Enzo Vogrincic presentó 'La muerte del personaje' en la Feria del Libro

El actor Enzo Vogrincic —reconocido internacionalmente por su conmovedor papel como Numa Turcatti en La sociedad de la nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona— presentó su primer libro, La muerte del personaje, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo. La cita tuvo lugar en la sala Azul de la intendencia y reunió a familiares, amigos, colegas, admiradores del actor y, de manera especialmente significativa, a familiares del propio Numa Turcatti.

El libro propone un viaje íntimo y reflexivo sobre la transformación personal y profesional que atravesó el actor. La muerte del personaje explora el vínculo entre el intérprete y su rol, el proceso de acompañar a un personaje hasta su muerte —en este caso, una muerte real— y las huellas que esa experiencia deja en quien lo encarna. Vogrincic escribe sobre la línea difusa entre el actor y la persona, sobre cómo el público y quienes lo rodean a veces confunden ambas identidades, y sobre el desafío de volver a encontrarse a sí mismo después de una interpretación tan intensa.

Durante la presentación, el autor conversó con Felipe Ipar, amigo que conoció mediante el teatro hace años, quien lo acompañó en la charla y fue parte del proceso creativo. Con humor, Vogrincic contó que se reunieron varias veces, incluso el mismo día de la presentación para intentar organizar el encuentro, pero nunca lograron estructurarlo del todo. “Este libro no fue escrito con la conciencia de que iba a ser leído, por eso tal vez no era tan sencillo presentarlo. Parece absurdo, pero es lógico para alguien que nunca había escrito un libro”, confesó.

Recordó, además, el origen del proyecto: durante el rodaje de La sociedad de la nieve­ —un proceso intenso, con jornadas de 12 horas de lunes a sábado, lejos de casa—, comenzó a escribir, por sugerencia de Ipar, pequeñas notas personales en los tiempos en los que estaba solo. Aquellos apuntes, que continuó en aviones, viajes y pausas entre las giras de promoción, se transformaron con el tiempo en el cuerpo del libro.

Cuando la promoción de la película terminó, cerca de la vuelta de los Premios Platino, Vogrincic pudo finalmente detenerse, mirar hacia atrás y procesar lo que había sucedido. Fue entonces, dijo, cuando entendió que ese registro disperso era también una manera de entenderse a sí mismo, de cerrar un ciclo. La muerte del personaje es, en ese sentido, tanto un diario íntimo como una reflexión sobre el oficio del actor y la capacidad de la escritura para acompañar los procesos de cambio.