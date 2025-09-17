¡Hola !

En la Expo Prado, se realizó por sexto año el Té de Vacas a beneficio de la Fundación Diabetes Uruguay

Acompañaron artistas, artesanas y empresas con donaciones para rematar o sortear

De la SCHU: integrante de la Comisión de Eventos María Labat, presidenta Lucía Perdomo y secretaria María Astore.

De la SCHU: integrante de la Comisión de Eventos María Labat, presidenta Lucía Perdomo y secretaria María Astore.

FOTO

Valentina Weikert
Susana Piñeiro Astoviza, Mariana Ferrés de Martirena y Esther Dighiero Martirena.

Susana Piñeiro Astoviza, Mariana Ferrés de Martirena y Esther Dighiero Martirena.

FOTO

Valentina Weikert
María Inés Oholeguy, María Emilia Bordaberry y Pilar Cabrera.

María Inés Oholeguy, María Emilia Bordaberry y Pilar Cabrera.

FOTO

Valentina Weikert
Claudia Fourcade y Paola Magnano.

Claudia Fourcade y Paola Magnano.

FOTO

Valentina Weikert
Cristina Artola, Fiorella Blengio y Ana Luisa Perdomo.

Cristina Artola, Fiorella Blengio y Ana Luisa Perdomo.

FOTO

Valentina Weikert
Liliana Icasuriaga, María Toucon y Malena Cabo de Ibarburu.

Liliana Icasuriaga, María Toucon y Malena Cabo de Ibarburu.

FOTO

Valentina Weikert
Diana Dagys, Paula y Candelaria Fernández.

Diana Dagys, Paula y Candelaria Fernández.

FOTO

Valentina Weikert
Candelaria Inciarte, Paz y Clementina Fernández.

Candelaria Inciarte, Paz y Clementina Fernández.

FOTO

Valentina Weikert
Delfina Sansalone, Patricia Uría y Martina Silveira.

Delfina Sansalone, Patricia Uría y Martina Silveira.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En la Sala del Vivero de la Expo Prado 2025 se realizó la sexta edición del Té de Vacas. La directora de la Sociedad de Criadores de Hereford en Uruguay (SCHU), Lucía Perdomo, aclaró que todo lo recaudado será destinado a la Fundación Diabetes Uruguay.

Como otros años, acompañaron la actividad artistas, artesanas y empresas con donaciones para rematar o sortear. En esta oportunidad los rematadores fueron Alejandro Nano Núñez, de la firma José A. Valdez y Compañía, y Alejandro Dutra, del Escritorio Dutra. Ambos se desempeñaron con gran energía y entusiasmo, lo que divirtió a los presentes y sirvió para que se animaran a pujar por distintos objetos, como piezas de cerámica, cuadros, pijamas y carteras. Más de 100 mujeres pertenecientes al sector asistieron al té y disfrutaron de un momento de distensión en medio del bullicio de la exposición.

Leé además

Fabio Núñez y Matías Birriel con el Gran campeón macho y mejor ejemplar sin distinción de sexo.
Rural

El percherón volvió a ser protagonista en la Expo Prado

Por Katherine Kilian
De UTE: director Sergio Castiglioni, presidenta Andrea Cabrera, director José Luis Pereira, directora Ximena Caporale y vicepresidente Roberto Bentancor.
Expo Prado

UTE presentó en la Rural proyectos de sostenibilidad e innovación

Por Katherine Kilian
Gerenta general de Antel Laura Saldanha, directora de Antel Laura Raffo, ministra de Industria Fernanda Cardona, presidente de Antel Alejandro Paz y vicepresidente de Antel Pablo Álvarez.
Expo Prado

Antel sorprendió en la Expo Prado con un stand de tecnología y entretenimiento

Por Katherine Kilian

El objetivo de la Fundación Diabetes Uruguay es dar apoyo, contención e información gratuita y promocionar la actividad física y la alimentación saludable, pilares del tratamiento. La educación es fundamental para evitar las complicaciones de una diabetes sin control. Su misión es unir esfuerzos para lograr una mejor calidad de vida en los pacientes que viven con esta enfermedad crónica, además de ayudar en la prevención de lo que consideran una pandemia mundial. Esta fundación no tiene fines de lucro, no cuenta con apoyo económico mensual ni cobra una cuota social.

La SCHU tiene como propósito contribuir con el desarrollo de la raza y de la ganadería nacional, tanto en el país como fuera de fronteras. Lleva adelante investigaciones, fomenta la innovación y la difusión de herramientas de selección genética y provisión de información en términos de sustentabilidad ganadera (social, ambiental y económica).

