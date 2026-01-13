Enjoy Punta del Este organizó una cena cuya temática fueron las estrellas y el cielo

Entre el Sol y Tauro, esfera crocante de carne y mousse de batatas.

De Enjoy Punta del Este: director de Operaciones Pablo Legnani, director de Casinos Rodrigo Echeto, gerente general Diego Berná y director de Relaciones Internacionales y Ventas Javier Azcurra.

Saturno, mousse de yogur y lima con núcleo de frutos rojos sobre nebulosa de cacao.

Con un trago de bienvenida inició la cena en pasos elaborada por la chef ejecutiva de Enjoy Punta del Este Casino & Resort, Magalí O’Neill, el martes 6. En los jardines del spa del hotel, en una enorme carpa con vista a la península, se llevó adelante la cena estelar.

A partir de las 20 horas, los comensales comenzaron a llegar al lugar y, desde la entrada, pudieron disfrutar de un trago especial llamado Butterfly. Se trató de un cóctel con gin y triple sec en tonos azules que era servido con un chupito de limón y un pincho con arándanos y pepino. Al volcar el limón en el vaso, el líquido cambiaba a un color rosa violáceo; el pincho servía para revolver y dotar a la bebida de un toque de verano aportado por el pepino.

Fuera de la carpa, los comensales podían observar planetas y estrellas a través de grandes telescopios; entre los cuerpos celestes más destacados se distinguían Saturno y la nebulosa de Orión. Los profesores Valentina Pezano y Alejandro Galli explicaron a Galería que no ayudaba a la visualización la contaminación lumínica de la ciudad, no obstante, como no había luna llena, se podían distinguir algunos planetas y algunas constelaciones.

En el interior, el menú se abrió con Meteorito, un macarrón noire Bialystok de langostinos cítricos acompañado por un Castelar Brut de Familia Deicas. A continuación llegó Mensaje del Universo: una nduja —embutido italiano picante y untable, elaborado especialmente por un maestro italiano—, de la constelación de Andrómeda, servida en su hornito tibio y acompañada de toast de pan celestial. Pensado para compartir entre dos, el plato fue maridado con un Albariño Single Vineyard de Familia Deicas.

Nube Cósmica fue la preparación que le siguió. Fue un tartar de salmón con estrellas de mousse de palta, gel de frutas de la pasión, polvo de cebollas crujiente y esponjas del espacio. Este fue servido con Ocean Bland Rose, también de Deicas.