Francia condecoró al organero uruguayo Mario D'Amico por su aporte al patrimonio cultural

D’Amico descubrió su vocación a los nueve años, al escuchar a la maestra Cristina García Banegas interpretar el órgano de la basílica local

Mario D’Amico y el embajador de Francia Jean-Paul Seytre

Mario D’Amico y el embajador de Francia Jean-Paul Seytre

Embajador de Portugal João Pedro Lourenço Antunes con Concepción y Vicente Larrouze

Embajador de Portugal João Pedro Lourenço Antunes con Concepción y Vicente Larrouze

Paula Durán, Ana y Paola D’Amico con María Dinora Pérez

Paula Durán, Ana y Paola D’Amico con María Dinora Pérez

Emilien Donnay, Inés Chantal y Nicolas Lagrange

Emilien Donnay, Inés Chantal y Nicolas Lagrange

Gloria Holzmann Elhordoy, mamá de Mario D’Amico

Gloria Holzmann Elhordoy, mamá de Mario D’Amico

Margarita, Francisco y Gabriel Haedo con Martín Benia

Margarita, Francisco y Gabriel Haedo con Martín Benia

Jack Zhang y Fernando Lugris

Jack Zhang y Fernando Lugris

Por Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Con emoción contenida y palabras cargadas de admiración, el embajador de Francia, Jean-Paul Seytre, distinguió al organero uruguayo Mario D’Amico con la insignia de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. El reconocimiento se realizó el martes 29 de julio, en la residencia del embajador, en un encuentro que celebró una trayectoria excepcional al servicio del arte, la música y el patrimonio universal.

Nacido en Paysandú, D’Amico descubrió su vocación a los nueve años, al escuchar a la maestra Cristina García Banegas interpretar el órgano de la basílica local. Desde entonces, la música marcó su rumbo: trabajó con técnicos alemanes, colaboró en la construcción de un órgano en Pekín y se formó durante más de dos décadas en Europa. En España fue discípulo del maestro Gerhard Grenzing, en Francia asumió la dirección del taller de Pascal Quoirin en 2018 y actualmente reside en Suiza.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, y el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan Al-Saud, presiden una conferencia sobre Palestina en la sede de la ONU en Nueva York el 29 de julio de 2025
Video
Conflicto en Medio Oriente

Francia y otras 14 naciones lanzan el “Llamado de Nueva York” para instar al reconocimiento del Estado palestino

Por France 24
Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

Su carrera dio un giro histórico en 2019, cuando el incendio de Notre-Dame de París lo encontró al frente de la restauración del gran órgano de la catedral. Coordinó el desmontaje de 8.000 tubos, que fueron restaurados en un tiempo récord con técnicas tradicionales. Fue parte de un proceso, liderado por el general Jean-Louis Georgelin y respaldado por el presidente Emmanuel Macron, que culminó con la reapertura del templo en diciembre de 2024.

Durante su discurso, el embajador trazó un paralelismo entre el trabajo de armonización y la diplomacia: “Más que un técnico, tu obra es la de un verdadero compositor”. También destacó su generosidad, reflejada en iniciativas como el traslado de un órgano desde Montpellier hasta Colonia del Sacramento o su trabajo reciente en la catedral de Salto.

La ceremonia cerró con interpretaciones al piano de obras francesas y un merecido aplauso a quien hizo de su oficio un arte y de su vida una misión cultural.

