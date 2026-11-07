Entre rezos, música y jóvenes: miles esperaron al papa León XIV en el Estadio Centenario
Minutos antes de la llegada del pontífice al Estadio Centenario, donde está prevista una vigilia ante unas 60.000 personas, el público siguió atentamente a través de las pantallas gigantes los movimientos del papa por Montevideo
Agustina Barriola, Caro Criado, Ramón Pérez y Pedro Huges.
FOTO
Francisco, Juan Ignacio y Guadalupe Aznárez y Sofía Algorta.
FOTO
Yolanda Sánchez y Marcelo Antúnez junto a Sofía Sánchez.
FOTO
Susana Arrosa y Micaela Calachi.
FOTO
Waleska Camargo, Felipe Fornazieri, Caio Silvestre, Arthur Longhi.
Adolescentes con las caras pintadas, grupos de jóvenes de distintas congregaciones y comunidades de la Iglesia católica que se identifican con sus respectivas remeras y familias esperaron con expectativa uno de los momentos culminantes de la visita del papa León XIV a Uruguay.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
Minutos antes de la llegada del pontífice al Estadio Centenario, donde tuvo lugar una vigilia ante unas 60.000 personas, el público siguió atentamente a través de las pantallas gigantes los movimientos del papa por Montevideo, desde su encuentro con la comunidad de Casavalle hasta su visita a la Universidad Católica del Uruguay, donde se reunió con referentes del ámbito educativo.
Entre los asistentes predominaron jóvenes y familias, tanto uruguayos como de distintos países de la región, muchos de ellos envueltos en sus banderas.
La cantidad de jóvenes fue uno de los aspectos más destacados en los discursos durante la previa a la llegada de León XIV. A medida que la expectativa subía, miles de personas se unieron en el rezo de un avemaría dirigido especialmente a las mujeres que desean ser madres, guiado por el sacerdote Juan Andrés Gordo Verde. Ilusionado y conmocionado, el estadio lleno también se tomó un minuto para aplaudir al virólogo Gonzalo Moratorio, fallecido este 5 de noviembre a los 44 años.
La música también formó parte de la previa. En ese sentido, el cantante uruguayo Lucas Sugo se encargó de acompañar los últimos momentos de espera antes de la llegada del pontífice.