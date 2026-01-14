¡Hola !

Fe, familia y encuentro: el bautismo de Isabella Barbini Balut en La Barra

La niña recibió el sacramento del bautismo el jueves 8, al atardecer

Sofía Balut con su hija Isabella y Agó Páez Vilaró.

Sofía Balut con su hija Isabella y Agó Páez Vilaró.

FOTO

Valentina Weikert
Isabella Barbini Balut es bautizada por el cura Julio Palarino junto a su madre Sofía Balut.&nbsp;

Isabella Barbini Balut es bautizada por el cura Julio Palarino junto a su madre Sofía Balut. 

FOTO

Valentina Weikert
Sofía Balut y sus hijas Milán e Isabella.

Sofía Balut y sus hijas Milán e Isabella.

FOTO

Valentina Weikert
Andreu y Max Galcerán junto a Cristina Riera y&nbsp;Valentina Galcerán.

Andreu y Max Galcerán junto a Cristina Riera y Valentina Galcerán.

FOTO

Valentina Weikert
_VAL_8873
Los padres de Sofía Balut: Alejandro Balut y Beba Páez.

Los padres de Sofía Balut: Alejandro Balut y Beba Páez.

FOTO

Valentina Weikert
Allegra Fernández Prieto, Madelon y Marie Magnolia, Milán Barbini Balut, Esmeralda Balut, Valentina Galcerán, Sara Tripodi y Sur Bergadá.&nbsp;

Allegra Fernández Prieto, Madelon y Marie Magnolia, Milán Barbini Balut, Esmeralda Balut, Valentina Galcerán, Sara Tripodi y Sur Bergadá. 

FOTO

Valentina Weikert
Andrea Vianini y Carlos Páez.&nbsp;

Andrea Vianini y Carlos Páez. 

FOTO

Valentina Weikert
Sofía Balut, Isabella Barbini Balut, Miguel Balut y Ciara Pascual.

Sofía Balut, Isabella Barbini Balut, Miguel Balut y Ciara Pascual.

FOTO

Valentina Weikert
Hassen y Sofía Balut e Isabella Barbini Balut con Miguel y Diego Balut.&nbsp;

Hassen y Sofía Balut e Isabella Barbini Balut con Miguel y Diego Balut. 

FOTO

Valentina Weikert
Gonzalo Bergadá, Isabel Santamarina, Patricia González Garrido y&nbsp;Alejandro Balut.

Gonzalo Bergadá, Isabel Santamarina, Patricia González Garrido y Alejandro Balut.

FOTO

Valentina Weikert
Sonsoles Vianini, Arianna Orrú y Lola Manso.

Sonsoles Vianini, Arianna Orrú y Lola Manso.

FOTO

Valentina Weikert
Martina Arandía y Victoria Damiani.&nbsp;

Martina Arandía y Victoria Damiani. 

FOTO

Valentina Weikert
Sol Miranda y Ulises Apóstolo.

Sol Miranda y Ulises Apóstolo.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Isabella Barbini Balut recibió el sacramento del bautismo el jueves 8, en la capilla de La Barra, en una tarde que fue ganando calma y recogimiento a medida que el sol comenzaba a caer. El atardecer acompañó la llegada de familiares y amigos, que se acercaron con tiempo para saludar, reencontrarse y tomar sus lugares dentro del templo, en una celebración que comenzó puntualmente y con un clima de íntima serenidad.

La ceremonia estuvo a cargo del padre Julio Palarino, quien dio inicio al bautismo con unas palabras de bienvenida, presentándose ante los presentes y marcando desde el comienzo un tono cercano y reflexivo. A lo largo de la celebración, bendijo el agua y guio las oraciones, mientras la capilla se llenaba de voces en el coro compartido de “Bendito seas, Señor”, creando un momento de comunión sencilla y profunda.

En este sacramento tan significativo, acompañaron a Isabella como padrinos Arianna Orrú, Andrea Vianini y Agustina Bianchi, quienes asumieron el compromiso de acompañarla en su camino de fe y crecimiento, rodeándola de afecto y presencia a lo largo de su vida. El sacerdote destacó la importancia de este rol, así como el de los padres, recordando que la fe se transmite en los gestos cotidianos, en el ejemplo y en el cuidado constante, hasta el día en que Isabella pueda confirmarla por sí misma.

Finalmente, llegó el momento más esperado de la ceremonia: el bautismo con el agua bendita. Un gesto simple y cargado de sentido que marcó el inicio de una nueva etapa, envuelta en el silencio atento y la emoción contenida de todos los presentes.

Al finalizar, familiares y amigos se acercaron a saludar a la bautizada y a compartir fotografías en el exterior de la capilla, donde la cruz, elevada sobre el paisaje, acompañaba el cierre de la celebración. Luego, los invitados se dirigieron a la casa donde continuaría el festejo, ubicada a pocos kilómetros del lugar.

En el Puerto Quetzal, Chalet Las Catalanas, los esperaban una cuidada decoración, comida y bebida dispuestas para celebrar en familia. Una mesa de postres, nuevas fotografías y el disfrute del patio, con una vista natural privilegiada y la piscina como telón de fondo, acompañaron la tarde, que se extendió entre charlas, risas y encuentros, dando cierre a un día especial y significativo para Isabella y todos quienes la acompañaron.

