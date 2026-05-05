Los combustibles impulsan la inflación anual; subió a 3,16% a abril

Después de cinco meses consecutivos de baja, la tasa de inflación en períodos anuales registró un repunte en abril y se ubicó en 3,16%.
El rubro “Transporte” fue el que más se encareció el mes pasado
Después de cinco meses consecutivos de baja, la tasa de inflación en períodos anuales registró un repunte en abril y se ubicó en 3,16%.
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El Instituto Nacional de Estadística informó este martes 5 que el Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 0,54% en el mes que acaba de terminar, lo cual impulsó la tasa de inflación de 12 meses móviles otra vez por encima de 3%.
“Transporte” fue el rubro de la canasta que más aumentó (2,98%) en abril, lo cual se explicó principalmente por el incremento en el precio del gasoil (6,99%), de la nafta (7,01%) y de los pasajes de avión (17,94%).
Las autoridades económicas tiene como objetivo ubicar la inflación en 4,5% anual, con un margen de 1,5 puntos por debajo (3%) o por encima (6%); en julio del año pasado la tasa anual estuvo exactamente en el nivel esperado. Pero luego la inflación de 12 meses fue cediendo y, a marzo, fue de 2,94%, por debajo del 3% definido por las autoridades como “piso” del rango de tolerancia asociado a la meta. El Banco Central (BCU) atribuyó esa dinámica principalmente al comportamiento de los componentes más volátiles del IPC, en particular las frutas y verduras.
En su escenario base, las proyecciones elaboradas por el BCU indican que la inflación se acelera gradualmente a lo largo de 2026 y converge hacia la meta de 4,5% en el último tramo del horizonte de política (24 meses hacia delante), “en un contexto de expectativas ancladas”, según el último Informe de Política Monetaria publicado a fines de abril.