inés Machiñena junto a Annette y Martín Pascar.

María Inés Machiñena junto a Annette y Martín Pascar.

FOTO

Valentina Weikert
Cecilia González de Villa y Sally Anne Cooper de Jiménez de Aréchaga.

Cecilia González de Villa y Sally Anne Cooper de Jiménez de Aréchaga.

FOTO

Valentina Weikert
Manuel Roel, Delfina Torres y Stefano Caiafa.

Manuel Roel, Delfina Torres y Stefano Caiafa.

FOTO

Valentina Weikert
Joaquín Silva, Lucía Cánepa, Esperanza Cánepa y Enrique Roig.

Joaquín Silva, Lucía Cánepa, Esperanza Cánepa y Enrique Roig.

FOTO

Valentina Weikert
Pierina Pisciottano, María Emilia Delgado, Lucía González y Agnese Caiafa.

Pierina Pisciottano, María Emilia Delgado, Lucía González y Agnese Caiafa.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El Yacht Club Punta del Este cumplió 102 años y lo celebró con una fiesta de disfraces. Si bien el club se fundó el 14 de enero, la fecha elegida para el agasajo fue el sábado 17. En esta ocasión, la mayoría de los invitados se sumó a un dress code con temática pirata.

Este año, la elección favoreció un ambiente lúdico, potenciado por la presencia de cuatro actores en una puesta escenográfica que invitó a la diversión y continuó con un baile acompañado por una cuidada musicalización. De esta manera, el Yacht intenta retomar una vieja costumbre: realizar las mejores fiestas de Punta del Este.

Si bien la misión del club es apoyar el deporte, en estos años acompañó el crecimiento de la ciudad fernandina. El aniversario fue una oportunidad para homenajear a la institución que nació cuando Punta del Este aún era un enclave en crecimiento, cuando no había grandes edificios ni infraestructura urbana. La fundación fue a inicios de 1924, como consta en el libro de actas Nº 1, pero su primera asamblea se realizó en el Hotel España, tres meses después, el 26 de mayo. En 1932 se consiguió la concesión del predio que hoy ocupa la sede del club, la que se construyó en 1946, y en 1980 la institución extendió sus instalaciones tras la construcción del edificio Yateste, a escasos cien metros de la sede principal. En 1985, se adquirió la casa lindera al Yateste, con lo que aumentaron los servicios sociales.

El Yacht Club Punta del Este se dedica a organizar grandes encuentros náuticos, con un calendario de actividades que hoy es referencia en Sudamérica y el mundo, y que lo posiciona como un actor clave dentro del yachting. El comodoro, Juan Etcheverrito, dijo a Galería que el Yacht Club Punta del Este “tiene una historia muy importante en Maldonado. Se fundó en un momento en el que no había nada y colaboró con el inicio del desarrollo de Punta del Este”.

En la actualidad, una embarcación con el nombre del club compite con otras 36 naves en la Clipper­ Race Around the World, una carrera alrededor del mundo, un desafío de resistencia.

