Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Modas de ORT Uruguay presentaron el desfile ‘09UY’

Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Modas de la Facultad de Diseño de la Universidad ORT Uruguay presentaron 09UY, un desfile de colecciones de autor desarrollado en el marco de la asignatura Diseño y Producción de Eventos de Moda. El espectáculo fue el jueves 23 en el Museo del Gaucho y la Moneda, ubicado en la Ciudad Vieja.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Como parte del proyecto académico de cuarto año de la carrera, el desfile reúne las colecciones desarrolladas por los estudiantes durante el primer semestre, presentadas en una noche producida y gestionada íntegramente por el propio grupo. Además de desarrollar una propuesta creativa, los estudiantes cumplieron el rol de productores: planificaron cada etapa, desde la conceptualización y la identidad del desfile hasta la coordinación y la puesta en escena.
A pesar de que el dress code era total black, las piezas presentadas eran de colores vibrantes con diseños estampados o telas intervenidas. Las boinas, las gorras y los pañuelos como accesorios para la cabeza fueron protagonistas. Se vieron botas de caña alta y vestidos irregulares con largas mangas u oversize, además de estilos más andróginos.
Gracias a este ejercicio, los futuros profesionales fortalecieron sus competencias relacionadas con la creación, la planificación, la toma de decisiones y la presentación de proyectos ante el público. Ahora, durante el segundo semestre, continuarán consolidando su perfil profesional mediante el desarrollo de proyectos para marcas del mercado, en una etapa orientada a su inserción laboral.