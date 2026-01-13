¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Enjoy Punta del Este organizó una cena cuya temática fueron las estrellas y el cielo

El menú fue creado por chef ejecutiva del hotel, Magalí O’Neill

Saturno, mousse de yogur y lima con núcleo&nbsp;de frutos rojos sobre nebulosa de cacao.

Saturno, mousse de yogur y lima con núcleo de frutos rojos sobre nebulosa de cacao.

FOTO

Valentina Weikert
De Enjoy Punta del Este: director de Operaciones Pablo Legnani, director de Casinos Rodrigo Echeto, gerente general Diego Berná y director de Relaciones Internacionales y Ventas Javier Azcurra.&nbsp;

De Enjoy Punta del Este: director de Operaciones Pablo Legnani, director de Casinos Rodrigo Echeto, gerente general Diego Berná y director de Relaciones Internacionales y Ventas Javier Azcurra. 

FOTO

Valentina Weikert
Lucas Marmirolli y Maxi Rodríguez.

Lucas Marmirolli y Maxi Rodríguez.

FOTO

Valentina Weikert
Horacio Correa, Sergio Puglia y Jhan Franco Dviasso.

Horacio Correa, Sergio Puglia y Jhan Franco D'viasso.

FOTO

Valentina Weikert
Ignacio Urrutia y Fernanda Merdeni.

Ignacio Urrutia y Fernanda Merdeni.

FOTO

Valentina Weikert
Pedro y Vania Soza&nbsp; junto a Camilla y Julio Rangel.

Pedro y Vania Soza  junto a Camilla y Julio Rangel.

FOTO

Valentina Weikert
Panam y Darian Rulo Schijman

Panam y Darian Rulo Schijman

FOTO

Valentina Weikert
Ignacio González y Diego Maciel.

Ignacio González y Diego Maciel.

FOTO

Valentina Weikert
Meteorito, macarrón noire de langostinos cítricos.

Meteorito, macarrón noire de langostinos cítricos.

FOTO

Valentina Weikert
Mensaje del Universo: nduja con toast de pan celestial.
Mensaje del Universo: nduja con toast de pan celestial.

FOTO

Valentina Weikert
Entre el Sol y Tauro, esfera crocante de carne y mousse de batatas.&nbsp;

Entre el Sol y Tauro, esfera crocante de carne y mousse de batatas. 

FOTO

Valentina Weikert
Cecilia Cafaro y Sebastián Ebbero.

Cecilia Cafaro y Sebastián Ebbero.

FOTO

Valentina Weikert
Luis Salaverría y Wendy Guerra.&nbsp;

Luis Salaverría y Wendy Guerra. 

FOTO

Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Con un trago de bienvenida inició la cena en pasos elaborada por la chef ejecutiva de Enjoy Punta del Este Casino & Resort, Magalí O’Neill, el martes 6. En los jardines del spa del hotel, en una enorme carpa con vista a la península, se llevó adelante la cena estelar.

A partir de las 20 horas, los comensales comenzaron a llegar al lugar y, desde la entrada, pudieron disfrutar de un trago especial llamado Butterfly. Se trató de un cóctel con gin y triple sec en tonos azules que era servido con un chupito de limón y un pincho con arándanos y pepino. Al volcar el limón en el vaso, el líquido cambiaba a un color rosa violáceo; el pincho servía para revolver y dotar a la bebida de un toque de verano aportado por el pepino.

Leé además

Tomás Fonzi, Verónica Llinás, Alejo García Pintos y Anita Gutiérrez en ‘Una Navidad de mierda’.
Teatro

Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

Por Javier Alfonso
Joaquín el Pollo Álvarez y Zaira Nara.
Temporada de verano

Enjoy celebró el inicio de la temporada con artistas internacionales

Por Felipe Barbeito
musica en clave de juego: pequeno pez llega a enjoy punta del este
Video
Recomendado

Música en clave de juego: Pequeño Pez llega a Enjoy Punta del Este

Por Redacción Galería

Fuera de la carpa, los comensales podían observar planetas y estrellas a través de grandes telescopios; entre los cuerpos celestes más destacados se distinguían Saturno y la nebulosa de Orión. Los profesores Valentina Pezano y Alejandro Galli explicaron a Galería que no ayudaba a la visualización la contaminación lumínica de la ciudad, no obstante, como no había luna llena, se podían distinguir algunos planetas y algunas constelaciones.

En el interior, el menú se abrió con Meteorito, un macarrón noire Bialystok de langostinos cítricos acompañado por un Castelar Brut de Familia Deicas. A continuación llegó Mensaje del Universo: una nduja —embutido italiano picante y untable, elaborado especialmente por un maestro italiano—, de la constelación de Andrómeda, servida en su hornito tibio y acompañada de toast de pan celestial. Pensado para compartir entre dos, el plato fue maridado con un Albariño Single Vineyard de Familia Deicas.

Nube Cósmica fue la preparación que le siguió. Fue un tartar de salmón con estrellas de mousse de palta, gel de frutas de la pasión, polvo de cebollas crujiente y esponjas del espacio. Este fue servido con Ocean Bland Rose, también de Deicas.

A continuación llegó el plato Entre el Sol y Tauro, una esfera crocante de carne con mousse de batatas perfumadas con especias del sistema interplanetario, gel de ajos negros, ensalada fresca y lactonesa de la vía láctea, con un Preludio de Deicas.

Como postre, los asistentes disfrutaron de Saturno, un mousse de yogur y lima con núcleo de frutos rojos sobre nebulosa de cacao. En este caso, se tomó un Familia Deicas Castelar Rosé.

O’Neill comentó a Galería que todo fue pensado en torno al universo. “Siempre busco que la comida sea parte del encuentro, que siga una línea. En esta ocasión, fue como hacer un cuento centrado en el espacio y la Tierra”.

Para completar la experiencia, en una parte del salón, una astróloga preparó la carta astral para quienes lo quisieran. Para ello, las personas debían saber la hora exacta de su nacimiento.

Al cierre de la experiencia, y a modo de obsequio, se entregó una pirita (conocida popularmente como “el oro de los tontos” por su característico color dorado). A esta piedra se le atribuyen propiedades simbólicas vinculadas a la protección, la atracción de la prosperidad, el fortalecimiento de la autoestima, el estímulo de la creatividad y el equilibrio mental.

Selección semanal
Venezuela

Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

“Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

Por Federico Castillo
Mercosur

UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

Por Redacción Búsqueda
Venezuela

Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

El abanico es tendencia: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

El abanico es tendencia: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

Por Patricia Mántaras de la Orden
La productora Sara Murphy, la actriz Teyana Taylor, el cineasta Paul Thomas Anderson y la actriz Chase Infiniti posan con el premio a la Mejor película musical o de comedia por Una batalla tras otra.

Globos de Oro 2026: todos los ganadores y los momentos destacados

Jennifer Lawrence llevó un diseño de Givenchy firmado por Sarah Burton.

Los ‘looks’ más comentados de la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Por Redacción Galería
Luz azul: el “enemigo silencioso” detrás del envejecimiento digital

Luz azul: el “enemigo silencioso” detrás del envejecimiento digital

Por María Inés Fiordelmondo Blaires