En la Expo Prado, se realizó por sexto año el Té de Vacas a beneficio de la Fundación Diabetes Uruguay

De la SCHU: integrante de la Comisión de Eventos María Labat, presidenta Lucía Perdomo y secretaria María Astore.

En la Sala del Vivero de la Expo Prado 2025 se realizó la sexta edición del Té de Vacas. La directora de la Sociedad de Criadores de Hereford en Uruguay (SCHU), Lucía Perdomo, aclaró que todo lo recaudado será destinado a la Fundación Diabetes Uruguay.

Como otros años, acompañaron la actividad artistas, artesanas y empresas con donaciones para rematar o sortear. En esta oportunidad los rematadores fueron Alejandro Nano Núñez, de la firma José A. Valdez y Compañía, y Alejandro Dutra, del Escritorio Dutra. Ambos se desempeñaron con gran energía y entusiasmo, lo que divirtió a los presentes y sirvió para que se animaran a pujar por distintos objetos, como piezas de cerámica, cuadros, pijamas y carteras. Más de 100 mujeres pertenecientes al sector asistieron al té y disfrutaron de un momento de distensión en medio del bullicio de la exposición.

El objetivo de la Fundación Diabetes Uruguay es dar apoyo, contención e información gratuita y promocionar la actividad física y la alimentación saludable, pilares del tratamiento. La educación es fundamental para evitar las complicaciones de una diabetes sin control. Su misión es unir esfuerzos para lograr una mejor calidad de vida en los pacientes que viven con esta enfermedad crónica, además de ayudar en la prevención de lo que consideran una pandemia mundial. Esta fundación no tiene fines de lucro, no cuenta con apoyo económico mensual ni cobra una cuota social.