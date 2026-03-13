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Endeavor reunió a su red y adelantó la agenda emprendedora de 2026

En AVA Experiencia Gourmet, emprendedores, mentores y aliados de la organización compartieron el tradicional cóctel de inicio de año

De Endeavor: presidente Eduardo Mangarelli, directora ejecutiva Analía Migues y miembro del directorio Maximiliano Casal.

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Mauricio Rodríguez
Lucía Ghuietti y Karen Burschtin.

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Mauricio Rodríguez
Enrique Ermoglio, Lía Garayalde y Joaquín Morixe.

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Facundo Sarabia y Francisco Pollio.

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Mario Tucci, Fernando Schaich y Darío Andrioli.

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Romina Remy y Ximena Hernández Buffa.

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Michel Golffed y Carlos Palma.

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Martín Urrutia, Santiago Firpo, Matías Baldomir y Máximo Fischer.

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Manuel y Gerónimo Leites.

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Mauricio Rodríguez
Igor Piqué y Martín Naor.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Endeavor reunió a su comunidad en su tradicional cóctel de inicio de año, el miércoles 11, en el restaurante AVA Experiencia Gourmet. Emprendedores, mentores, directores, consejeros, sponsors y aliados de la red compartieron una noche de intercambio y reencuentros.

El encuentro sirvió para presentar los principales desafíos y líneas de trabajo para 2026. Como en cada edición, el cóctel funcionó como punto de partida para delinear la agenda anual y fortalecer los vínculos dentro de la red que Endeavor viene construyendo en Uruguay desde hace más de dos décadas.

Entre las iniciativas anunciadas se destacan nuevos programas orientados a acompañar emprendimientos de todo el país, con herramientas de gestión y apoyo estratégico para impulsar su crecimiento. También continuará el trabajo con emprendedores de base tecnológica que buscan expandirse hacia otros mercados, así como un programa enfocado en el sector agropecuario y otro destinado a promover el desarrollo de mujeres emprendedoras.

Durante la noche, también se confirmó una nueva edición de ScaleUp, el programa diseñado para fundadores que desarrollan empresas innovadoras con potencial de crecimiento acelerado. Este año, además de compañías tecnológicas, la propuesta incluirá una edición orientada a emprendimientos vinculados a la biotecnología.

La agenda de actividades también incluye dos de los encuentros más esperados del calendario. El jueves 28 de mayo se realizará una edición especial de la MEGA Experiencia Endeavor, centrada en mentorías y con mayor capacidad de público y mentores, en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU. Por su parte, la Cena de Gala —que reúne a referentes del mundo empresarial, inversores y representantes de distintos ámbitos— tendrá lugar el jueves 3 de setiembre en el mismo espacio.

Como es tradición en este cóctel de bienvenida, se reconoció a quienes dedicaron más horas al acompañamiento de emprendedores durante el último año. El título de Mentor del Año fue para Juan José Behrend, mientras que Karen Burschtin recibió el reconocimiento como Mentora del Año.

La noche también incluyó dos anuncios vinculados a la comunidad de Endeavor: la incorporación de Santiago Pehar, de Loog, como nuevo emprendedor Endeavor, y la bienvenida de Martín Dovat al directorio de la organización.

Entre conversaciones, saludos y nuevos proyectos en marcha, el encuentro volvió a confirmar el rol de la red de Endeavor como uno de los espacios de referencia para el desarrollo emprendedor en Uruguay.

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