Enrique Iglesias recibió el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Católica

Fue el primer reconocimiento de este tipo por parte de la institución educativa

Enrique Iglesias entra al aula magna de la Universidad Católica acompañado por el presidente de la República Yamandú Orsi, el expresidente Julio María Sanguinetti y el arzobispo de Montevideo Daniel Sturla.

FOTO

Enrique Iglesias muestra el título de doctor honoris causa junto al rector de la UCU Julio Fernández Techera.

FOTO

Intendente de Montevideo Mario Bergara y exvicepresidentas de la República Beatriz Argimón y Lucía Topolansky.

FOTO

Leandro Folgar y Gabriel Rozman.

FOTO

Ricardo Lema, Jimena Silva y Daniel Salinas.

FOTO

Gustavo Monzón, monseñor Alberto Sanguinetti y Jorge Vargas.

FOTO

Florencia Astori y Miguel Sierra.

FOTO

Embajadora de Canadá Carmen Sorger y directora de Inmujeres Mónica Xavier.&nbsp;

FOTO

Rector de la UCU Julio Fernández Techera, arzobispo de Montevideo Daniel Sturla, vicepresidenta de la República Carolina Cosse y Enrique Iglesias.&nbsp;

FOTO

Enrique Iglesias es saludado por el ministro de Economía Gabriel Oddone.

FOTO

Ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin y expresidente Julio María Sanguinetti.

FOTO

Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La ceremonia se realizó el miércoles 27 de agosto en el aula magna del edificio Sacré-Coeur. Entre aplausos, Iglesias entró al recinto acompañado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, el expresidente Julio María Sanguinetti y el arzobispo de Montevideo y gran canciller de la UCU, Daniel Sturla. La ceremonia inició con unas palabras del rector de la universidad Julio Fernández Techera. “Por primera vez la UCU otorga el título, la más alta distinción académica que una universidad puede dar. Es un reconocimiento que no se pide ni se gestiona, se recibe como un honor excepcional”, aseguró. Sobre Iglesias dijo que se trata de un hombre que da “testimonio de honestidad y compromiso”, una figura respetada por todo el arco político nacional e internacional. Fernández Techera relató que lo une a Iglesias haber crecido en el barrio Reducto. Al llegar de España los padres del economista pusieron un almacén en esa zona de Montevideo, ese barrio que vio crecer a quien se convertiría, durante el primer gobierno de Sanguinetti, en el primer ministro de Relaciones Exteriores posdictadura.

