La alegría va por barrios: Casavalle recibió al papa León XIV

En el décimo capítulo del Evangelio según San Lucas aparece la popular parábola del buen samaritano, en la que Jesús responde a un intérprete de la ley que le pregunta: "¿Quién es mi prójimo?". En su segundo discurso público este sábado 7 de noviembre desde Casavalle el papa León XIV aludió a esta parte de la Biblia para referirse a la "inseguridad" y "violencia" que, dijo, "lamentablemente amenazan la paz de nuestros barrios, e incluso la vida de nuestros seres queridos, y a los que tantas veces la sociedad responde con la indiferencia". Al instante lo contrastó con la “acción de numerosas instituciones y personas de buen corazón que contribuyen a fomentar la paz y ayudan a las personas”.

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Tras esto vino un aplauso cerrado de una multitud bastante más pequeña que la esperada, pero lo suficientemente masificada como para hacerse oír con los aplausos. Ese día desde muy temprano las inmediaciones de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe se prepararon para recibir a cientos de personas que llegaron para recibir a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en una de las escalas de su agenda uruguaya que más expectativas generaba. Fue la primera visita de un papa a un barrio periférico de Montevideo, motivada por una invitación realizada por el cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla que el sumo pontífice aceptó y celebró.

León XIV en Uruguay El protagonismo inesperado de los bebés en el recorrido de León XIV por la calle Sarandí

Sabía León que se trata de uno de los sitios con la tasa de homicidios per cápita más elevada del Uruguay. Más conscientes aún de ello estaban la Iglesia católica del Uruguay y el Ministerio del Interior. Todos los dispositivos de seguridad estaban previstos para garantizar que el encuentro se diera en las condiciones que tenía que darse (policías en todos los cruces, drones, helicóptero, vehículos blindados de la Guardia Republicana y efectivos con detectores de metales en la zona de acceso más cercana al papa). Y así, empezó una celebración a la que llegaron fieles de todo el territorio y del país vecino y que tuvo una presencia más escueta de los propios vecinos autoconvocados.

Varias cuadras contaban con vallado para el acceso y se delimitaron tres zonas a diferentes distancias del papa. A la primera únicamente ingresaban personas vinculadas con la organización y autoridades nacionales —que fueron ubicadas en una tarima frente al escenario del papa— y, más atrás, otra tarima para camarógrafos, fotógrafos y periodistas. El segundo sector tenía una vista menos privilegiada al papa, pero relativamente buena. Allí podían ingresar quienes contaban con una invitación privada que se realizó a personas y agrupaciones de católicos.

Luego venía la zona a la que iban todos aquellos que no tenían ni acreditación ni invitación, básicamente, los vecinos de Casavalle y alrededores. Había muchos católicos practicantes, otros solo creyentes, los había evangélicos, ateos, agnósticos y hasta umbandistas.

Sobre el final del Pasaje 322 —por donde estaba el ingreso principal— una construcción de bloque con techo de chapa que aparentaba ser una casa común tenía en su porche montado un puesto de tortas fritas, pastelitos, budines, bizcochuelos y otros farináceos con muy buena pinta. Aceptaban efectivo, crédito, débito y hasta tenían la opción de pagar con QR. Se trataba en realidad de una iglesia evangélica, que está presente en el barrio desde hace 20 años y que todos los sábados monta ese puesto para autosustentarse con voluntarios que trabajan allí.

Laura, muy amable y alegre, era una de las vendedoras. Para ella “Dios es uno solo” y, por tanto, manifestó estar “feliz” por la llegada del papa al barrio. “Usamos la oportunidad para poder nosotros también hacer y seguir ayudando a la comunidad”, señaló y aludió a que allí se dan canastas de alimentos a los vecinos y se trabaja con adictos.

En las inmediaciones se observaban niños corriendo por las calles, ancianos con bastones y sillas de ruedas, perros, muchos perros, y hasta alguna oveja. Iban llegando a paso sereno pero entusiasta.

El segundo ingreso habilitado al público general era por la calle Leandro Gómez. Si se sigue por ese camino antes de llegar a la iglesia de Guadalupe a mano derecha uno se topaba con un pasacalles grande: "Reino de Oxalá Alufandey. Bienvenido papa León XIV" y la fecha de la llegada del pontífice.

Varias mujeres y algunos hombres vestidos de blanco con turbantes esperaban afuera la llegada del papa. Desde adentro de la humilde casa en la que funciona desde hace más de 50 años un templo umbandista salió el pae Pablo y explicó a qué se debió este mensaje: "El papa es un referente en la religión número uno en el mundo, por decirlo así, entonces es un referente espiritual muy importante".

Además, el líder religioso le reconoció a León que "se animó a llegar a un barrio como este, que es carenciado, con sus necesidades y sus coflictos". "No queremos ser ajenos a este evento tan importante para el país, para la comunidad religiosa y para la comunidad del barrio". Y sumó que la palabra del papa es muy importante.

Algunos vecinos montaron puestos de venta de alimentos.

Además de los templos, algunos vecinos, cuyas casas quedaron dentro del perímetro, montaron sus negocios, en su mayoría de alimentos. Se vendían choripanes a 250 pesos, bolas de fraile a 15, refrescos fríos. Johnny instaló su puesto, que, además de clásicos como el chorizo, ofrece pescado a la marinera y al pan a 130 pesos porque su socio, Raúl, era marinero, pescador de tiburones. Se declara “deísta”: “Creo en algo, no en la religión”, dice. Pero, igual, opina que es “importantísima la venida del papa”, porque “la fe es fundamental”.

Como en varios puntos de Montevideo, en Casavalle también había merchandising del papa. Un puesto en particular se distinguía por ofrecer colitas de pelo forradas y bolsos y bolsas de tela con los colores de la bandera papal. Tenían una mesa larga con un mantel blanco montada en la puerta de la casa de Paola, una de las artesanas allí presentes. La mujer le contó a Galería que pertenece a un taller integrado por madres jefas de hogar ubicado en Bella Italia. "Somos entre 14 y 20 y todo lo que ofrecemos lo hicimos nosotras", indicó y dijo que manifestó que ninguna es católica pero que aprovecharon la venida del papa para elaborar esos productos personalizados y venderlos.

Otros vecinos se limitaron a disfrutar del acontecimiento. Una señora llegó temprano con su hijo y una sombrilla para protegerse del sol. Dos jóvenes de 20 y pocos años con su bebita de meses, que se definieron como “muy creyentes”, se acercaron pensando que podía ser “la única vez” y porque el papa “significa todo”; “es muy importante para nosotros”. Rosa, católica y pensionista, se vino caminando desde la Gruta de Lourdes. Dice que le duelen los pies, pero está contenta: tiene la esperanza de que la visita de León “va a hacer mejor el país”.

En el escenario, dos conductores oficiaron de teloneros para amenizar la espera. Antes y después, sonaron las voces de un coro con un repertorio religioso.

En la azotea de una casa, un grupo de personas sentadas en sillas plegables esperaban ver al papa. Estaban lejos del escenario, pero eligieron verlo así y no dejar sola a la abuela, enferma y en cama.

Antes del discurso del papa León XIV, un coro cantó para amenizar la espera. Adrián Echeverriaga

El papa León XIV llegó puntual: a las 17 horas. El proyecto Familia de Guadalupe, una iniciativa habitacional desarrollada por la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, fue la primera escala del breve recorrido. En ese lugar, frente a algunas de las familias beneficiarias, el papa bendijo las casas mientras los niños lo filmaban con sus celulares.

Subió al escenario acompañado de la maestra de ceremonias, Albana Sanz (docente uruguaya premiada y con un doctorado en Educación Emocional que creció en el barrio Borro) y del cardenal Daniel Sturla, que ofreció un discurso de apertura y, aludiendo a las dificultades del barrio y lo que enfrentan a diario sus vecinos, centró sus palabras en la importancia de las oportunidades para salir adelante. A continuación, el sacerdote Pablo Coimbra dirigió unas palabras directamente al papa: “Su visita marcará para siempre la historia de este barrio”, afirmó.

Mientras tanto, los vecinos (y también los visitantes) escuchaban atentos, emocionados, mientras sujetaban rosarios. Teniendo en cuenta la cantidad de gente presente, había silencio.

El papa León XIV llegó a Casavalle a las 17, la hora prevista. Adrián Echeverriaga

Después de la proyección de un video que repasaba la obra de las organizaciones solidarias de la Iglesia y rendía un pequeño homenaje al Padre Cacho (Rubén Isidro Alonso, el sacerdote uruguayo que trabajó en los sectores más pobres de la sociedad), Angélica, una vecina de Plácido Ellauri y amiga del padre, leyó unas palabras que recordaron su trabajo y su entrega.

Le siguió el testimonio de Katherine, una vecina del barrio Marconi, que, en un discurso interrumpido solo por su propia emoción, contó una historia de abuso y desamparo, que terminó en agradecimiento. “No está todo solucionado, pero tengo paz en mi corazón”, dijo. Y, mirando al papa, agregó: “Les pido que no nos suelten la mano, que nos miren a los ojos y nos digan: ‘vamos que se puede’”.

Por último, Alan, un exalumno del Liceo Jubilar Juan Pablo II, contó su historia de superación y la difícil situación que vivió cuando su hijo nació prematuro. “Cuando alguien cree en vos y te da una oportunidad, todo puede cambiar”, aseguró. Antes de despedirse, León bendijo al niño, que, ya más grande, estaba con su madre entre el público.

Cuando el papa León XIV tomó la palabra, encontró una audiencia ya conmovida. Agradeció que el barrio hubiera preparado el encuentro “con tanto entusiasmo” y mostró su gratitud con los testimonios, pues “abrieron sus corazones”.

Desde la parroquia dedicada a la patrona de América Latina, recordó que la misión de las iglesias es “ser un faro que señale la luz de Jesucristo”. Poco después, puso la vida del Padre Cacho como ejemplo y al final destacó: “Necesitamos seguir apostando por el buen samaritano, que, al advertir la desgracia ajena, no fue indiferente”. Y añadió: “No podemos pasar de largo cuando sabemos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos”; “enfrentamos a diario la posibilidad de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo”. También habló de la inseguridad y sentenció: “Tenemos que trabajar unidos la Iglesia, la comunidad civil y el Estado”, abogar por el bien común y construir “una nueva ciudad en la que nadie sea excluido”.

Noelia y Fabián son pareja y de la zona, estaban con sus dos hijas y la sobrina de ella, las tres niñas. Ella le dijo a Galería que estaba “feliz de haber estado en este momento”. “Espero que traiga la paz al mundo”, confesó. “No somos católicos, pero creemos que hay un Dios. Esperamos que la gente reflexione, se dé cuenta de que tenemos que unirnos”. Fabián también quiso decir algo: “Juntos tenemos más oportunidades que estando separados”.