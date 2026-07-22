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El Yacht Club Uruguayo cumplió 120 años y lo celebró con un concurrido brindis

La institución tiene como objetivo promover los deportes náuticos

Vicecomodoro del Yacht Club Uruguayo Carlos Murguía, presidente de la Federación Uruguaya de Yachting a Vela Héctor Sarno y coordinador del Área de Deporte Federado de la Secretaría Nacional del Deporte Jorge Rodríguez.

Vicecomodoro del Yacht Club Uruguayo Carlos Murguía, presidente de la Federación Uruguaya de Yachting a Vela Héctor Sarno y coordinador del Área de Deporte Federado de la Secretaría Nacional del Deporte Jorge Rodríguez.

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Mauricio Rodríguez
Graciela Conde y Eduardo Capotte.

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Mauricio Rodríguez
Guillermo Freire, Adriana Acosta, Sebastián Fernández y Mariana Robano.

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Mauricio Rodríguez
Leonardo Raissignier con sus hijos Juan y Augusto.

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Mauricio Rodríguez
Jorge Russo, Miriam Miranda, Estela Nestier y Wilfredo Martul.

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Mauricio Rodríguez
Cristina Reyes, Enrique Curiel y Laura Palma.

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Mauricio Rodríguez
Rodolfo Croci, Javier Santomé, Guillermo Pérez Lavagnini y Freddy Kenchkerian.

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Mauricio Rodríguez
Alejandro Isola, Aníbal Bresque, Julio César Maglione y Carlos Sáez.

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Pedro de Lisa y Daniel Rodríguez.

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Mauricio Rodríguez
Adriana Taracido, Amparo Mary y Carmen Porto.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El Yacht Club Uruguayo cumplió 120 años y lo celebró con un brindis en su sede, el sábado 18. En una completa publicación editada por el aniversario, la Comisión Directiva asegura que desde su fundación, en 1906, el club ha sido “un punto de encuentro” para quienes comparten la pasión por la navegación. “A lo largo de más de un siglo, acompañamos la evolución de la náutica nacional, promovimos la formación de deportistas de nivel internacional y contribuimos al desarrollo de los más altos valores dentro del turismo náutico (…) haciendo hincapié en la disciplina y el respeto por el entorno natural”.

Además destacan que, a lo largo de estos años, crecieron y se transformaron en un “polideportivo”, con más servicios para sus socios. “Estos 120 años son el resultado de una visión que supo trascender generaciones. Cada embarcación que zarpó desde nuestro querido Yacht Club Uruguayo, cada regata disputada, cada logro deportivo y cada encuentro entre amigos formaron parte de un legado que hoy nos llena de orgullo (…). En este aniversario tan significativo, expresamos nuestro agradecimiento a todos quienes han sido parte de esta historia (…). Celebramos 120 años de pasión por la navegación, de compromiso con los deportes (…). Que esta fecha sea también un punto de partida para nuevos desafíos, manteniendo vivo el espíritu que ha distinguido al Yacht Club Uruguayo desde sus orígenes”.

Al fomento del deporte se le suma al club el cuidado del edificio que ocupa, uno de los mejores exponentes de la arquitectura art déco en el barrio Buceo de Montevideo. Según consta en la publicación, el día en el que se decidió la fundación del Club, “un vientito del suroeste enfriaba las callecitas de nuestra Ciudad Vieja, que miraba hacia el río muy cercano, mientras allí a pocos pasos, en el salón principal de la Comandancia, convocados por el comandante de Marina y capitán general de Puertos, Tte. coronel don Guillermo Lyons, estaban reunidos los más altos jefes de nuestra Marina de Guerra”. El motivo no fueron asuntos de fuerza ni de maniobras, sino la creación de un club de deportes náuticos, una institución privada. De esa manera se creó el Yacht Club Uruguayo

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