El Yacht Club Uruguayo cumplió 120 años y lo celebró con un concurrido brindis

Vicecomodoro del Yacht Club Uruguayo Carlos Murguía, presidente de la Federación Uruguaya de Yachting a Vela Héctor Sarno y coordinador del Área de Deporte Federado de la Secretaría Nacional del Deporte Jorge Rodríguez.

El Yacht Club Uruguayo cumplió 120 años y lo celebró con un brindis en su sede, el sábado 18. En una completa publicación editada por el aniversario, la Comisión Directiva asegura que desde su fundación, en 1906, el club ha sido “un punto de encuentro” para quienes comparten la pasión por la navegación. “A lo largo de más de un siglo, acompañamos la evolución de la náutica nacional, promovimos la formación de deportistas de nivel internacional y contribuimos al desarrollo de los más altos valores dentro del turismo náutico (…) haciendo hincapié en la disciplina y el respeto por el entorno natural”.

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Además destacan que, a lo largo de estos años, crecieron y se transformaron en un “polideportivo”, con más servicios para sus socios. “Estos 120 años son el resultado de una visión que supo trascender generaciones. Cada embarcación que zarpó desde nuestro querido Yacht Club Uruguayo, cada regata disputada, cada logro deportivo y cada encuentro entre amigos formaron parte de un legado que hoy nos llena de orgullo (…). En este aniversario tan significativo, expresamos nuestro agradecimiento a todos quienes han sido parte de esta historia (…). Celebramos 120 años de pasión por la navegación, de compromiso con los deportes (…). Que esta fecha sea también un punto de partida para nuevos desafíos, manteniendo vivo el espíritu que ha distinguido al Yacht Club Uruguayo desde sus orígenes”.