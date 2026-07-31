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Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Modas de ORT Uruguay presentaron el desfile ‘09UY’

La propuesta estuvo marcada por el color, las asimetrías y los diseños andróginos

En la pasarela se pudieron ver diseños irregulares.

En la pasarela se pudieron ver diseños irregulares.

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Valentina Weikert
De ORT Uruguay: decano de la Facultad de Diseño Óscar Aguirre y coordinadora académica de la Licenciatura en Diseño de Modas Mariana Muzi.

De ORT Uruguay: decano de la Facultad de Diseño Óscar Aguirre y coordinadora académica de la Licenciatura en Diseño de Modas Mariana Muzi.

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Valentina Weikert
El desfile fue en el Museo del Gaucho y la Moneda.

El desfile fue en el Museo del Gaucho y la Moneda.

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Valentina Weikert
Sofía Edelman, Mía Lale, Magdalena Seitún y Cecilia Estades.

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Valentina Weikert
El color fue protagonista.

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Valentina Weikert
Victoria Brown y Thomas Schmidt.

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Valentina Weikert
Valentina Gasioronski y Emma Paquet.

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Valentina Weikert
Valeria Itman, Lucía Ottonello y Diana Kaez.

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Valentina Weikert
Valentina Cadimar y Laura Maffini.

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Valentina Weikert
Gabriela Cambón y Carol García.

Gabriela Cambón y Carol García.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Modas de la Facultad de Diseño de la Universidad ORT Uruguay presentaron 09UY, un desfile de colecciones de autor desarrollado en el marco de la asignatura Diseño y Producción de Eventos de Moda. El espectáculo fue el jueves 23 en el Museo del Gaucho y la Moneda, ubicado en la Ciudad Vieja.

Como parte del proyecto académico de cuarto año de la carrera, el desfile reúne las colecciones desarrolladas por los estudiantes durante el primer semestre, presentadas en una noche producida y gestionada íntegramente por el propio grupo. Además de desarrollar una propuesta creativa, los estudiantes cumplieron el rol de productores: planificaron cada etapa, desde la conceptualización y la identidad del desfile hasta la coordinación y la puesta en escena.

A pesar de que el dress code era total black, las piezas presentadas eran de colores vibrantes con diseños estampados o telas intervenidas. Las boinas, las gorras y los pañuelos como accesorios para la cabeza fueron protagonistas. Se vieron botas de caña alta y vestidos irregulares con largas mangas u oversize, además de estilos más andróginos.

Gracias a este ejercicio, los futuros profesionales fortalecieron sus competencias relacionadas con la creación, la planificación, la toma de decisiones y la presentación de proyectos ante el público. Ahora, durante el segundo semestre, continuarán consolidando su perfil profesional mediante el desarrollo de proyectos para marcas del mercado, en una etapa orientada a su inserción laboral.

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