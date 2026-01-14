Fe, familia y encuentro: el bautismo de Isabella Barbini Balut en La Barra

Isabella Barbini Balut recibió el sacramento del bautismo el jueves 8, en la capilla de La Barra, en una tarde que fue ganando calma y recogimiento a medida que el sol comenzaba a caer. El atardecer acompañó la llegada de familiares y amigos, que se acercaron con tiempo para saludar, reencontrarse y tomar sus lugares dentro del templo, en una celebración que comenzó puntualmente y con un clima de íntima serenidad.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La ceremonia estuvo a cargo del padre Julio Palarino, quien dio inicio al bautismo con unas palabras de bienvenida, presentándose ante los presentes y marcando desde el comienzo un tono cercano y reflexivo. A lo largo de la celebración, bendijo el agua y guio las oraciones, mientras la capilla se llenaba de voces en el coro compartido de “Bendito seas, Señor”, creando un momento de comunión sencilla y profunda.

En este sacramento tan significativo, acompañaron a Isabella como padrinos Arianna Orrú, Andrea Vianini y Agustina Bianchi, quienes asumieron el compromiso de acompañarla en su camino de fe y crecimiento, rodeándola de afecto y presencia a lo largo de su vida. El sacerdote destacó la importancia de este rol, así como el de los padres, recordando que la fe se transmite en los gestos cotidianos, en el ejemplo y en el cuidado constante, hasta el día en que Isabella pueda confirmarla por sí misma.

Finalmente, llegó el momento más esperado de la ceremonia: el bautismo con el agua bendita. Un gesto simple y cargado de sentido que marcó el inicio de una nueva etapa, envuelta en el silencio atento y la emoción contenida de todos los presentes.

Al finalizar, familiares y amigos se acercaron a saludar a la bautizada y a compartir fotografías en el exterior de la capilla, donde la cruz, elevada sobre el paisaje, acompañaba el cierre de la celebración. Luego, los invitados se dirigieron a la casa donde continuaría el festejo, ubicada a pocos kilómetros del lugar.