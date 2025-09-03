¡Hola !

Encuentro musical en la residencia del embajador de Japón con Mio Matsuda y Hugo Fattoruso

En la Sala Zitarrosa, Matsuda­ se presentó, junto con Sekijima, Fujii­ y el Quinteto Barrio Sur, para interpretar en vivo los temas de La selva (2021), álbum grabado con Fattoruso y Barrocas

La cantante Mio Matsuda con los músicos Taku Fujii, Albana Barrocas y Tanehiko Sekijima.

FOTO

Embajador de Japón Okada Kenichi, Hugo Fattoruso y Albana Barrocas.&nbsp;

FOTO

Roberta Techera y Cecilia Fernández.

FOTO

Hitoshi Matsumoto, Sotaro Sugano, Tsuyoshi Liyama y Takuya Kuwahara.

FOTO

Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La residencia del embajador de Japón se transformó en un escenario íntimo donde la música tendió puentes entre Oriente y Occidente. El anfitrión, embajador Kenichi Okada, recibió a la cantante japonesa Mio Matsuda y a los músicos Tanehiko Sekijima y Taku Fujii, quienes compartieron escenario con los uruguayos Hugo Fattoruso y Albana Barrocas. Entre los invitados se encontraban referentes de la cultura nacional, críticos musicales y amantes de las tradiciones niponas, que disfrutaron de un repertorio de canciones folclóricas de Japón y de comunidades de inmigrantes japoneses. La velada, que tuvo lugar el miércoles 27 de agosto, permitió un encuentro cercano con artistas de gran trayectoria.

Al día siguiente, en la Sala Zitarrosa, Matsuda­ se presentó, junto con Sekijima, Fujii­ y el Quinteto Barrio Sur, para interpretar en vivo los temas de La selva (2021), álbum grabado con Fattoruso y Barrocas. La apertura estuvo a cargo de Sabrina Díaz, una de las músicas más destacadas de la generación reciente de Uruguay.

