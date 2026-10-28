Estudiantes de la Facultad de Artes intervinieron sombreros inspirados en el Teatro Solís

La muestra reunió diseño, arte y arquitectura en una propuesta que tomó elementos estéticos del emblemático teatro montevideano para explorar nuevas formas de expresión

El diseño puede encontrar nuevas formas de expresión cuando se anima a cruzar sus propios límites. Esa fue la premisa de una muestra que tomó al Teatro Solís como fuente de inspiración y convirtió un accesorio cotidiano en un espacio para experimentar con el arte, la arquitectura y la memoria.

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La propuesta surgió en el marco del curso Seminario de las Estéticas III, nivel 1, y convocó a estudiantes de la Facultad de Artes a intervenir sombreros a partir de la estética de uno de los edificios más emblemáticos de Uruguay. La consigna, guiada por Ángela Rubino, de la Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD), se vinculó con la celebración de los 170 años del teatro. La muestra se inauguró el jueves 22.

Cada pieza tomó elementos de la arquitectura y la decoración del Solís para trasladarlos a un objeto que se relaciona directamente con el cuerpo. De esa manera, los sombreros se convirtieron en un punto de encuentro entre lo monumental y lo íntimo, y en una oportunidad para reinterpretar el patrimonio desde una mirada contemporánea.

La experiencia no se limitó a la creación de las piezas. El montaje de la exposición estuvo a cargo de estudiantes de la asignatura Diseño y Armado de Stands y Espacios Expositivos, dictada por Rubino, que trabajaron en la disposición de los trabajos y en la construcción del espacio expositivo.