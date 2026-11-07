Así es la vestimenta diseñada por uruguayas que León XIV usó en la misa que dio en Paysandú

El beatificado en 2023 por el papa Francisco, Jacinto Vera , fue el gran homenajeado por el sumo pontífice León XIV en su visita a Paysandú este sábado 7 de noviembre. En su discurso desde el parque París Londres dedicó una parte importante de su oratoria a reconocer el valor de esta figura. Entre otras cosas, el papa recordó que, durante la defensa de Paysandú, en 1864, Jacinto Vera, primer obispo de Uruguay, “se instaló en la isla de Caridad, frente a la ciudad sitiada, para atender refugiados y heridos de ambos bandos”.

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Por eso, el diseño de la casulla (vestidura litúrgica con forma de túnica) que usó el papa durante la misa de Paysandú se pensó en honor a Jacinto Vera.

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De acá al mundo Las diseñadoras detrás de la vestimenta del papa León XIV en Uruguay

La firma uruguaya By Florencia , a cargo de estas piezas del vestuario papal, tomó como punto de partida para su diseño los elementos simbólicos y ornamentales del escudo episcopal de Vera.

Las piezas centrales tienen un sistema ornamental inspirado en las cuerdas que adornan ese escudo. A partir de estos elementos, las encargadas de la tarea desarrollaron un lenguaje gráfico propio, en el que las formas se entrelazan y se repiten rítmicamente. A este adorno se suman, además, los símbolos de la cruz y del Inmaculado Corazón de María.

De acuerdo con las diseñadoras, se buscó una morfología con “una cierta apariencia rústica, haciendo honor al obispo gaucho”.

En la espalda también aparece el Inmaculado Corazón de María acompañado por el escudo del papa León XIV, a modo de vínculo simbólico entre la historia de la Iglesia uruguaya y el pontífice.

Las terminaciones de la casulla cuentan con un vivo tejido artesanalmente en tonos bordó y oro. El primero se adoptó por ser el color con el que más se representa al beato.

Capa pluvial en la Catedral de Montevideo

La entrada de León XIV a la Catedral Metropolitana de Montevideo vino acompañada de un cambio de atuendo: pasó de la sotana blanca y muceta roja a la vestimenta también diseñada y confeccionada por By Florencia.

Hasta ese momento, por órdenes del Vaticano, nadie por fuera de un círculo muy íntimo había visto la versión final de las vestiduras: en este caso, una capa pluvial confeccionada en satén triple verde, concebida como una pieza que rinde homenaje a la historia y al patrimonio religioso de Uruguay.

La capa incorpora un broche de orfebrería bañado en oro realizado por Isabel Navarro, cuyo diseño reinterpreta el sol presente en la Catedral de Montevideo. Lucila Castillo

Según detallan las diseñadoras en su cuenta de Instagram, los bordados, realizados íntegramente de forma artesanal, toman como inspiración la arquitectura y los elementos simbólicos de la Catedral Metropolitana de Montevideo, estableciendo un vínculo con los orígenes de la Iglesia en nuestro país.

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Como pieza central, señalan, la capa incorpora un broche de orfebrería bañado en oro realizado por Isabel Navarro, cuyo diseño reinterpreta el sol presente en la catedral, trasladando este símbolo a una pieza de carácter único. Rodeado por estrellas, también rinde homenaje a la Virgen María.

El objetivo de la propuesta fue combinar tradición, simbolismo y oficio artesanal, dando forma a una vestimenta litúrgica que representa la identidad y la historia de la Iglesia uruguaya.

Este proyecto de confección surgió desde Uruguay y fue enviado al Vaticano en setiembre. Sebastián Pinazo, vicario pastoral de la arquidiócesis de Montevideo e integrante del equipo organizador de la visita del papa al país, lo lideró y lo empujó para que prosperara. Su intención era aprovechar esta visita para mostrar los tejidos y diseños nacionales y darle un lugar de gran destaque a la industria de la moda local.

La firma elegida fue By Florencia. Desde su local y taller ubicado en la calle Miraflores del barrio Carrasco, el equipo al frente de la empresa compuesto por Florencia Arrosa y Agustina Gómez Platero, —madre e hija— manifestaron su entusiasmo al recibir una propuesta de tal magnitud. “Somos abanderadas del diseño y la producción local, y nuestro mayor orgullo es que nuestro diseño y confección son cien por ciento uruguayos”, dijo Arrosa a Galería en una nota publicada este 5 de noviembre.