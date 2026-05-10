Fundación Canguro llegó a los 1.000 bebés asistidos
La organización presentó su nueva campaña de concientización sobre la importancia de la nutrición afectiva durante el Mes de la Primera Infancia
De Fundación Canguro: referentes voluntarias Cristina Cheguhem y Agnès Bonavita, presidenta Pamela Moreira, directora ejecutiva Estela Naya y encargada de Relaciones y Desarrollo Institucional Cecilia Sena.
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Valentina Weikert
Eduardo Perotti junto al senador Daniel Borbonet.
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Maximiliano Silva, Estela Naya y Gabriel Lista.
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Marcelo Debernardi, Paula Espasandín y Santiago Cámara.
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Gladys Turniansky, Verónica Eichtersheimer y Paola Divito.
En el marco del Mes de la Primera Infancia (mayo), la Fundación Canguro presentó su nueva campaña de concientización sobre la importancia de los cuidados afectivos en los primeros meses de vida. Además, la organización anunció que alcanzó los 1.000 niños acompañados.
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Bajo la consigna “El llanto de un bebé no puede esperar”, se presentó el martes 5 una campaña publicitaria que tiene como protagonista a una “canguro” (voluntaria) real. La pieza apunta a sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado en los primeros días y meses de vida.
La fundación continuará la campaña con la intervención de las letras de “Montevideo” ubicadas sobre la rambla República del Perú, una acción que permanecerá durante todo el mes de mayo. La obra, de la artista plástica Mariela Kruchik, tomará como hilo conductor el diseño, las formas, los colores y los rayones que caracterizan a los primeros trazos de los pequeños. Además, como parte de las acciones, se iluminarán de celeste (color de la fundación) el Palacio Legislativo, Los dedos de Punta del Este, la Intendencia de Canelones, el cartel de San José y el puente de la Piedra Alta de Florida.
La Fundación Canguro es una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar los primeros días de vida de recién nacidos en situación de vulnerabilidad social. Cuenta con más de 400 voluntarios que acompañan a bebés que, pese a contar con el alta médica, no pueden dejar el hospital debido a distintas situaciones sociales en sus familias biológicas. Se trata de recién nacidos que se encuentran a la espera de una resolución judicial que determine quién se hará cargo de sus cuidados.
Los “canguros” aseguran, durante las 24 horas, todos los días del año, que estos bebés reciban ese vínculo temprano tan necesario para el desarrollo emocional, físico y cognitivo de los niños.