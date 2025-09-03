Encuentro musical en la residencia del embajador de Japón con Mio Matsuda y Hugo Fattoruso

La residencia del embajador de Japón se transformó en un escenario íntimo donde la música tendió puentes entre Oriente y Occidente. El anfitrión, embajador Kenichi Okada, recibió a la cantante japonesa Mio Matsuda y a los músicos Tanehiko Sekijima y Taku Fujii, quienes compartieron escenario con los uruguayos Hugo Fattoruso y Albana Barrocas. Entre los invitados se encontraban referentes de la cultura nacional, críticos musicales y amantes de las tradiciones niponas, que disfrutaron de un repertorio de canciones folclóricas de Japón y de comunidades de inmigrantes japoneses. La velada, que tuvo lugar el miércoles 27 de agosto, permitió un encuentro cercano con artistas de gran trayectoria.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Al día siguiente, en la Sala Zitarrosa, Matsuda se presentó, junto con Sekijima, Fujii y el Quinteto Barrio Sur, para interpretar en vivo los temas de La selva (2021), álbum grabado con Fattoruso y Barrocas. La apertura estuvo a cargo de Sabrina Díaz, una de las músicas más destacadas de la generación reciente de Uruguay.
Mio Matsuda se caracteriza por un estilo que trasciende fronteras. Inició su carrera en Portugal cantando fado y con el tiempo se adentró en ritmos latinos, africanos y criollos, construyendo una discografía marcada por la diversidad cultural y lingüística. Sin abandonar sus raíces, también ha dedicado parte de su trayectoria a rescatar antiguas canciones folclóricas japonesas, que interpreta con una sensibilidad única.
Tras el concierto, los invitados compartieron un cóctel en la residencia, prolongando la atmósfera de intercambio cultural y cercanía que caracterizó la noche.