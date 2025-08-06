Francia condecoró al organero uruguayo Mario D'Amico por su aporte al patrimonio cultural

Con emoción contenida y palabras cargadas de admiración, el embajador de Francia, Jean-Paul Seytre, distinguió al organero uruguayo Mario D’Amico con la insignia de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. El reconocimiento se realizó el martes 29 de julio, en la residencia del embajador, en un encuentro que celebró una trayectoria excepcional al servicio del arte, la música y el patrimonio universal.
Nacido en Paysandú, D’Amico descubrió su vocación a los nueve años, al escuchar a la maestra Cristina García Banegas interpretar el órgano de la basílica local. Desde entonces, la música marcó su rumbo: trabajó con técnicos alemanes, colaboró en la construcción de un órgano en Pekín y se formó durante más de dos décadas en Europa. En España fue discípulo del maestro Gerhard Grenzing, en Francia asumió la dirección del taller de Pascal Quoirin en 2018 y actualmente reside en Suiza.
Su carrera dio un giro histórico en 2019, cuando el incendio de Notre-Dame de París lo encontró al frente de la restauración del gran órgano de la catedral. Coordinó el desmontaje de 8.000 tubos, que fueron restaurados en un tiempo récord con técnicas tradicionales. Fue parte de un proceso, liderado por el general Jean-Louis Georgelin y respaldado por el presidente Emmanuel Macron, que culminó con la reapertura del templo en diciembre de 2024.
Durante su discurso, el embajador trazó un paralelismo entre el trabajo de armonización y la diplomacia: “Más que un técnico, tu obra es la de un verdadero compositor”. También destacó su generosidad, reflejada en iniciativas como el traslado de un órgano desde Montpellier hasta Colonia del Sacramento o su trabajo reciente en la catedral de Salto.
La ceremonia cerró con interpretaciones al piano de obras francesas y un merecido aplauso a quien hizo de su oficio un arte y de su vida una misión cultural.