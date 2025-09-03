Enrique Iglesias recibió el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Católica

Fue el primer reconocimiento de este tipo por parte de la institución educativa

Rector de la UCU Julio Fernández Techera, arzobispo de Montevideo Daniel Sturla, vicepresidenta de la República Carolina Cosse y Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias entra al aula magna de la Universidad Católica acompañado por el presidente de la República Yamandú Orsi, el expresidente Julio María Sanguinetti y el arzobispo de Montevideo Daniel Sturla.

Por primera vez la Universidad Católica del Uruguay (UCU) entregó el título de doctor honoris causa. En este caso el reconocimiento fue para el contador, economista y político Enrique Iglesias.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La ceremonia se realizó el miércoles 27 de agosto en el aula magna del edificio Sacré-Coeur. Entre aplausos, Iglesias entró al recinto acompañado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, el expresidente Julio María Sanguinetti y el arzobispo de Montevideo y gran canciller de la UCU, Daniel Sturla. La ceremonia inició con unas palabras del rector de la universidad Julio Fernández Techera. “Por primera vez la UCU otorga el título, la más alta distinción académica que una universidad puede dar. Es un reconocimiento que no se pide ni se gestiona, se recibe como un honor excepcional”, aseguró. Sobre Iglesias dijo que se trata de un hombre que da “testimonio de honestidad y compromiso”, una figura respetada por todo el arco político nacional e internacional. Fernández Techera relató que lo une a Iglesias haber crecido en el barrio Reducto. Al llegar de España los padres del economista pusieron un almacén en esa zona de Montevideo, ese barrio que vio crecer a quien se convertiría, durante el primer gobierno de Sanguinetti, en el primer ministro de Relaciones Exteriores posdictadura.

Facundo Ponce de León, docente en la UCU, fue quien se encargó de presentar a Iglesias. Relató sus inicios. Recordó que aquel niño que llegó desde Arancedo, Asturias, administraba desde muy chico y con maestría la libreta de fiados del negocio. Uno de los consejos de su padre fue que no estudiara y se dedicara al comercio, una sugerencia que su hijo “sereno pero indómito” no siguió.

Entre otras cosas, Iglesias fue secretario técnico de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (1960-1967), presidente del Banco Central del Uruguay (1967-1968), secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (1972-1985), ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay (1985-1988), presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (1988-2005) y primer secretario general iberoamericano (2005-2014). Actualmente, preside la fundación Astur.

En su lectio magistralis, Iglesias agradeció el reconocimiento y dijo que debe su trayectoria a su familia, al país y a sus compañeros de estudios. Además, se refirió a los modelos económicos, la reducción de la pobreza y la inclusión de las minorías.