Exposición floral: arte de cultivar, compartir y celebrar la belleza natural
El público pudo disfrutar de caminos de flores, diseños creativos, variedades de rosas antiguas y modernas, follajes poco comunes y especies cuidadosamente cultivadas
Laura García Bouvier con la rosa reina de la exposición.
FOTO
Mauricio Rodríguez
Presidenta de Jueces de AUR Rosanna Ottieri de Palenga, directiva de AUR Rosario Enríquez de Fazzio, presidenta de AUR Florencia Pereyra de Fischer, presidenta de The Garden Clubs of Uruguay Nerys Dávila y directora de Exposición Martha Iruleguy de Mederos.
La muestra de primavera A mi manera: mirar, escuchar y crear tuvo lugar este año en el Club de la Fuerza Aérea y se extendió durante dos jornadas, el miércoles 5 y el jueves 6. Este encuentro es organizado en conjunto por The Garden Clubs of Uruguay y la Asociación Uruguaya de la Rosa, dos instituciones que comparten el amor por la jardinería, la naturaleza y el cultivo artesanal de plantas y flores.
The Garden Clubs of Uruguay reúne a aficionados de distintos departamentos del país que, movidos por el entusiasmo y el interés en el diseño de jardines, la botánica y las especies ornamentales, trabajan durante todo el año para presentar sus mejores ejemplares en esta muestra. Desde hace algunos años, se suman los miembros de la Asociación Uruguaya de la Rosa, un grupo dedicado exclusivamente al cultivo, estudio y preservación de las rosas en todas sus variedades. La participación conjunta de ambas instituciones enriqueció la exposición, aportando diversidad, experiencia y especialización.
Esta actividad no tiene fines comerciales, es, ante todo, un hobby compartido y una oportunidad para mostrar el trabajo paciente y cuidadoso de cada socio a lo largo del año. Más allá del aspecto técnico y la parte competitiva, la esencia de esta exposición es el encuentro humano: compartir conocimientos, intercambiar consejos, celebrar los logros y disfrutar del tiempo entre amigos que comparten la misma pasión.
El público que asistió pudo disfrutar de caminos de flores, diseños creativos, variedades de rosas antiguas y modernas, follajes poco comunes y especies cuidadosamente cultivadas. También fue una oportunidad para dialogar con los expositores, conocer historias detrás de cada planta y valorar el esfuerzo silencioso que implica mantener un jardín vivo y en armonía.