Espíritu escocés en una nueva edición de los Highland Games

Una jornada al aire libre donde las raíces escocesas se transforman en una experiencia participativa, acercando tradiciones centenarias al público local desde el juego y el encuentro

La celebración de los Highland Games volvió a reunir tradición, deporte y comunidad en un entorno festivo y familiar. Organizados por la St. Andrew’s Society, estos juegos forman parte de su misión de difundir y preservar la cultura escocesa en Uruguay, a través de actividades que combinan historia, identidad celta y entretenimiento para todas las edades.

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Inspirados en los tradicionales Highland Games de Escocia, el encuentro propone una versión adaptada y accesible, donde las pruebas de destreza física se convierten en excusas para compartir, aprender y participar. Así, lo que en su origen eran competencias de fuerza entre clanes hoy se transforma en una experiencia recreativa que mantiene vivo el espíritu de las Tierras Altas.

La jornada tuvo lugar en el Centro de Eventos Elías Regules, cuyo amplio jardín fue el escenario ideal para un mediodía soleado que acompañó cada una de las actividades. Desde temprano, familias y grupos de amigos se acercaron para disfrutar de las actividades: algunos optaron por instalarse en el césped y armar su pícnic, aprovechando la variada oferta de food trucks, mientras que otros se animaron a participar activamente en los juegos.

Entre las propuestas más destacadas, estuvieron el clásico lanzamiento de tronco, la cinchada, la arquería, el lanzamiento del huevo y el lanzamiento de la bota, disciplinas que, más allá de la competencia, generaron risas, desafíos y un fuerte espíritu de camaradería. A esto se sumaron exhibiciones de danzas tradicionales escocesas, como el Highland fling, la sword dance­, el reel of tulloch y blue bonnets, que aportaron color, música y una conexión directa con las raíces culturales que la iniciativa busca transmitir.