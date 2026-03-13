Endeavor reunió a su red y adelantó la agenda emprendedora de 2026

En AVA Experiencia Gourmet, emprendedores, mentores y aliados de la organización compartieron el tradicional cóctel de inicio de año

Endeavor reunió a su comunidad en su tradicional cóctel de inicio de año, el miércoles 11, en el restaurante AVA Experiencia Gourmet. Emprendedores, mentores, directores, consejeros, sponsors y aliados de la red compartieron una noche de intercambio y reencuentros.

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El encuentro sirvió para presentar los principales desafíos y líneas de trabajo para 2026. Como en cada edición, el cóctel funcionó como punto de partida para delinear la agenda anual y fortalecer los vínculos dentro de la red que Endeavor viene construyendo en Uruguay desde hace más de dos décadas.

Entre las iniciativas anunciadas se destacan nuevos programas orientados a acompañar emprendimientos de todo el país, con herramientas de gestión y apoyo estratégico para impulsar su crecimiento. También continuará el trabajo con emprendedores de base tecnológica que buscan expandirse hacia otros mercados, así como un programa enfocado en el sector agropecuario y otro destinado a promover el desarrollo de mujeres emprendedoras.

Durante la noche, también se confirmó una nueva edición de ScaleUp, el programa diseñado para fundadores que desarrollan empresas innovadoras con potencial de crecimiento acelerado. Este año, además de compañías tecnológicas, la propuesta incluirá una edición orientada a emprendimientos vinculados a la biotecnología.

La agenda de actividades también incluye dos de los encuentros más esperados del calendario. El jueves 28 de mayo se realizará una edición especial de la MEGA Experiencia Endeavor, centrada en mentorías y con mayor capacidad de público y mentores, en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU. Por su parte, la Cena de Gala —que reúne a referentes del mundo empresarial, inversores y representantes de distintos ámbitos— tendrá lugar el jueves 3 de setiembre en el mismo espacio.