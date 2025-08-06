Francia condecoró al organero uruguayo Mario D'Amico por su aporte al patrimonio cultural

D’Amico descubrió su vocación a los nueve años, al escuchar a la maestra Cristina García Banegas interpretar el órgano de la basílica local

Con emoción contenida y palabras cargadas de admiración, el embajador de Francia, Jean-Paul Seytre, distinguió al organero uruguayo Mario D’Amico con la insignia de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. El reconocimiento se realizó el martes 29 de julio, en la residencia del embajador, en un encuentro que celebró una trayectoria excepcional al servicio del arte, la música y el patrimonio universal.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Nacido en Paysandú, D’Amico descubrió su vocación a los nueve años, al escuchar a la maestra Cristina García Banegas interpretar el órgano de la basílica local. Desde entonces, la música marcó su rumbo: trabajó con técnicos alemanes, colaboró en la construcción de un órgano en Pekín y se formó durante más de dos décadas en Europa. En España fue discípulo del maestro Gerhard Grenzing, en Francia asumió la dirección del taller de Pascal Quoirin en 2018 y actualmente reside en Suiza.

Su carrera dio un giro histórico en 2019, cuando el incendio de Notre-Dame de París lo encontró al frente de la restauración del gran órgano de la catedral. Coordinó el desmontaje de 8.000 tubos, que fueron restaurados en un tiempo récord con técnicas tradicionales. Fue parte de un proceso, liderado por el general Jean-Louis Georgelin y respaldado por el presidente Emmanuel Macron, que culminó con la reapertura del templo en diciembre de 2024.

Durante su discurso, el embajador trazó un paralelismo entre el trabajo de armonización y la diplomacia: “Más que un técnico, tu obra es la de un verdadero compositor”. También destacó su generosidad, reflejada en iniciativas como el traslado de un órgano desde Montpellier hasta Colonia del Sacramento o su trabajo reciente en la catedral de Salto.